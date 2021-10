Brutal: Sony kündigt Flaggschiff-Smartphone mit riesigem Kamerasensor an

Sony setzt bei seinem gerade angekündigten Xperia PRO-I auf einen größeren Sensor. Da unterscheidet sich das japanische Unternehmen von Konkurrenten wie Apple, Google oder Xiaomi, die Ihre Smartphone-Kameras lieber mithilfe von Algorithmen und Machine Learning verbessern. Das neue Spitzenmodell des japanischen Herstellers verfügt über einen 1-Zoll-Sensor – einen der größten, die jemals in einem Smartphone verwendet wurden.

Sony Xperia PRO-I hat einen 1''-Sensor für die Hauptkamera;

Der Hersteller gibt bekannt, dass es das erste Telefon mit einem Sensor seiner Art mit Phasenerkennungs-Autofokus ist;

Der empfohlene Preis für Europa liegt bei 1.799 €

Das Xperia PRO-I ist das Nachfolgemodell des Xperia Pro, das in diesem Jahr auf den Markt kam. Trotz des kleinen Unterschieds beim Namen bringt es deutliche Verbesserungen bei der Verarbeitung und vor allem bei der Fotografie.

Als eines der Highlights der Modelle Xperia 1 III und 5 III besticht das Xperia PRO-I durch den 1'' Exmor RS-Sensor – derselbe, der auch in den Kompaktkameras RX100 VII zum Einsatz kommt – in Verbindung mit dem Bionz-Bildprozessor X.

Das Bauteil ist einer der größten Sensoren, die jemals in einem Mobiltelefon verwendet wurden. Er findet sich sonst in eher exotischen Modellen wie dem Sharp Aquos R6, dem Leica Leitz Phone 1 (das 2021 exklusiv in Asien erscheint) und dem 2014 vorgestellten Panasonic Lumix DMC-CM1.

Update: Unser Leser Tim hat uns völlig richtig darauf hingewiesen, dass die Auflösung der Xperia (12 MP) sich von der RX100 VII Kamera (20 MP) unterscheidet. Der Grund dafür ist, dass das Handy nur etwa 60 % der gesamten Sensorfläche für die Fotografie nutzt (bei einem Seitenverhältnis von 4:3). Sony erklärt dazu, dass die Komponente "für Smartphones optimiert" wurde. Das deutet darauf hin, dass das Objektiv so modifiziert wurde, dass das 8,9 mm dünne Gerät nicht deutlich dicker ausfällt.

Mit dem Xperia PRO-I setzt die japanische Marke ihre Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Zeiss fort/ © Sony

Um sich von der Masse abzuheben, wirbt Sony mit dem Xperia PRO-I als dem "ersten Handy mit einem 1-Zoll-Sensor mit Phasenerkennungs-Autofokus". Das PDAF-System ist schneller und erfordert weniger Verarbeitungsaufwand als die herkömmliche Kontrast-Autofokusmethode. Um dies zu erreichen, verfügt der Sensor über 315 Erkennungspunkte, die rund 90 Prozent der Bauteiloberfläche abdecken, sowie über die Echtzeit-Erkennungsfunktionen für menschliche und tierische Augen und Körper, die in den Sony-Alpha-Kameras enthalten sind.

Sony weist darauf hin, dass die größere Fläche des Sensors bessere Aufnahmen in schwach beleuchteten Umgebungen, einen größeren Dynamikbereich und bessere Bokeh-Effekte in unscharfen Bereichen verspricht. Allesamt Eigenschaften, die man normalerweise von einem größeren Sensor erwartet.

Zeiss-Objektiv mit variabler Blende / © Sony

Die traditionelle Partnerschaft mit dem Objektivspezialisten Zeiss bietet die Möglichkeit einer variablen Blende für die Hauptkamera, die von f/2.0 bis f/4.0 reicht, um die Tiefenschärfe des 24-mm-Objektivs anzupassen. Darüber hinaus verfügt das Xperia PRO-I über eine spezielle Auslösetaste mit zwei Ebenen (Autofokus und Aufnahme).

Ein weiteres Novum ist die Möglichkeit, Videoaufnahmen in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde zu machen. Das Xperia PRO-I bietet keine Möglichkeit, Videos in 8K aufzunehmen, da der Exmor-Sensor eine Auflösung von 12 Megapixeln hat.

Andere Kamerafunktionen

In Anlehnung an die Spezifikationen der letzten Modelle der Reihe ist das Xperia PRO-I mit zwei weiteren 12-MP-Sensoren ausgestattet: der erste mit einem 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv mit f/2.2-Blende. Der zweite bietet ein 50-mm-Objektiv und Blende f/2,4 ("Teleobjektiv", mit 2-facher Vergrößerung im Verhältnis zur Hauptkamera). Abgerundet wird das fotografische Paket durch einen iToF-Tiefensensor.

