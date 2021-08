Leak zum Mi 11T Pro: Bricht Xiaomi in Europa den Schnellladerekord?

Jüngste Gerüchte über das Xiaomi Mi 11T Pro deuten darauf hin, dass es Quick-Charging mit 120 Watt unterstützt. Damit würde der chinesische Hersteller in Europa das erste Handy mit derart hohen Ladegeschwindigkeiten anbieten. Was es sonst Neues zum Mi 11T Pro gibt, lest Ihr nachfolgend.

Denn laut The Pixel könnte das Xiaomi Mi 11T Pro ein "Snapdragon 888"-SoC, ein 120Hz OLED-Display, einen 5000-mAh-Akku und Unterstützung für ultraschnelles 120-W-Laden mitbringen. Verglichen mit dem Xiaomi Mi 10T Pro , das letztes Jahr veröffentlicht wurde und bereits ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bot, wäre dies ein großer Schritt nach vorne für Xiaomi.

Der neuste Leak zum Xiaomi Mi 11T Pro stammt von "The Pixel", einem YouTube-Kanal für Technikthemen. Im Video konzentriert sich der Kanal mit knapp 120.000 Abonnenten auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des Mi 11T Pro, das auf dem europäischen Markt kaum schlagbar wäre.

Das 144-Hz-LCD-Panel würde der Hersteller endlich gegen einen OLED-Bildschirm austauschen, aber dieses Detail wirkt im Vergleich zur vermuteten 120-Watt-Ladung fast schon nebensächlich. Die chinesischen Hersteller befinden sich seit über zwei Jahren in einem technologischen Wettrüsten um immer kürzere Ladezeiten. Xiaomi hat seine 120-Watt-Ladung seit fast einem Jahr angekündigt. Sollte sich dieser Leak also bestätigen, wäre das Xiaomi Mi 11T Pro das erste Gerät in Europa, das eine solche Schnellladefunktion bietet.

Das Video von The Pixel führt seine Prognosen fort, indem es den Preis des Xiaomi Mi 11T Pro erwähnt, der zwischen 13 und 15 Millionen Dong liegen soll. Das entspräche in etwa 530 Euro ohne Steuern. Letztes Jahr wurde das Xiaomi Mi 10T Pro in Deutschland zu einer UVP ab 599 Euro eingeführt. Auf dem Papier entspricht das dem Preis-/Leistungsverhältnis eines Realme GT.

Wie jeder Leak ist auch das am 19. August veröffentlichte Video mit großer Vorsicht zu genießen. Die amerikanischen Websites, die diese "Informationen" veröffentlicht haben, haben sich wahrscheinlich auf die automatisch generierten Untertitel auf Youtube verlassen. The Pixel gibt seine Quellen allerdings nicht eindeutig an.