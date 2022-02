MWC 2022: Jetzt gibt's auch Notebooks von Nokia

In den kommenden Monaten werdet Ihr Notebooks von Nokia kaufen können. Produziert werden die Laptops allerdings nicht von den Finnen selbst, sondern von der französischen Firma OFF Global. Das Prinzip erinnert an die Nokia-Smartphones, die HMD Global baut. Hier lest Ihr die wichtigsten Eckdaten zum Nokia PureBook Pro, das es in 15,6 und 17,3 Zoll gibt.

Neue Nokia-Notebooks zum MWC vorgestellt mit 15,6 und 17,3 Zoll

Die Preise für das PureBook Pro starten bei 699 beziehungsweise 799 Euro

Die "Home Notebooks" richten sich an Daheim-Nutzer ohne hohe Hardware-Ansprüche

Bereits der Name erinnert an HMD Global, die Smartphones unter dem Nokia-Brand produzieren und verkaufen. Allerdings hat OFF Global keine finnischen Wurzeln, sondern stammt aus Frankreich. Wie die Sprecher betonen, hat man bei den Nokia-Notebooks keine Fernost-Produkte eingekauft und einfach umgelabelt – das PureBook Pro 15,6 und das PureBook Pro 17,3 sind komplette Eigendesigns, so OFF Global.

Die beiden Notebooks sind, so der Hersteller, „Home Notebooks“ für den Einsatz in den eigenen vier Wänden. Zudem liegt der Fokus auf Nutzer ohne hohe Hardware-Anforderungen – das drückt auch die Kosten nach unten: Mit Preisen ab 699 beziehungsweise 799 Euro sind die Computer für das 15,6-Zoll- respektive 17,3-Zoll-Format relativ günstig.

Das Nokia PureBook Pro gibt's in vier Farben – und zwei verschiedenen Größen. Die untere Gehäusehälfte ist bei allen Varianten schwarz. / © OFF Global

Für das Geld werkelt dann unter der Haube jeweils ein Core i3-1220P in der 28-Watt-Version. Später sollen auch Versionen mit Core i5 folgen. In der Standardausführung kommen die PureBook Pro mit jeweils 8 Gigabyte RAM und einer 512 Gigabyte großen SSD. Die Displayauflösung beträgt hier wie dort Full-HD, was bei dem größeren Modell mit 17,3 Zoll allerdings schon etwas körnig aussehen dürfte. Die Kamera über dem Display bietet ebenfalls 2 Megapixel beziehungsweise 1920 x 1080 Pixel.

Das Keyboard bietet beleuchtete Tasten, außerdem gibt's einen Fingerabdrucksensor und vier Lautsprecher. Die Hardware packt OFF Global in ein Kunststoff-Chassis mit Metalldeckel in wahlweise weiß, rot, blau oder grau. Außerdem sind die Notebooks upgrade-fähig – Ihr könnt also RAM und SSD austauschen, ohne die Garantie zu verlieren. Zur Speichererweiterung gibt's außerdem einen microSD-Slot. Die Akkus sind fest verbaut und liefern 57 beziehungsweise 63 Wattstunden.

Der Marktstart soll zunächst in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien erfolgen, voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai. Beide Versionen des Nokia PureBook Pro laufen ab Werk mit Windows 11.