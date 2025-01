Der Startschuss ist gefallen und Ihr könnt Euch das neue Samsung Galaxy S25, S25+ und natürlich das Galaxy S25 Ultra vorbestellen. Habt Ihr vor Euch eines der Smartphones zu schnappen, erfahrt Ihr in diesem Artikel das Wichtigste zu den Vorbesteller-Boni, zur Farbauswahl und den Kosten. Natürlich verrät Euch nextpit auch, ab wann Ihr das neue Samsung Galaxy S25 in Euren Händen haltet.

Schon in den vergangenen Jahren war Samsung eines der ersten Unternehmen, das seine neueste Flaggschiff-Reihe vorstellte. Das ändert sich auch 2025 nicht. Neben einem etwas größeren Bildschirm beim Samsung Galaxy S25 Ultra ist nun auch der Prozessor "Snapdragon 8 Elite for Galaxy", der nun das Exynos-SoC auf allen Modellen ersetzen soll. Leider gibt es bisher noch keine neuen Infos zum Samsung Galaxy S25 Slim. Sobald wir hier etwas Neues wissen erfahrt Ihr es in diesem Artikel.

Bereits bekannt ist, dass Samsung beim Galaxy S25 Ultra etwas am Design getüftelt hat. Jetzt fällt es nicht mehr so stark aus der Reihe und orientiert sich eher an den anderen Modelle der S25-Serie. Der erste Unterschied, der ins Auge fällt, ist natürlich die Displaygröße. Die Standardvariante setzt auf ein 6,2-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung, während das S25+ auf eine Bilddiagonale von 6,7 Zoll mit QHD+-Auflösung baut.

Neu für 2025 ist das Ultra-Modell, das dem Gesamtdesign der anderen Modelle folgt. / © nextpit

In diesem Jahr gibt es wieder verschiedenste Farb-Varianten, je nachdem, ob bei welchem teilnehmenden Shop Ihr vorbestellt. Zur Standardauswahl stehen beim Galaxy S25 (+) Navy Blue, Icyblue, Mint und Silver Shadow. Kauft Ihr das Gerät Online könnt Ihr zudem aus den Varianten Blueblack, Coraired und Pinkgold wählen.

Etwas anders wird es da schon beim Samsung Galaxy S25 Ultra. Das Handy erscheint in den Standardfarben Titaniium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Gray und Titanium Black. Für Online-Shopper gibt es das S25 Ultra exklusiv in Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack und Titanium Pinkgold. Da Samsung beim Gehäuse auf Titan setzt, ist es nur logisch, dass die Farbnamen dies noch einmal verdeutlichen sollen. Möchtet Ihr mehr zum ausgezeichneten Display oder der Leistung des neuen Flaggschiffs lesen, dürft Ihr unseren ersten Test zum S25 Ultra nicht verpassen.

Keine Preiserhöhung: So viel kostet das Samsung Galaxy S25/+/Ultra

Während Samsung im vergangenen Jahr noch etwas an der Preisschraube herumprobiert hat, können wir Euch in diesem Jahr beruhigen. Denn das Unternehmen hat die unverbindlichen Preisempfehlungen der Galaxy S25-Serie völlig unberührt belassen. Bedeutet, dass Ihr dieselben Einstiegspreise geboten bekommt, die wir bereits aus dem Vorjahr kennen. So startet das Standardmodell mit 899 Euro in der kleinsten Speichervariante, während das S25 Ultra ab 1.449 Euro erhältlich ist. Das Galaxy S25+ hingegen beginnt bei 1.149 Euro.

Galaxy-S25-Modelle im Preisvergleich Gerät Speicher Preis Samsung Galaxy S25 128 GB 899 € Samsung Galaxy S25 256 GB 959 € Samsung Galaxy S25 512 GB 1.079 € Samsung Galaxy S25+ 256 GB 1.149 € Samsung Galaxy S25+ 512 GB 1.269 € Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 1.449 € Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB 1.569 € Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB 1.809 €

Aufmerksame Leser werden allerdings eine weitere Neuheit entdeckt haben: Das Standardmodell ist nun mit 512 GB Flash-Speicher erhältlich. Wie die 1-TB-Variante des S25 Ultra ist diese Speicherkonfiguration allerdings nur im Samsung-Online.Shop* erhältlich.

Das Samsung Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra ohne Vertrag vorbestellen

Liegt gut in der Hand: Das Samsung Galaxy S25 Ultra. / © nextpit

Bevor Ihr Euch am Kopf kratzt: Nein, es handelt sich nicht um ein Déjà-vu. Auch im Jahr 2025 bietet Samsung allen Vorbestellern ein kostenloses Speicherupgrade. Bedeutet, dass Ihr Euch beispielsweise für das Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256 GB kauft, dafür jedoch die Variante mit 512 GB erhaltet. Falls Ihr allerdings darauf gehofft habt, auch bei Amazon oder MediaMarkt so an die Samsung-Exklusiven Speichervarianten zu kommen, müssen wir Euch leider enttäuschen.

Erhältlich sind die neuen Samsung-Smartphones (Marktübersicht) voraussichtlich ab dem 07.02. Somit endet die Vorbesteller-Aktion am 06. Februar. Die ersten Sendungen sollen allerdings bereits am 04. Februar verschickt werden. Ob sich Samsung daran halten kann oder es (erneut) zu Lieferschwierigkeiten kommt, erfahren wir also erst im Februar. Natürlich gibt es auch (leichte) Unterschiede bei den verschiedenen Händlern. Welche genau, schauen wir uns nachfolgend an.

