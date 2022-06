Smart Band 7 und mehr: Xiaomis Juni-Launch zusammengefasst

Xiaomi hat am Dienstag, den 21. Juni 2022, neue Produkte vorgestellt.

Neben dem Smart Band 7 gab es das Xiaomi Book S 12,4, einen neuen E-Scooter und neue Fernseher.

Neuer Fitness-Tracker kommt mit größerem Display für nur 49,99 Euro im Early-Bird-Preis.

Xiaomi-Fans dürfen sich in den nächsten Monaten auf neue lokale Produktlaunches aus dem Kosmos ihres Lieblingsherstellers freuen. Denn der Hersteller das neuste Modell seiner äußerst beliebten Serie an Fitness-Trackern endlich nach Westeuropa. Auf das Xiaomi Mi Band 6 folgt allerdings das Xiaomi Smart Band 7 – schauen wir uns das Gerät einmal an.

Xiaomi Smart Band 7 für frühe Vögel nur 50 Euro

Das Smart Band 7 haben wir Euch zum Launch in China bereits ausführlich vorgestellt. Auch in Westeuropa hat der Hersteller das Display des Fitness-Trackers um 25 Prozent auf 1,62 Zoll vergrößert. Darüber gibt es Schlafmessung dank ausgeklügelter SpO2- und Herzfrequenzmessung und eine Standby-Akkulaufzeit von 14 Tagen. Die Wasserdichtigkeit wurde ebenfalls auf 5 Atmosphären verlängert.

Das neue Xiaomi Smart Band kommt mit größerem Display / © Xiaomi

Regulär zahlt Ihr für das neue Xiaomi Smart Band 7 hierzulande 59,99 Euro – im Early-Bird-Preis sind es für begrenzte Zeit nur 49,99 Euro. Wie lange die Aktion für Frühbesteller gilt, verrät der Hersteller noch nicht.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Mit dem Electric Scooter 4 Pro kommt auch ein neuer E-Tretroller nach Deutschland – wann genau und zu welchem Preis verrät der Hersteller aber noch nicht. Dafür macht uns Xiaomi mit einem 700 Watt starkem Motor und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde den Mund wässrig. In Deutschland ist der Roller natürlich auf 20 km/h begrenzt, dafür sollte der 12.400 Milliamperestunden-Akku ein bisschen länger halten.

Mit eABS könnte der neue Xiaomi-Scooter für mehr Sicherheit sorgen. / © Xiaomi

Laut Herstellerangaben liegt die Reichweite bei 45 Kilometern und Ihr könnt Steigungen bis 20 Prozent überwinden. Für die Zulassung in Deutschland und für Eure Sicherheit sind zudem ein Lichtsystem sowie leistungsstarke Scheibenbremsen im Roller integriert. Dank eABS solltet Ihr bei Bremsmanövern zudem nicht so schnell wegrutschen.

Abzuwarten bleibt also nur noch, ob Xiaomi sich in Deutschland an seinem Westeuropa-Preis von 799 Euro orientiert. Sobald wir was hören, teilen wir es Euch unverzüglich mit!

Das neue Notebook kommt mit Windows 11, basiert aber auf einem Snapdragon-SoC. / © Xiaomi

2-in-1-Notebook und neuer TV

Zu guter Letzt zwei Produkte außerhalb des NextPit-Themenbereichs: Auf Basis des mobilen ARM-Prozessors "Snapdragon 8cx Gen 2" bringt Xiaomi sein erstes Notebook offiziell nach Deutschland. Das Xiaomi Book S 12,4 ist dabei ein klassisches Convertible, also eine Art Hybrid-Notebook mit Touch-Display und abnehmbarem Display. Als Software kommt Windows 11 vorinstalliert, preislich geht's bei 799 Euro los. Auch hier könnt Ihr Euch ein Early-Bird-Bundle zusammen mit den Redmi Buds 3 Pro für 699 Euro sichern. Ab dem 1. Juli gibt's eine weitere Early-Bird-Phase ohne Kopfhörer für 699 Euro – diese läuft bis zum 17. Juli.

Xiaomi TV A2-Series Preise Modell Ohne Early-Bird Mit Early-Bird (jeweils mit Mi Camera 2K) Xiaomi TV A2 32 Zoll Keine Angaben Keine Angaben Xiaomi TV A2 43 Zoll 449 Euro 399 Euro Xiaomi TV A2 50 Zoll 499 Euro 449 Euro Xiaomi TV A2 55 Zoll 549 Euro 499 Euro

Mit der Xiaomi TV A2-Serie bringt Xiaomi zu guter Letzt vier neue Fernseher nach Deutschland. In 32, 43, 50 und 55 Zoll gibt es dabei LED-Fernseher in einem schlanken Unibody-Metallrahmen, der auf einem einzigen Standfuß sitzt. Die Fernseher basieren auf Android TV 10 und lösen allesamt mit 4K auf und sind für Dolby Audio zertifiziert.

Die neuen Fernseher von Xiaomi bieten allesamt 4K und Dolby-Sound. / © Xiaomi

Preise inklusive Early-Bird-Angeboten entnehmt Ihr am besten der obigen Tabelle. Verkaufsstart ist der 28. Juni 2022 – also eine Woche nach Vorstellung der neuen Fernseher.

Und? Was sagt Ihr zu Xiaomis neuen Produkten? Teilt es uns in den Kommentaren mit!