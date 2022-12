Lenovo Legion Y700: Gezockt wird auch am Tablet!

Neben Apples iPad-Reihe und Samsungs Galaxy Tab-Serie gibt es nur wenige Android-Hersteller die Tablets herstellen, die für intensive Nutzung und Spiele geeignet sind. Lenovo hat in der Vergangenheit gerade auf dem Gaming-Sektor mit seiner speziellen Legion-Marke für Furore gesorgt. Nun wird das durchaus als preiswert zu bezeichnende Lenovo Legion Y700 in Kürze globale Verkaufsregale füllen.

Lenovo Legion Y700 Gaming-Tablet

In Sachen Gaming-Smartphones gibt es inzwischen einige Hersteller, welche sich auf diesem Gebiet recht gut etabliert haben. Die ZTE-Tochter Nubia ist ein solches Beispiel, wo wir erst heute morgen mit dem Redmagic 8 Pro ein neues Device für unsere Märkte angekündigt haben. Das Legion Y700 wurde hingegen Anfang dieses Jahres exklusiv in China eingeführt. Es ist das erste Android-Tablet, das von der Gaming-Marke des Unternehmens herausgebracht wurde. Zufälligerweise hat Lenovo Indien eine eigene Seite für das Tablet eingerichtet, was offensichtlich auf eine baldige weltweite Markteinführung hindeutet.

Abgesehen vom Branding verrät die Website nichts Genaues über das globale Modell des Lenovo Legion Y700. Aber zur Auffrischung: Lenovos Budget-Tablet hat trotz des veralteten Snapdragon-870-Prozessors von Qualcomm, jede Menge Speicher und Leistung. Die Akkukapazität wird mit 6.550 mAh angegeben und kann mit einem beigelegten 45-W-Schnellladeadapter in nur 45 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen werden.

Das Lenovo Legion Y700 hat ein 8,8-Zoll-IPS-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. / © Lenovo

Das kompakte 8,8-Zoll-IPS-Display verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel (WQHD+). Außerdem hat das Legion Y700 einen soliden Metallrahmen und ist an den Seiten 7,9 mm dünn. Es ist nicht so schlank wie das iPad Mini 6 (2021), aber gehört auch nicht zu den dicksten am Markt. Denn – es hat ein Dampfkammer-Kühlsystem verbaut, ähnlich dem der meisten Gaming-Smartphones.

Neben den qualitativ hochwertigen vier verbauten JBL-Stereolautsprechern, gibt es auch eine spezielle Taste für den sofortigen Zugriff auf das Gaming-Dashboard. Die Ausstattung wird durch eine 13-MP-Hauptkamera und eine 8-MP-Frontkamera komplettiert, wobei beide Sensoren 1080p-Videos aufnehmen können.

Lenovo Legion Y700 Preis und Erscheinungsdatum

Was die Preise angeht, so kostet das Lenovo Legion Y700 in China umgerechnet etwa 350 Euro für die 8/128-GB-Konfiguration, während die Version mit 12 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher 400 Euro kostet. Es ist unklar, ob wir das gleiche Angebot bekommen werden. Auch die Verfügbarkeit in anderen Regionen ist nicht bekannt. Wenn Ihr nicht auf das Gaming-Tablet warten könnt, bietet das Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 mehr Premium-Funktionen zu einem etwas höheren Preis von knapp 500 Euro.