Neben dem Auslöser verfügt das Xperia PRO-I über eine zweite Taste, die als Shortcut für die Videoaufnahme-App dient / © Sony

Die Kamera-App Photography Pro bietet die üblichen manuellen Bildeinstellungen sowie die Möglichkeit, Dateien im 12-Bit-RAW-Format zu speichern. Das Xperia PRO-I verfügt mit Videography Pro auch über eine spezielle App für Videoaufnahmen, die eine eigene Verknüpfung auf der physischen Taste neben dem Auslöser hat.

Zubehör für professionelle Vlogger

Wie schon bei der Einführung des Xperia PRO hat Sony auch beim Xperia PRO-I die Integration in das Alpha-Kamera-Ökosystem hervorgehoben. Das Telefon kann mit der "Imaging Edge"-App für Android (die App gibt's auch für andere Hersteller und sogar für iPhones) als Fernbedienung für die speziellen Kameras verwendet werden.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt das PRO-I nicht über einen HDMI-Eingang und kann daher nicht als externer Monitor für die Kameras verwendet werden.

Mit dem Zubehör könnt Ihr die Hauptkamera für Vlogs und Live-Übertragungen verwenden / © Sony

Als Ausgleich für den Wegfall des HDMI-Eingangs bietet Sony als "Trostpreis" einen externen Monitor an, der für Vlogs entwickelt wurde – zu einem empfohlenen Preis von 199 Euro, mit einem 3,5-Zoll-LC-Display und magnetischer Halterung am Smartphone. Mit dem Zubehör können Influencer:innen die Funktionen der Hauptkamera anstelle der 8-Megapixel-Selfie-Kamera (mit einem 1/4-Zoll-Sensor und einem Objektiv mit kleinerem Sichtfeld) nutzen.

Das Xperia Pro-I ist auch mit dem Stativ GP-VPT2BT kompatibel, das nicht nur als Mini-Stativ verwendet werden kann, sondern auch Tasten zur Fernsteuerung der Kamera-App enthält.

Sony Xperia PRO-I: Technische Daten

Neben der Kamera bietet das Xperia PRO-I die für ein Android-Flaggschiff im Jahr 2021 erwarteten Spezifikationen: "Qualcomm Snapdragon 888"-Prozessor, 5G-Modem, 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz im UFS 3.1-Format, erweiterbar mit microSD-Karte (was immer seltener wird).

Das 6,5-Zoll-AMOLED-Display hat eine "4K"-Auflösung (1.644 x 3.840 Pixel) im Seitenverhältnis 21:9, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und ist mit Gorilla Glass Victus für verbesserte Kratzfestigkeit überzogen.

Xperia PRO-I mit 3,5-mm-Kopfhörerausgang / © Sony

Laut Sony kann der 4.500-mAh-Akku mit dem mitgelieferten 30-W-Ladegerät in 30 Minuten auf 50 % aufgeladen werden. Die Option des kabellosen Aufladens ist hingegen nicht verfügbar.

Sony Xperia PRO-I Foto Bildschirm 6,5-Zoll-OLED

1.644 x 3.840 Pixel (643 PPP) bei 120 Hertz

Victus Gorilla Glas SoC Qualcomm Snapdragon 888

1x ARM Cortex-X1 @ 2,84 GHz

3x ARM Cortex-A78 @ 2,42 GHz

4x ARM Cortex-A55 @ 1,80 GHz

Adreno 660 (GPU) Speicher 12 GB LPDDR5

512 GB UFS 3.1 Micro SD Ja, bis zu 1 TB (microSDXC) Hauptkamera 12 MP | f/2-f/4 | 24 mm | 2,4 µm | 85° FoV | OIS | PDAF

(Exmor RS-Sensor: 1/1'') Ultra-Weitwinkel 12 MP | f/2.2 | 16 mm | 124° FoV

(Exmor RS-Sensor: 1/2,5'') Teleobjektiv 12 MP | f/2.4 | 50 mm | 48° FoV

(Exmor RS-Sensor: 1/2,9'') Video 4K bei 120 fps (hinten) Selfies 8 MP | f/2.0 | 78° FoV

(1/4''-Sensor) Audio Stereo-Lautsprecher, 3,5 mm Ausgang Akku 4.500 mAh Kabelgebundenes Laden Max. 30 Watt (inklusive Adapter) Kabelloses Laden (Qi) k.A. Widerstand IP65/IP68

Gorilla Glass 6 Rückseite Konnektivität 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 (LDAC, AptX)

USB-C (10 Gbit/s, Display Port) Preis Beginnend bei € 1799

Sony Xperia PRO-I: Markteinführung und Preis

Das Xperia PRO-I wird im Dezember 2021 in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, den skandinavischen Ländern und Großbritannien zu einem empfohlenen Preis von 1.799 Euro in den Handel kommen.