OnePlus 9 Pro günstiger denn je: Top-Deal zum Black Week bei Amazon

Steht bei Euch zum Black Friday der Kauf eines neuen Smartphones an, könnt Ihr eventuell schon zwei Tage vor der Deal-Schlacht zuschlagen. Denn der Versandriese Amazon bietet das OnePlus 9 Pro zum besten Preis an, den es je für das Handy gab. Mit einem Aktionspreis von 699 Euro ist das Handy tatsächlich günstig – vor allem mit Blick auf das fette Datenblatt!

Denn das OnePlus 9 Pro glänzt mit dem derzeit schnellsten verfügbaren Android-Prozessor, einer leistungsstarken Kamera samt Hasselblad-Kooperation und schnellem Quick-Charging mit 65 Watt. Falls Ihr Euch bisher noch nicht viel mit dem Flaggschiff-Smartphone auseinandergesetzt habt, stelle ich Euch Handy und Angebot noch einmal genauer vor.

Lohnt sich der Kauf des OnePlus 9 Pro für 699 €?

OnePlus hat das 9 Pro zusammen mit dem "Vanilla-Modell" im März 2021 auf den Markt gebracht. Damals kostete das Handy noch stolze 899 Euro, der Preisunterschied von 200 Euro ist also wirklich signifikant. Wie Ihr im nachfolgenden Preisverlauf sehen könnt, gab es in der Vergangenheit kein besseres Angebot für das Handy. Die Frühen Black Friday Angebote bei Amazon bieten also den Bestpreis!

Das OnePlus 9 Pro glänzte in unserem Testbericht mit einer hervorragenden Kameraleistung, die auch in unserem Kamera-Blindtest überzeugte. Darüber hinaus ist die Hardware des Handys gerüstet für die aktuellsten Mobile Games und wird auch in Zukunft eine flüssige Android-Experience garantieren. Das vorinstallierte OxygenOS hat zudem eine eingeschworene Fangemeinde. Zu guter Letzt das Quick-Charging: Mit mehr als 65 Watt laden auch Ende 2021 nur sehr wenige Handys. Ein echter Smartphone-Tipp zum Hammerpreis also!

Das erwartet Euch zur Black Week bei NextPit

Mit dem Black Friday steht einer der wichtigsten Angebotstage im Jahr an! Daher haben wir bei NextPit fest eingeplant, Euch die besten Deals zum Schnäppchenfest herauszusuchen. Denn so könnt Ihr Euch ein neues Handy kaufen, um auch im kommenden Jahr Artikel auf NextPit zu lesen. Seid Ihr Euch aber noch nicht sicher, welches Handy es sein soll, gibt es eine Lösung!

