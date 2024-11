In der Regel bietet Aldi keine Flaggschiff-Smartphones (Vergleich) an. Wenn Ihr hier ein Handy kauft, könnt Ihr froh sein, wenn es sich um aktuelles Einsteiger-Handy handelt. Anders sieht es bei einem neuen Deal aus, der jetzt gestartet ist. Denn ab sofort ist bei Aldi im Onlineshop das Top-Smartphone Samsung Galaxy S24 erhältlich. Und zwar zu einem richtig guten Preis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Tarifvergleich

Samsung Galaxy S24 beim Discounter

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für das Samsung-Smartphone bei 899 Euro. Hiervon streicht Aldi nun 300 Euro und bietet es für 599 Euro an. Doch nicht nur der Discounter bietet das Handy gerade günstiger an. Bei Samsung bekommt Ihr das S24 für 629 Euro und MediaMarkt hat es ebenfalls für 599 Euro* auf Lager. Bei Letzterem entfallen zudem Versandkosten, die Ihr bei Aldi in Höhe von 5,95 Euro übernehmen müsst.

Verpasst nicht: Die Black Week bei Samsung

Während der Black-Friday-Aktion von MediaMarkt könnt Ihr zudem einige Rabatte mitnehmen, um zusätzlich Geld zu sparen, während Aldi Euch ein Starterpaket zum Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben kostenlos obendrauf legt.

Das Samsung Galaxy S24 ist derzeit bei verschiedenen Händlern im Angebot erhältlich. / © nextpit

Aus technologischer Sicht ist das mit Android 14 ausgestattete Samsung Galaxy S24 ein waschechtes Top-Smartphone. Der 6,2 Zoll große AMOLED-Touchscreen löst mit 1.080 x 2.340 Pixeln auf, es steht eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite zur Verfügung (50 + 12 + 10 Megapixel) und Ihr dürft Euch auch auf einen leistungsstarken Prozessor nebst 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) freuen. Wir haben das Samsung Galaxy S24 übrigens auch getestet. In der Endabrechnung gab es 4 von maximal 5 möglichen Sternen.

Ebenfalls bei Aldi: Das Samsung Galaxy A16 als günstige Alternative

Und wenn es statt eines neuen Luxus-Handys lieber ein Einsteiger-Smartphone (Bestenliste) sein soll, könnt Ihr bei Aldi alternativ auch das Samsung Galaxy A16 5G zum reduzierten Preis kaufen. Es kostet jetzt statt 229 Euro nur noch 175 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Auch dieses Angebot aus dem Onlineshop von Aldi ist passend zur Black Week ein neuer Spitzenpreis, denn normalerweise kostet das Handy derzeit in namhaften Webshops 180 Euro und mehr.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A16

Was haltet Ihr von dem Angebot? Würdet Ihr Euch das Samsung Galaxy S24 für weniger als 600 Euro kaufen? Lasst es uns wissen!