Xiaomi 13 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: Spitzen-Handys im Vergleich

Das Xiaomi 13 Ultra ist endlich offiziell – und damit vielleicht der größte Herausforderer des Samsung Galaxy S23 Ultra beim Kampf um das beste Smartphone des Jahres 2023. NextPit vergleicht beide Modelle in diesem Artikel, nennt Euch Gemeinsamkeiten, Unterschiede und alles, was Ihr noch wissen müsst.

Ja, das Jahr ist noch recht jung und Hersteller wie Apple und Google werden ihre besten Smartphones erst später im Jahr vorstellen. Aber dennoch können wir diesen beiden Premium-Smartphones – dem Samsung Galaxy S23 Ultra und dem nagelneuen Xiaomi 13 Ultra – wohl jetzt schon attestieren, zum Besten zu gehören, was Ihr dieses Jahr kaufen könnt. Lasst uns gleich voll einsteigen mit einem Blick auf die technischen Daten:

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Ultra: Vergleich der technischen Daten

Samsungs Flaggschiff Xiaomis Flaggschiff Produkt Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Ultra Abbildung Preis ab 1.399 € Preis ist noch nicht bekannt Bildschirm AMOLED mit 6,8" OLED-Display mit 6,73". QHD+ 1440 × 3088 px QHD+ 1440 × 3200 px 120 Hz LTPO Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB LPDDR5X RAM 16 GB LPDDR5X RAM Speicher 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Speicher erweiterbar ❌ OS One UI 5.1 basierend auf Android 13 / 4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates MIUI 14 basierend auf Android 13 / 3 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates Kamera Hauptkamera: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP, Blende f/2.2, FOV 120°.

Teleobjektiv 1: 10 MP, Blende f/4.9, 10fach-Zoom, OIS

Teleobjektiv 2: 10 MP, Blende f/2.4, 3-fach-Zoom, OIS





Leica-Hauptkamera: 50 MP, f/1.9, 1 Zoll Sony IMX989, OIS

Leica-Ultraweitwinkel: 50 MP, f/1.8, Sony IMX858

75 mm Leica-Tele: 50 MP, f/1.8, Sony IMX858, OIS

120 mm Leica-Tele: 50 MP, f/3.0, Sony IMX858, OIS





Selfie-Kamera 12 MP, Blende f/2.2 32 MP, Blende f/2.0 Video 8K bei 24/30 FPS 8K bei 24 FPS Akku 5.000 mAh

Aufladen per Kabel 45 W

Kabelloses Aufladen 15 W

Umgekehrte kabellose Aufladung 4,5 W

Ladegerät nicht enthalten







5.000 mAh

Aufladen per Kabel 90 W

Kabelloses Aufladen 50 W

Umgekehrte kabellose Aufladung 10 W

Ladegerät enthalten







Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 Farben Schwarz, Cremeweiß, Grün, Lavendel Black, White, Olive Green Abmessungen und Gewicht 163,4 × 78,1 × 8,9 mm

234 g

163,18 x 74,64 x 9,06 mm

227 g

Vorteile Großartiges QHD+ AMOLED-Display mit 120 Hz

Sehr hochwertige Verarbeitung

200-MP-Kameramodul ist das vielseitigste auf dem Markt

Der Snapdragon 8 Gen 2 macht den Unterschied

Hervorragende Akkulaufzeit, eine Leistung für Samsung

4 Jahre Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates

Der integrierte S Pen ist immer noch ein echter Hingucker Unfassbar gute und flexible Kamera

Erwachseneres, aber immer noch mutiges Design

Tolle Leistung mit Snapdragon 8 Gen 2

Endich USB 3.2

Kommt nach Deutschland :) Nachteile Der Preis

Nicht viele Neuerungen in One UI 5.1

Gleiches Design wie im letzten Jahr

Antiquiertes 45-Watt-Quick-Charging Bloatware in MIUI 14

Vermutlich sehr teuer Bewertung Samsung Galaxy S23 Ultra - Zum Testbericht Noch nicht bewertet Xiaomi 13 Ultra - Zum Testbericht Zum Angebot* Preis prüfen noch nicht verfügbar

Wir haben glücklicherweise als erste deutsche Redaktion überhaupt ein Hands-on mit dem Xiaomi 13 Ultra erstellen können. Der finale Test steht also noch aus, während wir uns das Galaxy S23 Ultra natürlich schon ausführlichst angeschaut haben. Schaut hier also in nächster Zeit noch einmal vorbei, denn neben dem Testergebnis sind wir Euch ja schließlich auch noch Preis und Verfügbarkeit schuldig.

Inhalt:

Display und Design

Dass wir mit diesen beiden High-End-Smartphones im absoluten Spitzen-Segment des Marktes unterwegs sind, verrät uns schon die Verarbeitung. Sowohl das Galaxy S23 Ultra als auch das Xiaomi 13 Ultra setzen auf eine sehr hochwertige Verarbeitung. Beide sind nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub zertifiziert, kommen mit Aluminiumrahmen und Sicherheitsglas von Corning. Xiaomi setzt auf Gorilla Glass Victus – beim Ultra-Modell aus Korea kommt bereits Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz.

