Tarif-Tipp: 40 GB im Vodafone-Netz jetzt besonders günstig!

Freenet hat gerade eine besondere Aktion an den Start gebracht, bei der Ihr zu einem sehr günstigen Preis einen 40-GB-Tarif samt Allnet-Flat erhalten könnt. Ihr müsst allerdings eine Sache beachten, um Euch das Angebot zum besten Preis zu sichern. Wir zeigen Euch, was Ihr tun müsst und was alles enthalten ist.

Normalerweise stehen 46,99 Euro auf der monatlichen Rechnung des Green LTE 40 GB Vertrags. Jetzt könnt Ihr allerdings für weniger als ein Viertel des Preises an den Tarif im Vodafone-Netz kommen. Wir zeigen Euch, wie das geht und was Ihr beachten müsst.

So holt Ihr Euch den 40-GB-Tarif günstig

Zunächst: Grundsätzlich könnt Ihr den Tarif aktuell für 11,99 Euro im Monat bekommen, wenn Ihr ihn einmal abschließt. Schließt Ihr ihn jedoch gleich zweimal ab – etwa für Euch und Euren Partner – reduziert sich die monatliche Rechnung auf je 9,99 Euro und somit unter die 10-Euro-Schwelle. Aber selbst für 11,99 Euro macht Ihr hier ein echtes Schnäppchen. Hinzu kommt außerdem ein einmaliger Anschlusspreis pro Tarif in Höhe von je 39,99 Euro. Den könnt Ihr Euch allerdings sparen, wenn Ihr während des Bestellprozesses eine Werbeeinwilligung erteilt. Hierdurch könnt Ihr per Mail oder Telefon auf Angebote hingewiesen werden. Stört Euch das, müsst Ihr die Anschlussgebühr zahlen. Cool ist zudem: Ihr erhaltet einen Monat des Streaming-Dienstes waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Zusatz-Option kostet danach 9,99 Euro im Monat und lässt sich monatlich kündigen.

40 GB im Vodafone-Netz: Das ist alles enthalten

Schauen wir uns nun die Details des Tarifs an. Euch stehen jeden Monat 40 GB Datenvolumen zur Verfügung, mit einer Download-Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Der Tarif bringt Euch zudem ins Netz der Vodafone und hält Euch eine Flat für Telefonate und SMS bereit. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Darüber hinaus ist der Tarif VoLTE & WiFi-Call fähig, wodurch Telefongespräche vor allem in Innenräumen mit höherer Qualität möglich sind. Weiterhin lässt sich der Tarif auch als eSIM nutzen, um etwa ebenso Eure Smartwatch ins Internet zu bringen. Für den Fall, dass Euer aktueller Vertrag noch läuft, bietet Freenet eine weitere praktische Option. Denn Ihr könnt flexibel bis zum 30. Juni starten. So sichert Ihr Euch das Angebot jetzt schon, zahlt aber nicht einen ganzen Monat lang doppelt.