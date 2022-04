Kuriose Polizeikontrolle: Autonomes Fahrzeug begeht Fahrerflucht

Das Silicon Valley ist die Geburtsstätte der ungewöhnlichsten Projekte im Bereich der Robotik und Automatisierung. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jeder darauf vorbereitet ist, mit solch großartiger Technologie umzugehen. Seit Februar dieses Jahres bietet der autonome Taxidienst von Cruise, einer Tochtergesellschaft des US-Automobilherstellers GM, Fahrten für die Öffentlichkeit in San Francisco an. Jetzt sehen wir die ersten Reaktionen auf den Dienst.

Wie in dem von Seth Weintraub, Redakteur von 9to5mac, am Wochenende geteilten Video zu sehen ist, war die Annäherung der Beamten an das autonome Auto von Cruise im Stadtteil Richmond sowohl komisch als auch beunruhigend. Einerseits wissen die Polizisten offensichtlich nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Andererseits erweckt das Verhalten des Autos den Anschein, dass es auf der Flucht vor der Polizei ist.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022

Allerdings, so ein Sprecher von Cruise gegenüber The Verge, hat das Auto nicht versucht, sich der Polizei zu entziehen. Im Gegenteil, es hat die Aktion verstanden und versucht, an einem sicheren Ort in der Nähe zu parken. Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass sich die Polizei wegen des ausgefallenen Lichtes näherte, und dass das Problem inzwischen behoben wurde. Das Unternehmen äußerte sich auch über Twitter als Reaktion auf Weintraub:

Weitere Details: Unser AV wich dem Polizeifahrzeug aus und hielt dann wie vorgesehen an der nächstgelegenen sicheren Stelle für die Verkehrskontrolle an. Ein Beamter kontaktierte das Cruise-Personal, es wurde keine Vorladung ausgesprochen.

Wir sollten beim am 2. April auf Instagram geposteten Video auch die Reaktion der Menschen, die die Szene miterlebten, beachten. Deutlich zu hören sind Gelächter und Fragen zum Vorgehen: "Wie konnte das passieren?" oder "Das muss ich sehen!". Dies unterstreicht die Tatsache, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, mit einer solchen Situation umzugehen.

Denn was würdet Ihr tun, wenn Ihr im Falle eines Unfalls mit diesem selbstfahrenden Auto von Cruise interagieren müsstet?

In diesem Zusammenhang hat Cruise erklärt, dass es mit dem San Francisco Police Department (SFPD) zusammenarbeitet. Polizei und Rettungskräfte werden demnach informiert und ihnen steht in solchen Situationen eine Support-Hotline zur Verfügung. Auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens finden sich auch einige Videos, in denen Ersthelfer lernen, wie sie sich den Fahrzeugen nähern sollen: