Dieser Preis ist heiß: Smartes Grillthermometer zum Tiefstpreis

Fragt Ihr Euch dennoch, ob ein Grillthermometer zu diesem Preis eine lohnende Anschaffung ist? Dann verraten wir Euch in der Folge, was dieses Smart-Home-Gadget auf dem Kasten hat.

Ich muss Euch nicht verraten, dass eine Hitzewelle auf Deutschland zusteuert, oder? Die Grills in den Gärten der Nation werden also Hochkonjunktur haben – die perfekte Gelegenheit, sich jetzt ein Grillthermometer von Meater+ an Land zu ziehen. Üblicherweise werden dafür 109 Euro fällig, aktuell könnt Ihr aber für 76,30 Euro zugreifen!

Im Gegensatz zu den meisten anderen smarten Grillthermometern setzt der Meater+ auf eine Lösung, die auf lästige Kabel verzichtet. Soll heißen, dass sich die komplette Technik in der Nadel befindet, die Ihr im Grillgut versenkt. Zwei Sensoren überwachen sowohl die Temperatur Eures Fleisches, als auch die Temperatur des Garraums.

Per Bluetooth und entsprechender App habt Ihr auf dem Smartphone alles genau im Blick, selbst wenn Ihr nicht ständig am Grill steht. Ein Alarm informiert Euch darüber, dass die gewünschte Garstufe erreicht wurde – und Ihr müsst dann nichts weiter tun, als zum Grill zu schluffen und Euch das perfekt gegarte Steak vom Grill zu ziehen.

Für Grillfreunde ist der Meater+ also definitiv eine lohnenswerte Anschaffung. Auch in unserer Übersicht der besten smarten Grillthermometer ist das Teil unsere Top-Empfehlung!

