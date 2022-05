Xiaomi 12 Ultra & Mi Band 7 Pro: Müssen wir bis Juli warten?

NEXT PIT TV

Vor einigen Tagen kündigte Xiaomi sein Mi Band 7 an. Wie wir bereits berichteten, wird das Display des Trackers um ein Viertel größer sein und über einen Always-On-Modus verfügen. Der Fitness-Trackers von Xiaomi verzichtet jedoch leider auf GPS. Möglicherweise ist das der Grund, warum im Juli laut einem chinesischen Leaker eine Pro-Version des Mi Band 7 erscheinen soll.

Affiliate Angebot Xiaomi Mi Band 6 Zur Geräte-Datenbank

Bisher ließ Xiaomi noch nichts Offizielles dazu verlauten. Einige Analysten gehen aber davon aus, dass wir ein Mi Band 7 Pro erwarten können, das vom Design her dem Mi Band 7 entspricht – mit einer Ausnahme: Das Display könnte größer sein. Xiaomis neue Smartwatch könnte außerdem GPS und einen größeren und leistungsfähigeren Akku haben. Auf Weibo in China schätzen einige, dass der Akku des Band 7 Pro bis zu 250 mAh groß sein könnte.

Das Mi Band 7 Pro ist bereits fürs Mi Door Lock gelistet / © Weibo - 返回.

Das Xiaomi 12 Ultra, an dessen Seite das Mi Band 7 Pro im Juli erwartet wird, ist das erste Smartphone des Unternehmens, das eine kreisförmige Kamera des deutschen Herstellers Leica integrieren könnte. Bisher sind noch keine Informationen darüber durchgesickert, ob das neue Smartphone in Europa auf den Markt kommt. Auch die weltweite Einführung des Mi Band 7 Pro, das um die 40 Euro kosten soll, steht noch in den Sternen

Könnt Ihr noch bis zum Juli auf das Xiaomi Mi Band 7 Pro und das Xiaomi 12 Ultra warten? Teilt es uns in den Kommentaren mit!