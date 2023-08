Top-Deal: Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 20-GB-Tarif eff. kostenlos

Foldable-Interessierte sollten sich dringend einmal bei MediaMarkt umschauen, denn dort gibt es das Galaxy Z Flip 5 inklusive Mobilfunktarif im Vodafone-Netz – mit monatlich 20 GB Datenvolumen. Als Anbieter bekommt Ihr es hier mit Freenet und monatlichen Kosten von 34,99 Euro zu tun.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Mit Vodafone green LTE 20 GB Rabatt | max. 50 MBit/s | 24 Monate Laufzeit | LTE Tarifvergleich

Das neue Galaxy Z Flip 5 bringt Euch ein neues, signifikant vergrößertes Cover-Display mit einer Diagonale von 3,4 Zoll mit. Der eigentliche Hingucker ist aber das 6,7 Zoll große Dynamic-AMOLED-FHD+-Display, das sich jetzt vollkommen flach zusammenfalten lässt und mit 1.600 Nits sagenhaft hell strahlt.

Weiter finden wir auf dem Datenblatt den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy von Qualcomm, 8 GB RAM in Kombination mit 256 oder 512 GB Speicher und insgesamt drei Kameras. Was von dem Foldable insgesamt zu halten ist, lest Ihr im ausführlichen nextpit-Test:

Unbedingt draufschauen: So schlägt sich das Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test

Im Bild seht Ihr, wie riesengroß das Außendisplay des Galaxy Z Flip 5 geworden ist. / © nextpit

Lohnt sich der Samsung-Deal bei Media Markt?

Ihr bucht in diesem Fall, wie zuvor besprochen, einen Freenet-Tarif, mit dem es Euch ins wirklich gute Vodafone-Netz verschlägt. Einmalig blättert Ihr 129 Euro fürs Gerät und knapp 40 Euro für die Anschlussgebühr auf den Tisch. Den Vertrag schließt Ihr für 24 Monate ab, danach steigt die monatliche Gebühr von 34,99 auf 36,99 Euro. In Summe zahlt Ihr in diesen zwei Jahren demnach 1.008,75 Euro, die Ihr noch um 50 Euro drücken könnt, wenn Ihr Eure Rufnummer von einem anderen Anbieter mitnehmt.

Idealo nennt derzeit einen Tiefstpreis fürs Galaxy Z Flip 5 in Höhe von 964 Euro. Der ist also sogar höher als die Tarif-Gesamtkosten abzüglich Rufnummernmitnahme-Bonus! Zu viele Zahlen auf einmal? Dann hilft sicher ein Blick auf unsere Übersicht:

Deal-Übersicht Eigenschaft Green LTE Spezial 20 GB + Samsung Galaxy Z Flip 5 Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 5G – Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 129,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten – Gesamtkosten 1.008,75 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme 50,00 Euro Gesamtkosten inklusive Rufnummernmitnahme-Bonus 958,75 Euro Aktuelle Kosten fürs Gerät (Straßenpreis laut Idealo) 964,00 Euro Zum Angebot*

Lasst Ihr Euch also auf diesen Deal ein, für den Ihr monatlich 35 Euro inklusive 20 GB Datenvolumen hinblättert, gibt es das Foldable effektiv kostenlos dazu, bzw. sogar 5,25 Euro günstiger als der aktuelle Tiefstpreis fürs Gerät. Klingt super, aber Ihr müsst Euch auch über ein paar Dinge im Klaren sein: Ihr zahlt eben recht stolze 35 Euro monatlich – und bekommt dafür einen Tarif, der Euch kein 5G bietet. Außerdem kann die Bandbreite für Viele mit 50 MBit/s zu knapp bemessen sein. Da müsst Ihr also selbst abwägen, ob das für Euch passt.

Nicht restlos überzeugt? Hier findet Ihr die besten Handyverträge und Tarife von Vodafone im Überblick!

Davon abgesehen ist es eine schöne Gelegenheit, Samsungs neues Klapp-Handy zu erwerben, ohne direkt 1.200 Euro oder mehr auf den Tisch des Hauses blättern zu müssen. Spannend für Euch, oder passt Euch der Tarif nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare.