Steht Nokia vor dem Aus? HMD plant eigene Smartphones!

Denkt man an Nokia-Smartphones, bringen vermutlich die Wenigsten den finnischen Lizenznehmer HMD Global damit in Verbindung. Doch sie waren es, die seit Dezember 2016 Nokia-Smartphones entwickelt, gefertigt und verkauft haben. Nun hat der HMD-Global-CEO Jean-Francois Baril auf seinem LinkedIn-Kanal bekannt gegeben, dass sein Unternehmen in Zukunft Android-Smartphones unter der eigenen HMD-Marke in den Handel bringen möchte. Bedeutet diese Entscheidung das Aus für Nokia-Phones?

Steht Nokia jetzt endgültig vor dem Aus?

HMD-Global-Mitgründer und amtierender CEO Jean-Francois Baril hat nun auf seinem LinkedIn-Kanal mit einer kleinen einleitenden Lobhudelei über die Nokia-Phones der vergangenen sechs Jahre und deren "Reparierbarkeits-, Nachhaltigkeits- und Detox"-Erfolge berichtet. Doch der eigentliche Inhalt seiner Nachricht ist, dass sein Unternehmen mit Sitz im finnischen Espoo für die Zukunft plane, Android-Smartphones unter der eigenen Marke zu produzieren und zu verkaufen.

Man habe in den vergangenen Jahren ausreichend Kompetenz in Hinblick auf Vertriebsnetzwerke, sowie der Entwicklung von Hard- und Software erlangt, sodass es jetzt an der Zeit ist, die eigene Marke mehr in den Fokus zu rücken. Dabei drückt sich der HMD-Chairman ein wenig schwammig aus, was die Zukunft der Nokia-Smartphones anbelangt.

Sie können ein neues Portfolio an Mobilgeräten der Marke HMD sowie Nokia-Geräten und die Zusammenarbeit mit aufregenden neuen Partnern erwarten.

Zwar ist sehr wohl noch die Rede von sogenannten Nokia-Geräten, Experten sehen aber in dieser Aussage den Anfang vom Nokia-Ende. Denn die Lizenzierung der Marke Nokia läuft für HMD Global Oy im Jahre 2026 aus. Vermutlich strebt das Unternehmen keine kostspielige Verlängerung der Verträge an.

Nokia wurde in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt

Nokias X30 ist ein neues "Premium-Modell" des Herstellers. / © Nokia

Bereits in der Vergangenheit hat HMD Global eine leichte Tendenz zur Vernachlässigung der Marke Nokia durchblicken lassen. Seit Jahren warten Fans auf ein echtes Nokia-Flaggschiff, welches das Nokia 9 Pure View (Test) beerben könnte. Stattdessen gab es eher Smartphones der Einsteiger- maximal der Mittel-Klasse, wie zuletzt das Nokia X30 5G oder Nokia G42 5G für 229 Euro.

Was haltet Ihr von der Entwicklung? Hattet Ihr Nokia eh schon nicht mehr auf Eurem Einkaufszettel oder habt Ihr dem vermutlich größten europäischen Smartphone-Hersteller noch die Treue geschworen? Schreibt uns Eure Meinung runter in die Kommentare – ich, für meinen Teil, bin schon gespannt!