Umfrage der Woche: Mit welcher Android-Version läuft Euer Handy?

Android 12 steht für immer mehr Smartphones zum Download bereit. Allerdings zeigte eine Statistik erst kürzlich, dass viele Telefone noch immer mit Android 10 laufen. Nicht einmal Android 11 hat es also zu einer flächendeckenden Verbreitung geschafft. Wir bei NextPit wollen daher wissen, ob das auch für unsere Community gilt. Welche Android-Version nutzt Ihr also?

Sicher habt Ihr mitbekommen, dass Google zusammen mit dem Pixel 6 und dem Pixel 6 Pro das neue Android 12 gelauncht hat. Das Betriebssystem ist einige Zeit nach iOS 15 erschienen, dem neuesten Betriebssystem für Apples iPhones. Zum Jahresende wollen wir daher von Euch wissen, welches Betriebssystem Ihr nutzt.

Sowohl Android 12 als auch iOS 15 bringen eine Vielzahl neuer Funktionen auf kompatible Geräte. Darunter verbesserte App-Berechtigungskontrollen, erweiterte Datenschutzoptionen und natürlich neue Funktionen.

Google selbst hat erst vor wenigen Wochen die Nutzungsanteile der neuesten Android-Versionen veröffentlicht. Dabei mussten wir schockiert feststellen, dass Android 10 im November 2021 die weltweit am meisten genutzte Version war. Weicht die Verteilung der Versionen unter den Mitgliedern der NextPit Community von den von Google veröffentlichten Zahlen ab?

Welche Android-Version nutzt Ihr aktuell? Android 12

Android 11

Android 10

Android 9

Android 8

Android 7

Eine ältere Version (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielleicht noch wichtiger als die Systemversion sind die Sicherheitspatches, denn diese sorgen wie der Name schon verrät dafür, dass Ihr vor Malware und Co. geschützt bleibt. Hersteller verfolgen hier ganz unterschiedliche Strategien. Mein Flaggschiff aus 2018 zum Beispiel blieb beim Sicherheitspatch vom August 2021 stehen – wir wollen die aktuelle Situation mit einer ähnlichen Umfrage von vor sechs Monaten vergleichen:

Welchen Sicherheits-Patch habt Ihr aktuell installiert? Dezember 2021

November 2021

Oktober 2021

September 2021

August 2021

Juli 2021

Juni 2021

Ein älterer Patch (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und wie sieht's aus bei Apple?

Um die iPhone-Besitzer:innen im Publikum nicht zu vernachlässigen, müssen wir auch fragen, wie hoch der Anteil der verschiedenen iOS-Versionen unter den iPhones in der Community ist. Die jüngsten Zahlen von Apple stammen vom Juni 2021, also noch von vor der Veröffentlichung von iOS 15. Sie zeigen, dass iOS 14 bereits auf 85 % der im App Store genutzten iPhones läuft. Aber wie sieht es in der NextPit-Community aus?

Welche iOS-Version läuft auf Eurem Handy? iOS 15

iOS 14

iOS 13

iOS 12

iOS 11

Eine ältere Version (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So, das war's mit der Umfrage für diese Woche! Vielen Dank im Voraus an alle Teilnehmenden und danke für Eure Kommentare. Bis nächsten Montag, wenn wir die Antworten auswerten.