Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 5 erkennen Schlafapnoe

Die Galaxy Smartwatches von Samsung gehören zweifellos zu den besten Wearables, die man heute kaufen kann und nicht von Apple stammen. Sie verfügen über eine breite Palette an Gesundheits- und Fitnessfunktionen, die das Unternehmen im Laufe der Zeit immer weiter verbessert hat. Jetzt wurde bestätigt, dass die Galaxy Watch 6 (Test) und die Galaxy Watch 5 (Test ) eine weitere wichtige Funktion zur Erkennung der Schlafapnoe bekommen werden.

Samsung Galaxy Watch-Modelle mit Schlafapnoe-Funktion

Laut Samsung hat das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) in jüngster Vergangenheit die Genehmigung für die neue Schlafapnoe-Funktion erteilt. Mit dieser Funktion kann die Galaxy Watch die Symptome einer obstruktiven Apnoe bei den Nutzern erkennen (wenn die Muskulatur in den oberen Atemwegen erschlafft). Es ist geplant, diese Funktion über die Samsung Health Monitor App bis Anfang 2024 zunächst in Südkorea einzuführen.

Wenn man bedenkt, dass die meisten Tracking-Funktionen wie die Überwachung des Blutdrucks und die Benachrichtigung über unregelmäßige Herzfrequenzen von den lokalen Regulierungsbehörden genehmigt werden müssen, könnte Samsung die Funktion schon seit geraumer Zeit entwickelt und getestet haben. Es bleibt unklar, wie lange es dauern wird, bis Samsung die Schlafapnoe-Erkennung auch in anderen Ländern einführen wird.

In diesem Fall wird sie mit der Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) und der letztjährigen Galaxy Watch 5 (Pro) kompatibel sein, was wahrscheinlich daran liegt, dass beide Modelle die gleichen Bioactive-Sensoren haben. Daher wird vermutet, dass sie nicht für ältere Galaxy Watch-Modelle wie die Galaxy Watch 4und jünger freigegeben wird.

Samsung wird die Schlafapnoe-Funktion auf der Galaxy Watch 6 (Classic) und der Galaxy Watch 5 (Pro) bis Anfang 2024 aktivieren. Sie wird die Sauerstoffwerte im Blut nutzen, um einen Apena-Hypopnea-Index zu erstellen. / © Samsung

Es wurde auch beschrieben, dass Samsung den Bioactive-Sensor auf den unterstützten Uhren einsetzen wird, der die Blutsauerstoffwerte analysiert und zur Erstellung eines Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) verwendet wird. Weiterhin muss die Uhr den Schlaf des Nutzers innerhalb von 10 Tagen zweimal für jeweils mindestens 4 Stunden aufzeichnen.

Schlafapnoe ist eine häufige Erkrankung, bei der viele Menschen im Schlaf nicht mehr atmen können. Dies wird in erster Linie dadurch verursacht, dass die oberen Atemwege innerhalb eines bestimmten Zeitraums teilweise oder vollständig blockiert werden. Dies wird als obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und ist häufiger als die zentrale Apnoe. Letztere ist eher selten und wird durch Hirnfunktionsstörungen verursacht, die sich auf die motorische Kontrolle der Atmung auswirken.

Während die Schlafapnoe vor allem zu einer schlechteren Schlafqualität und einer geringeren Sauerstoffversorgung während des Schlafs führt, gibt es ernstere Probleme, die die Krankheit über einen längeren Zeitraum mit sich bringt. Dazu gehören u.a. Herzkomplikationen, Bluthochdruck und kognitive Probleme. Die Erkennung der Symptome bei den Nutzern ermöglicht es den Ärzten, die Krankheit richtig zu diagnostizieren und weitere Komplikationen zu vermeiden.

Denkt Ihr, dass die Schlafapnoe-Funktion für Euch nützlich sein wird? Welche anderen Gesundheits- und Fitness-Tracking-Tools würdet Ihr gerne auf Samsungs Smartwatches und Wearables sehen?