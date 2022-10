Moto Watch 200: Aus eckig wird rund

Die Moto 360 war die erste runde Smartwatch mit Android Wear. 2015 startete das Unternehmen ein Comeback mit einer Neuauflage , welche auch heute noch bei Motorola und Amazon für 299 Euro zu bekommen ist. Nun scheint sich auf Basis des neuen Wear OS 3.x eine weitere Motorola Smartwatch mit dem Namen Moto Watch 200 anzubahnen. Das mysteriöse an dieser Uhr ist, dass sie inzwischen mit einem runden als auch eckigen Gehäuse gesichtet wurde.

Erwartet uns in Kürze eine kreisrunde Moto Watch 200 mit Wear OS 3.x?

Einige Jahre ist es her, wo es noch ein Betriebssystem mit dem Namen Android Wear und smarten Uhren, welche im Zifferblatt auf der Unterseite einen liebevoll genannten "Plattfuß" für den Helligkeitssensor hatten. Heute haben die runden Displays eine freie Sicht und das Betriebssystem von Google heißt in Kooperation mit Samsung Wear OS 3.x. Hier starten ja inzwischen die ersten Updates, nachdem Mountain View die Samsung-Exklusivität mit dem Launch der Google Pixel Watch beendet hat.

Nun scheint das nicht mehr unter Google, sondern Lenovo agierende Unternehmen Motorola kurz vor dem Release einer neuen Smartwatch mit dem Namen Moto Watch 200 zu stehen. Das dokumentiert eine offizielle Zertifizierung (MOSWZ200) bei der US-FCC (Federal Communications Commission) vom 13. Oktober und wird nun von aufgetauchten augenscheinlichen Pressematerial bestätigt. Das Problem: Bei der FCC ist die Moto Watch 200 eckig – praktisch wie eine Apple Watch – und auf dem Werbematerial eindeutig rund.

Motorola Watch 200 taucht bei der US-FCC in eckig auf / © Motorola / NextPit

Nun, ich hätte dafür gleich mehrere Erklärungen für Euch parat, von denen ich dazu sagen muss, dass es sich um reine Spekulationen meinerseits handelt. Die erste Variante wäre, das es sich bei dem Bild bei der FCC-Zertifizierung nur um einen Platzhalter handelt. Der zweite Ansatz wäre, dass Motorola zwei Gehäusearten von einem Modell auf den Markt bringt, um so wirklich alle Geschmäcker abzudecken. Zu guter Letzt muss natürlich auch in Betracht gezogen werden, dass es sich bei dem Leak um eine Fälschung handelt. Der deutsche und noch recht junge Tippgeber "SnoopyTech" lag in der Vergangenheit schon häufiger daneben. Dabei handelte es sich aber meist um technische Daten oder Preisprognosen.

Bei Motorola-Bild-Leaks lag der Tippgeber meist richtig. Weiterhin ist zu beachten, dass Motorola bereits die Moto Watch 100 veröffentlicht hat, welche ebenfalls in Europa mit einem runden Gehäuse erschien. Da die Zertifizierung in den USA stattgefunden hat, könnte auch das eckige Modell nur für dort sein, und das runde Modell für Europa.

Leak der Motorola Watch 200 / © Motorola / NextPit

Welche der beiden smarten Uhren gefällt euch besser? Schreibt uns Eure Vorlieben gern in die Kommentare.