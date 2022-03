Preiskracher! Telekom-Tarif mit 10 GB für 10 € – Ihr spart 400 Euro

Mobilcom-Debitel hat ein Angebot für Euch, dass es in sich hat. Der Anbieter bietet die Telekom Allnet Flat mit 10 GB Datenvolumen für gerade einmal 9,99 Euro im Monat an. Und dabei könnt Ihr mit einem Trick noch die Anschlussgebühren sparen! Klingt gut? Dann solltet Ihr diesen Beitrag ganz genau lesen!

Wenn Ihr auf der Suche nach einem neuen Mobilfunk-Anbieter seid, dann könntet Ihr mit dem aktuellen Angebot von Mobilcom-Debitel endlich etwas gefunden haben. Der Provider bietet Euch aktuell eine Allnet-Flat der Telekom für gerade einmal monatlich 9,99 Euro an. Diese kostet in der Regel 26,99 Euro im Monat. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis zum 25. März 2022!

Affiliate Angebot Telekom Allnet Flat Hier geht es zum Angebot von Mobilcom-Debitel

In der Regel erhaltet Ihr mit dieser Flatrate ein Datenvolumen von 6 GB. Das stockt der Anbieter noch einmal um 4 weitere Gigabyte auf. Dabei nutzt Ihr das Netz der Telekom und könnt Eure Rufnummer mitnehmen. Mit einem kleinen Trick spart Ihr zudem noch die Anschlussgebühren in Höhe von 39,99 Euro. Hierbei bindet Ihr Euch zwei Jahre an den Mobilfunkanbieter.

Lohnt sich der Deal von Mobilcom-Debitel?

Kurzum, ja! Auch wenn der Anbieter in letzter Zeit für Schlagzeilen aufgrund der Übernahme durch Freenet gesorgt hat, braucht Ihr Euch als Kunden keine Sorgen zu machen. Denn für Euch ändert sich faktisch nichts. So könnt Ihr auch nach der Umbenennung des Unternehmens weiterhin von dem guten Angebot profitieren. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr die genauen Details zum Angebot!

Telekom Allnet Flat im Überblick Eigenschaft Telekom Allnet Flat Datenvolumen 6 GB + 4 GB Mindestlaufzeit 24 Monate Datenübertragung Download Max. 25 Mbit/s Datenübertragung Upload Max. 10 Mbit/s eSim möglich? Ja Regulärer Preis (monatlich) 26,99 Euro Preis im Angebot (monatlich) 9,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro (entfällt) Ersparnis 408,00 Euro Zum Angebot

Bei diesem Angebot gestaltet sich die Rechnung ganz simpel. Ihr habt eine effektive Ersparnis von 408 Euro auf 24 Monate gerechnet. Im direkten Vergleich zum "6 GB Magenta Mobil S"-Vertrag, den Ihr direkt bei der Telekom abschließt, spart Ihr sogar noch einmal mehr. Dieser kostet normalerweise 39,95 Euro monatlich. Auf zwei Jahre gerechnet könnt Ihr damit sogar 719 Euro sparen. Bedenkt allerdings, dass Ihr schnell sein müsst. Das Angebot endet in wenigen Tagen!

Um die Anschlussgebühr zu sparen, müsst Ihr lediglich einen kleinen Trick anwenden. Ihr schickt nach der Aktivierung eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 und schon bekommt Ihr die 39,99 erstattet. Seid Ihr also auf der Suche nach einer günstigen Flatrate, dann ist der Deal von Mobilcom-Debitel gerade wirklich einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Schreibt es uns in die Comments!