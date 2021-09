Unterwegs in WLAN-Qualität surfen: 120 GB mit 300 Mbit/s für 40 Euro

Genervt vom langsamen Internet unterwegs? Dann haben wir im neusten NextPit Tarif-Check einen Handyvertrag für Euch, mit der Ihr unterwegs mit Datenraten surft, die man sonst nur im heimischen WLAN erreicht. Denn die Telefónica bietet satte 120 Gigabyte LTE-Volumen mit krassen 300 Mbit/s an. Dafür zahlt Ihr monatlich etwa 40 Euro. Nehmt Ihr Eure alte Handynummer mit, verdient Ihr zudem 100 Euro!

In meinen Tarif-Checks stelle ich Euch in der Regel Handyverträge vor, die ich mir selbst holen würde. Leider muss ich an dieser Stelle beichten, die Kündigungsfrist von meinem viel zu teuren 1&1-Vertrag schon wieder verpasst zu haben. 🤦 Eventuell habt Ihr aber mehr Glück und sichert Euch den nachfolgenden High-Speed-Tarif bei O2. Denn hier gibt's 120 Gigabyte LTE oder 5G-Volumen mit 300 Mbit/s für nur knapp 40 Euro im Monat.

Hinweis: Den O2 Free L Boost findet Ihr auf der verlinkten Seite unter "Experte"

Genauer gesagt handelt es sich um den o2 Free L Boost, zu dem ich Euch weiter unten alle Details zusammenfasse. Die Ersparnis liegt dabei laut Vertragsdetails 20 Monate lang bei monatlichen 5 Euro, was einer Gesamtersparnis von 100 Euro entspricht. Hierfür müsst Ihr lediglich Eure alte Rufnummer mitnehmen und – seien wir mal ehrlich – wer will das nicht sowieso bei einem neuen Handyvertrag?

O2 Free L Boost im Tarif-Check

Die spannendste Eigenschaft des O2 Free L Boost ist die schnelle LTE- oder 5G-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Viele Handyverträge erlauben es Euch unterwegs mit maximal 20 bis 40 Mbit/s zu surfen. Gerade beim mobilen Arbeiten oder bei Anwendungsfällen wie Cloud-Gaming oder 4K-Streaming reichen die langsamen LTE-Geschwindigkeiten nicht wirklich aus. Das Datenvolumen ist mit 120 Gigabyte im Monat ebenfalls üppig.

o2 Free L Boost in der Übersicht Eigenschaft o2 Free L Boost Monatspreis 40,82 € statt 44,99 € Anschlussgebühr 39,99 € Allnet-Flat Telefonie ✓ Allnet-Flat SMS ✓ Datenvolumen LTE / 5G 120 Gigabyte LTE- / 5G-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s EU-Roaming ✓ VoLTE & WLAN-Telefonie ✓ eSIM möglich? ✓ Mindestlaufzeit 24 Monate Zum Angebot

Als Bedingungen schreibt O2 in der Aktionsbeschreibung, dass Ihr bis zum 29. November erstmalig zu einem O2-Free-Tarif wechseln müsst. Wie bereits erwähnt, müsst Ihr dabei zudem Eure bisherige Handynummer mitnehmen und hierfür habt ihr bis vier Wochen nach Abschluss des Vertrags Zeit. Neben dem O2 Free L Boost gibt es weitere Verträge mit demselben Rabatt auf folgender Homepage der Telefónica.

Was haltet Ihr vom neusten Vertrag in unserem Tarif-Check? Ist der O2 Free L Boost etwas für Euch oder reichen Euch eine langsamere Geschwindigkeit und weniger Datenvolumen aus?