WhatsApp-Update: Neue Features für Datenverwaltung kommen bald

Hier ein Bild, da ein hochauflösendes Video – und schnell ist der Speicher des Smartphones voll. Insbesondere in Nachrichten-Apps wie WhatsApp können sich so viele Gigabyte an Daten ansammeln. Die Entwickler arbeiten nun aber an diversen Verbesserungen.

Schon vor einiger Zeit konnte die Seite WABetaInfo berichten, dass Facebooks Entwickler an neuer Werkzeugen für die Organisation der Speichernutzung in WhatsApp arbeiten. Ziel sei es, den Nutzern übersichtliche Methoden für digitale Aufräumaktionen zu geben. So sollte es beispielsweise Filter geben, die beim Auffinden von weitergeleiteten und großen Dateien helfen sollen. Diese Werkzeuge waren aber bislang nur Prototypen.

Nun zeigt WABetaInfo in einem aktuellen Bericht, wie die neue Übersicht derzeit aussieht und wie die Entwickler die verschiedenen Werkzeuge organisiert haben. All diese Funktionen sollen demnach in einer neuen Übersicht zur Speichernutzung zusammengefasst werden.

So sieht die neue Übersicht in einer Beta-Version von WhatsApp derzeit aus / © WABetaInfo

WhatsApp: Facebook plant neue Speicherübersicht

Diese im Englischen als „Storage Usage“ beschriebene Übersicht ist in drei wichtige Elemente unterteilt. Der oberste Bereich der Übersicht gibt einen schnellen Überblick darüber, wie der Speicher derzeit genutzt wird. Damit wird deutlich, wie viel Platz durch die Daten in WhatsApp beansprucht wird.

Im zweiten Bereich unterteilen die Entwickler die weitergeleiteten Dateien und großen Dateien. Hierdurch kann man beispielsweise schnell erkennen, welche Bilder, Videos oder sonstige Dokumente viel Speicher benötigen. Damit kann man nicht länger benötigte Daten schnell erkennen und bei Bedarf löschen, wenn der Platz auf dem Smartphone mal knapp werden sollte.

Im dritten Bereich listet WhatsApp wie gehabt die Chats nach Größe der Inhalte auf. Eine Suchfunktion ermöglicht das Auffinden einzelner Unterhaltungen.

Weitere Screenshots lieferte WABetaInfo bislang nicht. Die Funktion ist derzeit weiterhin noch in der Testphase, es kann sich also bis zur finalen Vorstellung noch einiges an den Details und dem Design ändern. Das Feature soll sowohl für Android als auch iOS erscheinen. Ein konkretes Datum, wann die Features verfügbar sein werden, ist jedoch nicht bekannt. Erste Hinweise auf die neue Speicherübersicht gab es bereits Anfang Juni 2020.