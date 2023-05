Realme-11-Serie offiziell! Litschi-Leder vom Ex-Gucci-Designer

Um Realme ist es in den vergangenen Wochen und Monaten sehr ruhig geworden. Ganz anders, als wir es in der Vergangenheit von dem Konzern gewohnt waren. Im Heimatland China hat man nun zumindest die Realme-11-Serie präsentiert. Diese zeigt sich in einem adretten Litschi-Leder des Ex-Gucci-Designers Matteo Menotto. Aber auch eine 200-MP-Kamera ist mit von der "Realme 11, 11 Pro und Realme 11 Pro+"-Partie. Und das Ganze präsentiert sich auch noch zu günstigen Preisen!

Realme präsentiert das Realme 11, 11 Pro und Realme 11 Pro+

Die Preise starten in China bei 1.599 Yuan (210 Euro)

Das Spitzenmodell hat eine 200-MP-Kamera verbaut

Für das Litschi-Leder ist Ex-Gucci-Designer Matteo Menotto verantwortlich