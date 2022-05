Pixel 7 "Ultra": Arbeitet Google am High-End-Handy?

Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro sind für dieses Jahr bereits gesetzt. Aber es gibt jetzt einen neuen Bericht, der auf ein mysteriöses Pixel-Gerät mit den gleichen Display-Spezifikationen wie das Pixel 7 Pro und das Pixel 6 Pro hindeutet. Das lässt vermuten, dass Google ein weiteres Pixel-Smartphone in petto haben könnte.

NEXT PIT TV

Die Kollegen von 9to5Google konnten den öffentlich einsehbaren Code für das Android Open Source Project sezieren. Sie fanden dort fünf interessante Codenamen von Pixel-Geräten. Die Liste umfasst die Modelle C10, P10, Felix, Lynx und G10. Von den fünf Geräten sticht ein Produkt besonders hervor: das G10!

Googles erstes Pixel-Tablet soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. / © Google

Die Bezeichnungen C10 und P10 konnten dem Pixel 7 Pro und dem Pixel 7 zugeordnet werden. Andererseits spekuliert 9to5Google, dass sich "Felix" auf das Pixel 7a des nächsten Jahres bezieht, während Lynx das erste faltbare Pixel-Smartphone meint. Damit bleibt das G10 als nicht identifizierter Codename übrig.

Interessanterweise gibt es dafür jedoch bislang keinen wahrscheinlichen Kandidaten. Zwar erwarten wir auch noch ein Pixel-Tablet, aber die Display-Spezifikationen des G10 passen nicht zu diesem Gerät. Stattdessen scheint das G10 ein 6,71-Zoll-Panel mit QHD+-Auflösung zu haben, genau wie die 6. und 7. Generation des Pixel Pro. Zudem soll Googles Tensor-Chipsatz verbaut sein.

Affiliate Angebot Google Pixel 6 Pro Zur Geräte-Datenbank

Kommt ein stärkeres Pixel 7 Ultra?

Es gibt ein paar Erklärungsansätze für dieses mysteriöse Gerät. Es könnte sich um ein hochwertigeres Pixel-7-Smartphone in Form eines "Plus"- oder "Ultra"-Modells mit zusätzlichen Kamerafunktionen oder zusätzlichen Hardware-Funktionen wie der fürs Pixel-Tablet erwarteten Stylus-Unterstützung handeln. Möglicherweise könnte das G10 aber auch als Testgerät enden, das nie tatsächlich in den Handel gelangt.

Was glaubt Ihr denn? Hat Google oberhalb es Pixel 7 Pro noch ein stärkeres Modell in der Mache, oder habt Ihr eine andere Idee, worum es sich handeln könnte? Schreibt es uns in die Kommentare!