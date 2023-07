Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Abnehmen, zaubern und eine Sprache ohne Worte lernen!

Das Wochenende steht wieder einmal vor der Tür - und das heißt für uns, dass wir uns auf die Suche nach den 5 besten App-Empfehlungen machen, um Euch zu unterhalten. An diesem Wochenende freuen wir uns, dass die Magie der Harry-Potter-Reihe noch nicht verschwunden ist, denn das neueste Spiel kommt sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen auf den Markt! Ihr könnt weiterhin unter anderem mit größerer Disziplin fasten und fantastisch aussehende Pixelkunst erstellen.

Wenn Ihr ein knappes Budget habt, gibt es immer unsere zweimal wöchentlich erscheinenden kostenlosen Apps der Woche, die jeden Dienstag und Freitag veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um gratis Anwendungen, die normalerweise kostenpflichtig sind. Ohne viel Aufhebens wollen wir mit unseren App-Empfehlungen beginnen. Bitte beachtet, dass wir sie alle persönlich für Euch ausprobiert haben, um sicherzustellen, dass sie seriös sind!

BodyFast: Intermittierendes Fasten (Android & iOS)

Eine der besten Methoden, um schnell abzunehmen, ist das intermittierende Fasten. Dabei nehmt Ihr über einen längeren Zeitraum keine Mahlzeiten zu euch, um so viele Kalorien wie möglich zu verbrennen, ohne in den Hungermodus zu verfallen. Die App BodyFast, ist ein Leitfaden für alle, die auf gesunde Weise abnehmen wollen und dabei eine App als Anleitung nutzen.

Ich habe noch nie ernsthaft gefastet, abgesehen von einer Entgiftungskur, bei der ich mich ein paar Tage lang nur von Fruchtsäften ernährt habe. Diese App richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Fastende und bietet jede Woche einen persönlichen Fastenplan vom BodyFast Coach.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Schnell zu einem gesünderen Menschen. / © nextpit

Da jeder Mensch anders ist, kann BodyFast auf Eure ganz persönlichen Ziele zugeschnitten werden und Eure Fortschritte entsprechend markieren. Ihr erhaltet tägliches Coaching-Wissen und Tipps, die Euch helfen, Fortschritte zu machen, und behält im Auge, was Ihr esst. Schließlich seid Ihr die Summe Eurer Mahlzeiten, wenn man die Dinge auf ihre einfachste Form herunterbricht.

Die App hilft Euch auch dabei, Euer Gewicht und Eure Körpermaße im Auge zu behalten und Euch über jeden erreichten "Sieg" zu informieren. Ich selbst trinke jeden Tag mindestens 3 Liter Wasser, und es ist schön, dass die App auch einen Wasser-Tracker enthält. Für den Fall, dass Ihr einen Tritt in den sprichwörtlichen Hintern braucht, gibt es wöchentliche Herausforderungen, an denen Ihr Euch beteiligen könnt, um Eure Gesundheit zu verbessern und mehr Sport zu treiben.

Mit über 10 Fastenplänen zur Auswahl hatte ich die Qual der Wahl! Na ja, irgendwo muss ja jeder mal anfangen!

Ladet BodyFast: Intermittierendes Fasten aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter

Divoom: Pixel Art Editor (Android & iOS)

Seht Ihr Euch selbst als künstlerische Person? Habt Ihr kreative Säfte, die einfach fließen und ein Ventil brauchen, um sich auszudrücken? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pixelkunst und diese App ist ein absolutes Vergnügen zum Spielen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Pixelkunst-Editor mit integrierter Online-Pixelkunstgalerie und Community.

Damit könnt Ihr Eure Pixelkunst-Animationen erstellen und mit anderen Pixelkünstlern weltweit austauschen. Dies ist sicherlich eine der besten Plattformen, um sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen, ohne geografische Einschränkungen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Anpassen meiner Pixelkunst wie mit dieser App auf einem mobilen Gerät. / © nextpit

Jeder Pixelkünstler, der etwas auf sich hält, würde es lieben, professionelle Zeichen- und Animationswerkzeuge zu haben, wie z.B. mehrere Ebenen, eine farbige Leinwand und einen Texteditor. Ihr könnt nicht nur hübsche Animationen erstellen, sondern auch eure Kunstwerke zusammenfügen und sogar Hintergrundmusik aufnehmen!

Die Pixel Art Community ist definitiv ein Ort, an den ich mich immer wieder verirrt habe. Mit mehr als 700.000 Pixel Art Designs zur Auswahl und einer Benutzergemeinschaft, die über eine Million Mitglieder zählt, ist es definitiv ein cooler Ort zum Abhängen! Ihr könnt auch sehen, wo Ihr steht, indem Ihr an dem monatlich stattfindenden Pixelkunst-Zeichenwettbewerb teilnehmt. Wenn Euch langweilig wird, könnt Ihr jederzeit ein paar "Color By Number"-Games spielen.

Ladet Divoom: pixel art editor aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Harry Potter: Magic Awakened (Android & iOS)

Wenn Ihr Harry Potter liebt, dann wisst Ihr sicher, dass es in der Vergangenheit viele Hits und Fehlschläge gab. Harry Potter: Magic Awakened bietet eine Mischung aus CCG- und RTS-Mechanismen, die von Euch verlangen, Dinge zu durchdenken – ganz zu schweigen von den vielen Minispielen, die Euch beschäftigen.

