Roborock S7 Pro Ultra zum aktuellen Bestpreis bei Otto sichern!

Bei Otto gibt es einen interessanten Deal, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem Premium-Saugroboter seid. Denn der Roborock S7 Pro Ultra ist noch bis zum 17. Januar für 949 Euro erhältlich. Mit einem Trick sichert Ihr Euch zudem einen weiteren Rabatt von 10 Euro. Wie das funktioniert und ob sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Saugroboter zählen laut Statista zu den beliebtesten Haushaltshelfern für Smart-Home-Besitzer, da sie nicht nur Eure Wohnung sauber halten, sondern Euch auch wirklich viel Arbeit abnehmen können. Allerdings sind gerade die Premium-Modelle eine kostspielige Anschaffung, wodurch viele auf Deal-Tage wie den Black Friday oder Cyber Monday hoffen. Bei Otto gibt es nun den Roborock S7 Pro Ultra zum Bestpreis, allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Affiliate Angebot Roborock S7 Pro Ultra

Beim Roborock S7 Pro Ultra handelt es sich um einen Saugroboter mit integrierter Wischfunktion, mit der Ihr auch den hartnäckigsten Schmutz loswerdet. Dabei erreicht der smarte Helfer eine Saugleistung von bis zu 5.100 Pa und kann dank LDS-Navigation eine genaue 3D-Karte Eures Hauses erstellen, um Objekte gezielt zu umfahren. Der Staubtank fasst mit 470 ml eine ordentliche Menge so dass Ihr bis zu 7 Wochen keinen neuen Beutel benötigt. Die passende Absaugstation ist im Angebot natürlich enthalten. Diese konnten wir bereits in unserem Test zum Roborock Q7 Max+ ausgiebig unter die Lupe nehmen.

Darum lohnt sich der Roborock-Deal von Otto

Die bereits erwähnte Station für den S7 Pro Ultra nennt sich "Empty Wash Fill Dock", mit der Ihr den Saugroboter nicht nur aufladen, sondern auch noch den integrierten Staubbehälter leeren und den Wassertank autonom befüllen lassen könnt. Außerdem reinigt die Station auch die Wischblätter des Saugers völlig eigenständig. Zur Steuerung könnt Ihr entweder einen der gängigen Sprachassistenten nutzen oder einfach die Roborock-App verwenden.

Der Roborock S7 Pro Ultra lauert in der Absaugstation auf den nächsten Einsatz. / © Roborock

Neben all diesen Features ist aber auch der Preis wirklich spannend. Denn normalerweise zahlt Ihr rund 1.000 Euro für den Roborock S7 Pro Ultra, häufig sogar mehr. Nur an bestimmten Deal-Tagen war der Staubsauger etwas günstiger zu haben, als Ihr es aktuell bei Otto vorfindet. So zahlt Ihr regulär 949 Euro, könnt den Preis allerdings noch einmal um 10 Euro reduzieren, wenn Ihr Euch bei Otto-UP (Zur Übersicht) anmeldet. Das Treueprogramm schenkt Euch nämlich noch einmal 10 Euro als Gutschein, ohne dass Ihr wirklich etwas dafür tun müsst.

Lest auch: Das sind die besten Saugroboter!

Sucht Ihr also gerade nach einem Premium-Saugroboter, dann solltet Ihr Euch dieses Angebot wirklich nicht entgehen lassen. Beachtet allerdings, dass der Preis in diesem Angebot nur bis zum 17. Januar gilt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Bevorzugt Ihr günstigere Saugroboter oder greift Ihr direkt zu Premium-Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!