Samsung-Shop

Natürlich könnt Ihr Euch die neuen S25-Modelle direkt bei Samsung bestellen. Hier habt Ihr die Möglichkeit, das Smartphone direkt zu bezahlen, einen Handyvertrag abzuschließen oder über eine 0-Prozent-Finanzierung zu zahlen. Neben dem bereits erwähnten Speicherupgrade bietet der Hersteller einen Trade-In-Bonus. Schickt Ihr ein altes Smartphone ein, erhaltet Ihr zusätzlich zum Altgerätewert noch zusätzlich Geld zurück.

Gut ist, dass Alter Eures eingesendeten Gerätes nicht relevant für den Erhalt der Prämie ist. Durch diesen Bonus könnt Ihr Euch bis zu 850 Euro einsparen – natürlich abhängig davon, welches alte Smartphone Ihr einschickt. Richtig spannend ist auch der "garantierte Trade-In". Solltet Ihr Euer Gerät nicht in der Liste finden, könnt Ihr jedes Smartphone, egal in welchem Zustand, einsenden und erhaltet dennoch 100 Euro Vorabzug auf Euer gewähltes S25.

Wie viel Ihr im Endeffekt sparen könnt, findet Ihr zudem einfach über die Trade-In-Seite von Samsung* heraus. Hier könnt Ihr die Daten zu Eurem Altgerät angeben und dieses anschließend einsenden. Als Partner nennt Samsung das Unternehmen Foxway, das wir bereits von verschiedenen MediaMarkt-Aktionen kennen. Wichtig ist also, dass Euer Gerät zumindest funktionsfähig ist. Habt Ihr über die Website alle Daten eingegeben, wird Euch der Gesamtrabatt im Warenkorb angezeigt.

Während der Vorbesteller-Phase könnt Ihr zudem bis zu 30 Prozent auf ein weiteres Aktionsgerät erhalten. Bedeutet, dass Ihr auf Wearables, Tablets oder Speichermedien weitere Rabatte erhaltet. Zubehör, wie etwa Ladegeräte, werden sogar um bis zu 50 Prozent reduziert.

Amazon

Eine ähnliche Aktion findet sich auch beim Versandriesen Amazon. Hier könnt Ihr Euch das neue Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra ebenfalls zum UVP kaufen. Bestellt Ihr bei Amazon, gibt es ebenfalls den doppelten Gerätespeicher und auch eine Trade-In-Option gibt es hier. Für einige Euro zusätzlich könnt Ihr Euch zudem ein Case oder die Galaxy Watch 7 dazu kaufen. Letztere gibt es bei der Konkurrenz allerdings günstiger, doch dazu später mehr.

Ihr habt bei Amazon zwar die Möglichkeit ein Altgerät einzusenden, erhaltet hier jedoch keinen zusätzlichen Bonus ausgezahlt. Je nachdem welches Gerät Ihr einschickt und wie viel Ihr zurückerstattet bekommt, kann sich dies unter Umständen dennoch lohnen. Exklusiv gibt es bei Amazon zudem drei Jahre lang eine Herstellergarantie.

MediaMarkt/Saturn

Die beiden größten Elektronikfachmärkte in Deutschland bieten Euch das neue Samsung Galaxy S25 ebenfalls zum Vorverkauf an. Wer hätte es gedacht, gilt die Vorverkaufs-Aktion auch hier. Also sichert Ihr Euch auch bei MediaMarkt den doppelten Flash-Speicher, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Zudem könnt Ihr ebenfalls über einen Trade-In-Bonus ordentlich Geld sparen.

Anders als bei den anderen beiden Shops, bietet Euch MediaMarkt die Möglichkeit, Euer Samsung-Ökosystem zu erweitern. Legt Ihr Euch die Samsung Galaxy Watch 7 im Wert von 250 Euro* in den Warenkorb, erhaltet Ihr einen zusätzlichen Rabatt, wodurch Ihr nur 100 Euro zusätzlich für die Smartwatch zahlen müsst. Günstiger dürftet Ihr wohl nicht mehr an die Galaxy Watch 7 (Test) kommen.

Das neue Samsung Galaxy S25, S25+ oder S25 Ultra mit Vertrag kaufen

Habt Ihr Euch nach den Preisen doch für einen Handyvertrag entschieden, empfehlen wir Euch einen Blick zu den größten Anbietern. So bietet o2 die S25-Serie mit o2 Mobile M bereits ab 1 Euro Zuzahlung* an. Über die nachfolgenden Links kommt Ihr auf die jeweiligen Aktionsseiten, um Euch Euer Wunschbundle zusammenzustellen.

Die einzelnen Tarif-Anbieter locken dabei vor allem mit vergünstigten monatlichen Kosten. Die reguläre Vorbesteller-Aktion gilt auch hier, wodurch Ihr für den doppelten Speicher keinen Cent mehr zahlt und zudem vom Trade-In-Bonus profitieren könnt. Wichtig ist nur, dass Ihr vor einem Vertragsabschluss die verschiedenen Tarif-Angebote genau miteinander vergleicht, um nicht in eine Kostenfalle zu tappen. Aber keine Sorge: In den kommenden Tagen werdet Ihr sicherlich einige Deals zum Samsung Galaxy S25 auf nextpit finden, falls Ihr Euch unsicher seid.

Wie sieht es bei Euch aus? Werdet Ihr auch das Samsung Galaxy S25 zulegen? Welches Modell hat es Euch am meisten angetan?