Mir gefiel die Liebe zum Detail, die hinter den Kulissen steckt, und die sorgfältige Balance von Fan-Service. Die Zwischensequenzen sind der Serie definitiv würdig und fesseln Euch stundenlang an den Bildschirm. Die Millionen-Dollar-Frage ist jedoch die folgende: Ist das Gameplay gut?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Keiner (aber empfohlen)

Ich freue mich zu berichten, dass der Entwickler mit diesem Spiel alles richtig gemacht hat. Jedes Mal, wenn ein Gegner in einen Kampf verwickelt ist, kommen grundlegende Zaubersprüche ins Spiel. Ihr müsst eure Karten buchstäblich richtig ausspielen, wenn Ihr wollt, dass die mächtigeren Zaubersprüche zum Tragen kommen und den Kampf zu euren Gunsten entscheiden. Es braucht nicht viel, um anzufangen, aber ich bin mir sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis Ihr online verschiedene Leitfäden und Strategien nachschlagt, um Euch einen Vorteil zu verschaffen.

Dieser Zauberstab ist kein Spielzeug, Junge! / © nextpit

Es gibt eine gesunde Anzahl von Nebenquests und Content-Drops, die Euch auf Trab halten. Es ist zwar sinnvoll, zuerst die Story-Mission abzuschließen, aber der wahre Test eures Könnens sind die PvP-Ranglistenspiele, in denen Ihr Eure Gegner mit Zaubersprüchen bewerft, was als glorreiches Durcheinander bezeichnet werden kann. Sicher, es gibt hier ein Pay-2-Win-Element, aber welches Spiel hat das heutzutage nicht?

Schließlich ist ein kostenloses Spiel selten ein gutes Zeichen für die Entwickler, und sie brauchen eine Möglichkeit, ihre harte Arbeit zu Geld zu machen. Ich vermute, dass auf lange Sicht nur die Hardcore-Fans der Reihe übrig bleiben werden, aber für die meisten Harry-Potter-Fans ist es ein leicht zugängliches und unterhaltsames Spiel, zu dem Ihr unbedingt greifen solltet.

Harry Potter herunterladen: Magic Awakened aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store.

Polycam: 3D-Scanner & Editor (Android & iOS)

Mit dieser App, die ich vor kurzem entdeckt habe, bringt Ihr Eure Fotografie auf ein ganz neues Niveau: Polycam! Als App für 3D-Aufnahmen hat sie von vielen Nutzern ziemlich hohe Bewertungen erhalten. Egal, ob Ihr Architekten, angehende Künstler, Designer, Bauunternehmer oder einfach nur Fotofreaks seid – Polycam wird Euch helfen, die Welt in einem ganz neuen Licht zu sehen! Ich weiß, dass sich meine kreativen Grenzen durch die Nutzung der App erweitert haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Alltagsgegenstände einscannen und in 3D-Kunst verwandeln? Da bin ich dabei! / © nextpit

Im Grunde ist die Benutzung der App kinderleicht. Wie der Name schon sagt, verwandelt Polycam Fotos mithilfe fortschrittlicher Photogrammetrie in 3D-Modelle. Damit könnt Ihr sowohl komplexe Objekte als auch Szenen mit komplizierten Details einscannen. Im Hintergrund werden dann 3D-Assets erstellt, die in praktisch allen kompatiblen Computergrafikprogrammen verwendet werden können.

Ich selbst war als Android-Nutzer von den Systemanforderungen überrascht. Der Entwickler behauptet, dass Polycam auf jedem Android-Gerät mit mindestens 2 GB RAM reibungslos läuft. Natürlich haben die meisten Geräte heutzutage 6 GB oder mehr Arbeitsspeicher, also sollte es auch mit älteren Handys gut funktionieren.

Wenn Ihr das nächste Mal Lust habt, kreativ zu werden ohne Euch etwas Neues einfallen zu lassen, dann probiert doch mal Polycam aus. Als kostenlose 3D-Aufnahme-App kann man eigentlich nichts falsch machen!

Polycam herunterladen: 3D Scanner & Editor aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Hand Talk Translator (Android & iOS)

Wenn es eine Sprache gibt, die ich schon immer lernen wollte, aber nie dazu gekommen bin, dann ist es ASL (American Sign Language). Dort, wo ich herkomme, verdienen behinderte Menschen manchmal ihren Lebensunterhalt damit, Taschentücher von Tisch zu Tisch zu verkaufen, und ich bin nicht in der Lage, mich mit ihnen besser zu verständigen, außer mit einem Nicken und einem Lächeln. Wenn ich ihnen doch nur ein paar aufmunternde Worte gebärden könnte...

Hand Talk Translator hilft mit Hugo, dem liebenswertesten 3D-Dolmetscher der Welt, die Kluft zu überbrücken. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz übersetzt er sowohl Text als auch Audio in die amerikanische Gebärdensprache (ASL) und die brasilianische Gebärdensprache (Libras).

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Lass dir von Hugo die Zeichensprache beibringen. / © nextpit

Dies ist definitiv eine der Plattformen, auf der ich eine neue Sprache auf praktische und unterhaltsame Weise erlernen kann. Die App lernt mit der Zeit sogar dazu, denn Ihr habt die Möglichkeit, die Genauigkeit von Hugos Übersetzungen zu bewerten und eure Lieblingsübersetzungen zu speichern. Für den Fall, dass es zu schnell oder zu langsam geht, gibt es die Möglichkeit, Hugos Geschwindigkeit anzupassen.

Ladet Hand Talk Translator aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Das war's erst einmal mit den Top 5 Apps dieser Woche auf Eurem favorisierte Online-Magazin nextpit. Welche App hat Eure Aufmerksamkeit am meisten erregt? Habt Ihr diese Woche auch eine besonders tolle App entdeckt, die Ihr der nextpit-Community empfehlen möchtet? Teilt eure Entdeckung mit uns in den Kommentaren!