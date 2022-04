Refurbished-Smartphones: Verkaufszahlen stiegen 2021 deutlich an

Nach Angaben von Counterpoint Research stieg die Zahl der verkauften Refurbished-Geräte im Smartphone-Markt im Jahr 2021 um ganze 15 Prozent. Damit fiel das Wachstum in diesem Bereich deutlich großer aus als im Gesamtmarkt für Neugeräte, der 2021 nur um 4,5 Prozent wuchs. Auch in diesem Jahr dürfte sich der Aufwärtstrend bei Refurb-Verkäufen fortsetzen.

Refurbished-Boom vor allem in aufstrebenden Märkten

Leider nennt Counterpoint Research keinerlei konkrete Zahlen dazu, wie viele Millionen Refurbished-Geräte tatsächlich im letzten Jahr verkauft wurden, sondern spricht nur von einem Wachstum um die erwähnten 15 Prozent. Vor allem in aufstrebenden Märkten sind die aufgearbeiteten Smartphones den Analysten zufolge sehr beliebt.

Konkret stieg die Zahl der verkauften Einheiten in Lateinamerika sogar um 29 und in Indien immerhin um 25 Prozent. Auch in den in Sachen Smartphones stark gesättigten Märkten gab es mehr Verkäufe von gebrauchten, aufgearbeiteten Geräten. In den USA stieg ihre Zahl um 15 Prozent, während Europa und China jeweils 10 Prozent höhere Stückzahlen verzeichneten.

Refurbished-Angebote gibt es schon lange – hier zu sehen ein Samsung Galaxy S4. / © KAPUTT.de

Die Gründe für die steigende Popularität von neu aufgearbeiteten Gebrauchtgeräten sind vielfältig. So würden immer mehr Firmen mit einer Spezialisierung auf den Ankauf und die Vermarktung von gebrauchter Hardware in größerem Maßstab werben. Hinzu kommt, dass das Geld in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht mehr so häufig für den Kauf von Smartphones ausgegeben wurde. Außerdem gibt es gerade in Europa ein wachsendes Bewusstsein, was die längere Verwendung und die Reparatur von Gebrauchtgeräten angeht, heißt es.

Gerade hochpreisige Smartphones wie etwa die breite Palette von Apple iPhones stehen bei den Gebraucht-Käufern hoch im Kurs. Auch Geräte von Samsung werden immer beliebter, so dass ihre Zahl zuletzt stark stieg. Auch die zunehmende Verbreitung von 5G-Mobilfunk soll ein treibender Faktor sein, weil in manchen Ländern viele Kunden ihre gebrauchten 4G-Geräte an die Netzbetreiber zurückgeben, so dass diese dann im Sekundärmarkt zur Verfügung stehen, so Counterpoint weiter.