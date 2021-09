Aus! OnePlus cancelt das OnePlus 9T

OnePlus hat frühere Gerüchte bestätigt und angekündigt, dass das für dieses Jahr erwartete OnePlus 9T nicht auf den Markt kommen wird. Diese Information wurde in einem offiziellen Statement des Unternehmens veröffentlicht.

Neben dem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro wird es dieses Jahr kein weiteres OnePlus-Flaggschiff geben

Das Betriebssystem OxygenOS 12 wird mit dem ColorOS 12 von Oppo verschmelzen und 2022 vorgestellt

OnePlus hat bestätigt, dass es nur die 5er-Serie in seinem Portfolio behalten wird.

Anfang des Jahres kündigte OnePlus-CEO Pete Lau das Zusammenwachsen von OnePlus und Oppo (beides BBK) an. Jetzt ist Lau an die Öffentlichkeit getreten, um mehr über die zweite Phase dieses Prozesses bzw. über "OnePlus 2.0" zu verraten. Zu den Highlights der heutigen Ankündigungen gehörte die Bestätigung, dass die auf Android 12 basierenden Betriebssysteme OxygenOS 12 und ColorOS 12 miteinander verschmelzen.

Laut dem Geschäftsführer haben OnePlus und Oppo "ihre Software-Ressourcen zusammengelegt, um sich auf ein einheitliches und aktualisiertes Betriebssystem für OnePlus- und OPPO-Geräte weltweit zu konzentrieren". Lau erklärte, dass das neue Betriebssystem "die DNA von OxygenOS beibehalten" wird.

OnePlus kündigt das Verschmelzen von OxygenOS und ColorOS an / © OnePlus

Wie das neue Betriebssystem von OnePlus heißen wird, wissen wir noch nicht. Dafür wissen wir, dass das neue OS nächstes Jahr in zusammen mit den neuen Flaggschiff-Smartphones vorgestellt wird. Mit dem nächsten Android-Update im Jahr 2022 soll das Zusammenwachsen der beiden Systeme dann vollständig abgeschlossen sein.

Heute erfuhren wir zudem, dass OnePlus mit einer Tradition bricht, die 2016 mit der Einführung des OnePlus 3T begann: 2021 wird es kein OnePlus 9T geben! Wie zuletzt beim 2020 erschienenen OnePlus 8T lieferte uns OnePlus nach seinen Spitzen-Smartphones spät im Jahr immer noch ein inkrementelles Update nach. 2021 müssen wir uns von so einem T-Modell also verabschieden!

Das ist das neue Portfolio von OnePlus für die Zukunft / © OnePlus

Lau gab keine spezifische Erklärung dafür, deutete aber an, dass OnePlus sich von nun an auf mindestens fünf Serien konzentrieren wird: OnePlus' Flaggschiff-Reihe, die erschwinglichen "OnePlus R"-Modelle, die "OnePlus Nord"-Premium-Geräte, die erschwinglicheren "OnePlus Nord N"-Smartphones und schließlich die kürzlich angekündigte "OnePlus Nord CE"-Reihe mit Mittelklasse-Handys.

Damit ist jetzt bestätigt, was wir nach einigen Gerüchten bereits befürchten mussten: Das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro werden dieses Jahr die einzigen Flaggschiffmodelle des chinesischen Unternehmens bleiben.

