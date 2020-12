Traum für Hörbuch-Fans: Netflix führt Audio-Only-Funktion ein

Mit einem Audio-Only-Feature könnte Netflix nun zu einer interessanten Alternative zu Audible oder BookBeat werden. Denn die zahlreichen Filme und Serien des Video-Streaming-Anbieters lassen sich so einfach und bequem anhören.

Die neuen Funktion ist in einem Update aufgetaucht, das seit Donnerstag, dem 17. Dezember für erste Android-Nutzer verfügbar ist. Sowohl XDA-Developer als auch Android Police berichteten kurz nach dem Erscheinen der neuen Funktion über das Audio-Feature. In der Praxis soll dieses wie folgt funktionieren:

Wenn Ihr einen Film oder eine Serie auf Netflix schaut, erscheint eine "Video aus"-Schaltfläche am oberen Rand des Players im Vollbildmodus. Sobald das Video ausgeschaltet ist, wird ein leerer Bildschirm mit allen Steuerelementen für die Wiedergabe angezeigt, darunter eine Bildlaufleiste, Tasten für den Vor- und Rücklauf und verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen. Hierdurch könnt Ihr den Ton des jeweiligen Inhaltes bequem streamen und wie in bekannten Hörbuch-Apps steuern.

Mit der Schaltfläche "Video On" könnt Ihr das Video auf dem Bildschirm deaktivieren und nur den Ton streamen. / © Android Police

Die neue Funktion müsse man, so die US-amerikanischen Kollegen, allerdings erst in den Einstellungen der Netflix-App aktivieren. Unter Android findet Ihr die Einstellungen zum Datenverbrauch direkt, wenn Ihr die Einstellungen unter "Mehr" ansteuert.

Fokus auf Audio ist derzeit bei vielen Anbietern im Trend

Es soll zukünftig auch eine Option zum Stummschalten des Tons in den Anwendungseinstellungen geben, mit der Ihr entscheiden könnt, ob der Ton dauerhaft oder auch nur bei der Verwendung von Kopfhörern oder externen Lautsprechern stummgeschaltet werden soll. Nutzt Ihr unterwegs beispielsweise eher die Untertitel, könntet Ihr so mobile Daten einsparen. Es ist jedoch unklar, wann alle Android-Benutzer in den Genuss dieses Updates kommen werden.

Auf jeden Fall ist Netflix nicht die erste Video-Streaming-Plattform, die den Wert von Audio für ihre Nutzer verstanden hat. Nicht umsonst erpresst YouTube mit seinem Premium-Abo die einzige "offizielle" Lösung, um bei gesperrtem Smartphone-Bildschirm Videoclips ansehen zu können.

Und mir persönlich passiert es oft, dass ich mitten im Binge Watching auf dem Weg zum Einkaufen mein Smartphone in die Tasche stecke, um meine Serie "weiterzuhören". Es ist zudem mindestens fünf Jahre her, dass der nach wie vor anhaltende Podcast-Boom begann und in Anbetracht dessen sind Video-Streaming-Dienste schon fast spät dran.

Selbst Twitter steigt in Audio-Tweets ein, wenn auch aus anderen Gründen. Denn bei Netflix und YouTube geht es um das nebenbei Hören, das interessant ist, wenn man sich um 5 Uhr morgens beispielsweise nach einer langen Lern- oder Arbeitssitzung auf YouTube verirrt und eigentlich schlafen möchte.

Und gerade das Prinzip des Binge Watching, das Netflix zum Grundpfeiler seines Erfolgs gemacht hat, setzt eine gewisse Unaufmerksamkeit voraus, die auch ein Produkt unserer immer knapper werdenden Gehirnzeit ist. Ich verbringe mehr Zeit damit, mir im Hintergrund Videos anzusehen, als proaktiv, mit den Augen auf meinen Bildschirm zu starren.

Aber ich höre hier auf und hebe mir meine Gedanken für einen möglichen zukünftigen Artikel nächste Woche auf, da ich diesen Trend so interessant finde. Was denkt Ihr darüber? Möchtet Ihr Eure Streaming-Inhalte nur in Audioform genießen oder ist die Funktion vollkommen überflüssig?

Weiterlesen auf NextPit: