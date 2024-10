Samsungs Galaxy A16 5G wurde bereits mehrfach geleakt, aber jetzt hat das Unternehmen es offiziell gemacht. Während es im Vergleich zum Galaxy A15 ordentliche Upgrades zu einem erschwinglichen Preis bietet, ist das bemerkenswerteste Merkmal seine Softwareunterstützung. Das Galaxy A16 5G wird bis zu sechs große Android-OS-Updates erhalten - ein Novum in seiner Klasse.

Erstes Budget-Handy mit sechs vollständigen Android-OS-Upgrades

Google hat mit der Einführung der Pixel 8-Serie den Trend für erweiterten Software-Support gesetzt und bietet sieben Jahre lang Updates an. Samsung hat mit der Galaxy S24-Serie, einschließlich des Galaxy S24 FE (Testbericht), nachgezogen.

Jetzt geht Samsung sogar noch einen Schritt weiter und kündigt an, dass das preisgünstige Galaxy A16 5G sechs Jahre lang volle Android-Updates erhalten wird. Damit übertrifft Samsung Google und andere Hersteller beim langfristigen Support für günstige Geräte. Mit einem Preis von 249 € in den meisten europäischen Ländern ist das Galaxy A16 5G das günstigste Gerät mit einer solchen Vereinbarung, die den Support bis 2030 verlängert.

Das Samsung Galaxy A16 5G ist das erste preisgünstige Galaxy-Handy, das nach IP54 staub- und wasserdicht ist. / © Samsung

Das Galaxy A16 5G übertrifft viele Flaggschiff-Handys auch in Bezug auf die Software-Unterstützung. Das OnePlus 12 (Test) zum Beispiel soll nur vier Jahre lang Updates erhalten, während das Xiaomi 14T Pro (Test) voraussichtlich bis 2029 Updates erhalten wird. Das A16 5G übertrifft sogar das iPhone, das in der Regel etwa fünf Jahre lang iOS-Updates und Sicherheitspatches erhält.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Samsung hat darauf hingewiesen, dass sich der erweiterte Software-Support noch ändern kann, so dass das Gerät möglicherweise weniger Android-Updates erhält als ursprünglich versprochen.

Trotzdem ist Samsungs Zusage eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den meisten Budget-Handys, die in der Regel nur drei Jahre oder weniger Android-Updates bieten. Es wird auch interessant sein zu sehen, ob Samsung den Hardware-Support ausweitet, z. B. indem es das Galaxy A16 5G in sein Selbstreparaturprogramm mit Zugang zu Ersatzteilen aufnimmt.

Robuster und funktionsreicher als das Galaxy A15 5G

Das Galaxy A16 5G ist bereits in vielen Märkten erhältlich, unter anderem in Indien und Europa, und wird voraussichtlich bald in den USA auf den Markt kommen. Äußerlich ähnelt es dem Galaxy A15 5G, verfügt aber über ein größeres 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Außerdem ist es nach IP54 staub- und wasserdicht und damit noch robuster als sein Vorgänger.

Unter der Haube arbeitet entweder der Exynos 1330 oder der MediaTek 6300 Chipsatz (je nach Region), gepaart mit 4 GB oder 8 GB RAM. Die Kameraausstattung umfasst einen 50-MP-Hauptsensor, eine 5-MP-Ultrawide- und eine 2-MP-Makrokamera. Die 13-MP-Kamera auf der Vorderseite bleibt gegenüber dem Vorgängermodell unverändert.

Was haltet Ihr von Marken, die erweiterten Software-Support für Budget-Smartphones anbieten? Wir würden gerne Eure Meinung hören!