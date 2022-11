Vivo X90 Pro & Co kommen am 22. November 2022

Vivo hat in China damit begonnen, Werbung für den Launch-Event des Vivo X90 Pro und seinen Serien-Kollegen zu machen. Bereits am 22. November, um 19:00 Uhr Ortszeit, sollen das X90, Vivo X90 Pro und das X90 Pro+ offiziell vorgestellt werden. Auch dieses Jahr ist die deutsche Carl Zeiss AG Kooperationspartner.

Vivo X90 Pro, X90 und Vivo X90 Pro+ kommen am 22. November

Vivo präsentiert am 22.11.22 die X90-Serie, bestehend aus drei Modellen. / © Vivo

Heute präsentiert Qualcomm auf Hawaii vermutlich den neuen Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8 Gen 2. Dachten wir bislang, Honor wäre mit dem Honor Magic 5 Pro am 23. November der erste Hersteller, der uns in diesem Jahr das SoC präsentiert, so stellt sich nun heraus, dass Vivo wohl diesen Job übernimmt. Denn der chinesische Konzern und ehemalige BBK-Tochter hat nun verkündet, am 22. November die Vivo-X90-Serie im Heimatland offiziell vorzustellen. Und die sollen in der Tat alle drei den rasanten Qualcomm-Prozessor an Bord haben.

Und wie es der Zufall so will, wirbt der Hersteller selbst auf Sina Weibo mit einer "Zeiss 1-Zoll T* Hauptkamera", dem neuen "Vivo V2 ISP" – über den wir ja auch schon berichten durften und den drei Farben des 2022/2023-Flaggschiffs. Augenscheinlich verwendet der Konzern den 1 Zoll großen Bildsensor von Sony, welcher in leicht modifizierter Version als Sony IMG989V beworben wird.

Vivo bestätigt 1-Zoll-Imagesensor in Kooperation mit Sony und Zeiss. / © Vivo

Zwischenzeitlich berichtete der indische Onlinehändler "Pricebaba" über die Speicher-Optionen der drei Vivo X90, von dem das Vivo X90 Pro auch bei uns erwartet wird. Dieses Modell wird in den Farben Rot und Schwarz mit einer Speicherwahl zwischen 8/256 GB oder 12/256 GB, beziehungsweise 12/512 GB erwartet.

Das Basismodell hingegen soll noch zusätzlich in Eisblau erscheinen und in der kleinsten Variante mit 8/128 GB angeboten werden. Das Vivo X90 Pro Plus greift ausschließlich in zwei Varianten, mit 8/256 GB und 12/512 GB an. Auch hier stehen nur die beiden Farben Schwarz und Rot zur Auswahl.

Alle drei Modelle der Vivo-X90-Serie werden in Rot erscheinen. / © Vivo

Nachdem auch MediaTek mit dem Dimensity 9200 einen Flaggschiff-Prozessor vorgestellt hat, gehen einige Leaker davon aus, dass das Vivo X90 durchaus mit diesem Prozessor ausgestattet sein könnte. Weitere Gerüchte behaupten, dass Pro-Plus-Modell würde mit einem 6,78 Zoll großem LTPO-E6-AMOLED-Display erscheinen, welches seitlich abgerundet ist, eine Quad-HD+-Auflösung bietet und maximal 144 Bilder in der Sekunde darstellen kann. Da es auf den Tag genau nur noch eine Woche bis zum 22. November ist, werden wir auch nicht mehr allzu lang auf offizielle Informationen warten müssen.

Was haltet Ihr von dem Vivo X90 Pro mit einer "Zeiss 1-Zoll T*"-Hauptkamera? Würdet ihr bei einem solchen Kamera-Flaggschiff zu Vivo wechseln? Zumindest fiel Eure Wahl beim besten Kamera-Smartphone 2022 auf diese Kombination.