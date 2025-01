Mit dem OnePlus 13R führt der Hersteller seine erfolgreiche Fan-Edition fort. Dabei handelt es sich um ein "Trojanisches Flaggschiff", also ein Gerät, das mit einer Flaggschiff-Performance aufwartet, allerdings nicht ganz so viel kostet. Möchtet Ihr Euch die Fan-Variante in Deutschland in einem Tarif-Bundle bestellen, ist das schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das niederländische Unternehmen Gomibo bietet jetzt allerdings genau einen solchen Deal an. Mit einem passenden Handyvertrag gibt es das OnePlus 13R jetzt zu richtig spannenden Konditionen.

OnePlus 13R: Die Fan-Edition lebt!

In unserem Test zum OnePlus 13R war meine Kollegin Camila ziemlich begeistert. Das elegante Design, gepaart mit dem 6,78 Zoll großen Bildschirm können auf den ersten Blick überzeugen. Das Display löst mit 2.780 x 1.264 Pixel auf und schafft eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 (!) Nits. Dank LTPO-Technologie gibt es auch eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. Auch bei OnePlus darf natürlich KI nicht fehlen und so bietet Euch Oxygen 15.0, das auf Android 15 basiert, Text- und Bildbearbeitung, On-Device-Suche oder den Gemini Live Agent.

Das OnePlus 13R könnt Ihr Euch jetzt bei Gomibo schnappen. / © nextpit

Entscheidend ist allerdings auch die Performance. Hier kommt das OnePlus 13R mit einem Snapdragon 8 Gen 3 aus und bietet neben 12 GB LPDDR5X RAM auch 256 GB UFS-4.0-Flash-Speicher. Als Grafikeinheit gibt's einen Adreno-750-Chipsatz, mit dem Ihr auch aktuelle Games problemlos zocken könnt. Sowohl die Haupt-Kamera, als auch die Telelinse knipsen mit 50 Megapixeln, während die Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 Megapixeln aufnimmt. Die alte Makrokamera durfte sich verabschieden. Stark ist zudem der 6.000 mAh große Akku, der Euch problemlos durch den Tag, oder die Tage, bringt und sich mit bis zu 80 Watt aufladen lässt.

Der OnePlus-Deal im Detail

Allerdings seid Ihr nicht auf diesem Artikel gelandet, um mehr über das OnePlus 13R zu erfahren. Entscheidet Ihr Euch für die günstigste Tarif-Variante bei Gomibo, gibt's 20 GB Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s und Zugang zum 5G-Netz von Vodafone. Dafür zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro, sowie einmalig 189 Euro für das OnePlus 13R, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, winkt ein Wechselbonus von 200 Euro.

Seid Ihr bereit, etwas mehr im Monat zu zahlen, könnt Ihr auch den Vodafone Smart Lite abschließen. Hier gibt es 35 GB Datenvolumen und Ihr müsst mit einem monatlichen Abschlag von 34,99 Euro rechnen. Dafür fällt die Einmalzahlung des Gerätes allerdings auf 69 Euro. Richtig spannend wird dieser Tarif jedoch erst, wenn wir alle Kosten zusammenrechnen. Um Euch die Kopfarbeit zu ersparen, findet Ihr die Tarif-Details in der nachfolgenden Tabelle.

Gomibo-Angebote im Vergleich Tarif Vodafone Smart S Vodafone Smart Lite Datenvolumen 20 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € 34,99 € Einmalige Kosten 233,94 € 113,94 € Wechselbonus 200,00 € 200,00 € Gesamtkosten 753,70 € 753,70 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) OnePlus 13R – 701,95 € OnePlus 13R – 701,95 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,16 € ~ 2,16 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot von Gomibo?

Wie Ihr unserem Vergleich entnehmen könnt, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit jeweils 753,70 Euro. Dadurch betragen die Effektivkosten für die Vodafone-Tarife (zur Übersicht) jeweils 2,16 Euro pro Monat. Der geringe Aufpreis ist für einen 5G-Tarif mit massig Download-Bandbreite jedoch absolut verkraftbar. Für welchen der beiden Tarife Ihr Euch entscheidet, hängt also von Euch ab. Soll es noch mehr Datenvolumen sein, steigen die monatlichen Kosten natürlich noch einmal an.

Möchtet Ihr mehr Datenvolumen und seid bereit einen höheren monatlichen Abschlag zu zahlen, ist der Vodafone Smart Lite die richtige Wahl. Sind Euch geringere monatliche Kosten wichtiger und reichen Euch 20 GB pro Monat, solltet Ihr zum Vodafone Smart S greifen. In beiden Fällen erhaltet Ihr die seltene Möglichkeit günstig an das OnePlus 13R zu kommen und direkt den passenden Tarif mitzunehmen. OnePlus-Fans und solche, die es noch werden möchten, sollten jetzt also schnell bei Gomibo vorbeischauen. Dieses Angebot lohnt sich definitiv für Euch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr schon mit dem OnePlus 13R geliebäugelt oder ist das Angebot nicht nach Eurem Geschmack? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!