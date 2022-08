Xiaomi 12T Pro: Kamera-Handy mit gewaltiger 200-MP-Cam zeigt sich

Von Xiaomis heiß ersehntem 200-MP-Kamerahandy war beim Event letzte Woche nichts zu sehen. Stattdessen wurde das Redmi K50 Ultra (Extreme Edition) zusammen mit dem Mi Mix Fold 2 , dem Xiaomi Pad 5 Pro und der Watch S1 Pro vorgestellt. Aber ein neuer Leak deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein weiteres Smartphone in petto hat, nämlich das Xiaomi 12T (Pro) mit besagtem Monstersensor.

Ein Smartphone, welches das vermutete Xiaomi 12T (Pro) sein dürfte, ist in freier Wildbahn aufgetaucht und zeigt sein 200-MP-Triple-Kamera-Setup. Jenes soll die veraltete 108-MP-Kamera ersetzen, die wir aus dem Redmi K50 Ultra kennen. Der Leak bestätigt zudem, was wir ja eigentlich schon wussten: Dass Xiaomi Motorola, das vor kurzem das Moto X30 Pro mit der gleichen Pixelanzahl präsentierte, auf die 200-MP-Party begleitet.

Das angebliche Xiaomi 12T Pro mit seiner 200MP-Kamera. / © Phonandroid

Außer Samsung gibt es derzeit keine anderen Hersteller, die derart hochauflösende Kameramodule herstellen. Daher ist es nur logisch, dass das Xiaomi 12T und 12T Pro mit demselben ISOCELL HP1 ausgestattet sein wird, der auch im Motorola-Handy zu finden ist. Samsungs anderer 200-MP-Sensor ist ein ISOCELL HP3, der jedoch im Vergleich zum HP1 weniger leistungsstark ist. Wenn man bedenkt, dass das 12T von Xiaomi ein Budget-Flaggschiff ist, liegt es auf der Hand, dass der chinesische Hersteller bei der leistungsfähigeren Version bleibt.

Samsung arbeitet derweil an einem neuen 200-MP-Sensor, von dem angenommen wird, dass er im Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es nur wenige Details zu diesem Sensor und es ist unwahrscheinlich, dass er noch in diesem Jahr für das Xiaomi 12T fertiggestellt wird.

Specs und Preise des Xiaomi 12T und 12T Pro

Was die anderen Hardware-Features angeht, wird das Xiaomi 12T Pro voraussichtlich die meisten Spezifikationen des China-exklusiven Redmi K50 Ultra übernehmen. Euch erwartet also der Snapdragon 8+ Gen 1, ein 5000-mAh-Akku mit 120-W-Ladegeschwindigkeit, ein 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm und bis zu 12 GB RAM. Obwohl Android 13 gerade vorgestellt wurde, wird das noch unangekündigte Flaggschiff mit MIUI 13 laufen, das auf Android 12 basiert.

Was den Preis und die Verfügbarkeit angeht, so erwarten wir die Vorstellung des Xiaomi 12T Pro noch für dieses Jahr. Zum genauen Preis gibt es noch keine Angaben. Das Basismodell des Redmi K50 Ultra hingegen kostet in China umgerechnet knapp 450 Euro.

Glaubt Ihr, dass 200 MP im nächsten Jahr als neuer Standard in vielen Smartphones etabliert wird? Lasst uns Eure Antworten hören.