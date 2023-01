Nothing Phone (2): CEO bestätigt Mittelklasse und USA-Verfügbarkeit

Das Nothing Phone (2) ist in Arbeit. Der ehemalige OnePlus-Gründer und amtierender Nothing-CEO und Mitbegründer Carl Pei sagte, dass der Nachfolger des Phone (1) noch in diesem Jahr auf den Markt kommt – diesmal sogar in den USA. Hinweise auf technischen Daten oder sogar einen Preis des Geräts gab es nicht. Doch es wird wieder ein Mittelklasse-Smartphone.

Nothing Phone (2) ist in Arbeit

In einem Interview mit "Inverse" bestätigte Pei nicht nur die Existenz des Nothing Phone (2), sondern fügte auch noch hinzu, dass das Gerät hochwertiger sein wird als das ursprüngliche transparente Android-Handy. Alles andere hätte uns auch verwundert. Vermutlich bezieht er sich dabei sowohl auf die Software- als auch auf die Hardware-Bereiche, in denen das Nothing Phone (2) Verbesserungen bringen könnte.

Eine deutliche Ablehnung gab es von Pei jedoch zu dem Begriff "Android-Flaggschiff". Stattdessen sieht er das Gerät als eine Möglichkeit, Innovationen gegenüber Apple und Samsung anzubieten, die seiner Meinung nach in den letzten Jahren stagnierten. Außerdem glaubt Pei, dass das Nothing Phone (2) eine Möglichkeit ist, auf den Trend der sinkenden Smartphone-Verkäufe zu reagieren.

Die Glyph-Oberfläche soll die Art und Weise verändern, wie ihr mit eurem Smartphone interagiert. / © NextPit

Der junge CEO des Startups mit Sitz in Großbritannien, weist darauf hin, wie wichtig die USA auch für sein Unternehmen ist, wenngleich es mit dem ersten Android-Smartphone außen vor blieb. Pei führt fort, dass Nothing so kurz nach der Gründung noch die Kapazitäten fehlten, auch den US-amerikanischen Markt zu beliefern. Heute steht Nothing auf einem "solideren Fundament" und wird das Phone (2) vermutlich Ende 2023 in Nordamerika auf den Markt bringen.

Das Phone (1) von Nothing wird in den USA ausschließlich als Testgerät im Rahmen der "Nothing OS (Android 13) Beta-Initiative" angeboten. Es ist jedoch nicht darauf ausgelegt, die bestehenden 5G- und 4G-Mobilfunknetze der USA vollständig zu unterstützen. Das ist selbstredend ein Handicap für den täglichen Gebrauch.

Neben Android-Smartphones ist Nothing bereits ein beliebter Hersteller von Wearables auf der ganzen Welt. Ende letzten Jahres erschienen die Nothing Ear (Stick), die in unserem Test eine solide Akkulaufzeit boten. Diese kabellosen Ohrhörer sind eine günstigere Alternative zu den Ear (1).

Welche Funktionen würdet Ihr Euch für das kommende Nothing Phone (2) wünschen? Wir würden gerne eure Meinung dazu hören.