Zwei Spitzen-Smartphones, zwei komplett unterschiedliche Design-Ansätze bei den Kameras. / © NextPit

Das Galaxy S23 Ultra ist 8,9 mm dünn und bringt 234 g auf die Waage, während Xiaomi das minimal leichtere (227 g) und minimal dickere (9,06 mm) Gerät in die Schlacht schickt. Zudem bietet uns Samsung vier Farben an: Schwarz, Cremeweiß, Grün und Lavendel. Xiaomi hingegen hat nur drei Farben im Angebot, von denen es nur zwei – Schwarz und Olivgrün – nach Deutschland schaffen.

Generell finde ich den Look beider Modelle äußerst attraktiv, aber das ist natürlich auch eine Frage des Geschmacks. Samsung präsentiert sein Spitzenmodell kantiger und minimalistischer, was auch für das Design der rückseitig verbauten Kameras gilt. Xiaomi setzt hingegen mehr auf Rundungen und bietet mit dem riesigen, dem Objektiv einer Kamera nachempfundenen Kamera-System einen echten Hingucker.

Auffällig ist beim Xiaomi-Device zudem die Nano-Beschichtung, die antibakteriell wirken soll und die Leder nachempfundene Textur. / © NextPit

Schauen wir um die Geräte herum, werden wir sowohl beim Xiaomi 13 Ultra als auch beim Galaxy S23 Ultra weder Platz für einen Klinkenstecker noch für eine microSD-Karte vorfinden. Dafür punktet das Galaxy mit einem ins Smartphone integrierten S Pen – ein echtes Highlight, dem Xiaomi nichts entgegenzusetzen hat.

Das Display ist in der Regel Samsung-Territorium, aber Xiaomi lässt sich in diesem Fall keineswegs den Schneid abkaufen. Beide setzen auf 1440p-Auflösung bei ihren ähnlich großen OLED-Panels (6,8 Zoll Samsung, 6,73 Zoll Xiaomi). Außerdem haben beide LTPO-Technik an Bord, was uns jeweils eine adaptive 120-Hz-Bildwiederholrate ermöglicht.

Gut für Euch: Auch beim Display könnt Ihr Euch nicht falsch entscheiden – beide überzeugen! / © NextPit

Möglicherweise liegt Xiaomi beim Panel aber sogar eine Nasenspitze vorn: Es löst minimal höher auf, bietet die höhere Pixeldichte und ist zudem heller. Während es das S23 auf 1.200 Nits normal und 1.900 Nits in der Spitze bringt, setzt das Xiaomi 13 Ultra (1.300 / 2.600 Nits) noch einmal gehörig einen oben drauf.

Leistung und Konnektivität

Sowohl beim Galaxy S23 Ultra als auch beim Konkurrenten aus China sitzt unter der Haube das Beste, was die Halbleiter-Magier von Qualcomm derzeit zu bieten haben: der Snapdragon 8 Gen 2. Samsung setzt dabei auf eine besondere "For Galaxy"-Edition, bei der das SoC (System on a Chip) etwas übertaktet. Im Benchmark-Duell zwischen dem Xiaomi 13 Pro und dem Galaxy S23 Ultra merkt man davon allerdings nichts, wie Ihr unten in der Tabelle seht.

Da auch das erwähnte Pro-Modell auf den Snapdragon 8 Gen 2 setzt, sollten die Werte schon mal ein Indiz sein, wo wir das Ultra erwarten können. Gleichwohl müssen wir hier jetzt erst einmal unseren ausführlichen Test abwarten. Sobald das erledigt ist, ergänzen wir in der Tabelle unten die Benchmark-Resultate.

Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Ultra 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark Zu leistungsstark 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 13.232

Schlechtester Loop: 10.402

Bester Loop: 12.278

Schlechtester Loop: 7.386

Bester Loop:

Schlechtester Loop:

Geekbench 6 Single: 1403

Multi: 5106

Single: 1170

Multi: 4813

Single:

Multi:



Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Samsung deutlich mehr Kontrolle über die Temperatur hat, während Xiaomi auf die Regelung der Temperatur nahezu verzichtet. Gut möglich also, dass auch das Xiaomi 13 Ultra mehr nackte Performance zu bieten hat. Wer länger Spaß an seinem Gerät haben will, fährt jedoch möglicherweise mit dem Samsung-Device besser. Aber lasst uns das final bewerten, sobald der Test des Xiaomi 13 Ultra vorliegt.

Ansonsten bekommen wir jeweils LPDDR5X RAM geboten (12 GB bei Samsung, 16 GB bei Xiaomi). Beim UFS-4.0-Speicher muss Euch beim Xiaomi 13 Ultra die einzig verfügbare Konfiguration mit 512 GB reichen, Samsung-Fans können bei "ihrem" Ultra auch noch 1 TB oder 256 GB alternativ zu den 512 GB auswählen. Bei der Konnektivität befinden sich beide Boliden wieder auf Augenhöhe. Mit von der Partie: Bluetooth 5.3 sowie Wi-Fi6 und – logischerweise – 5G-Funktionalität.

Kamera und Bildqualität

Das Xiaomi 13 Ultra hat eine Kamera wie am Reißbrett entworfen. Statt irgendwie wild Sensoren verschiedener Größen, Auflösungen oder gar Hersteller durcheinanderzuwürfeln, setzt Xiaomi auf viermal 50 Megapixel, viermal von Sony. In der Hauptkamera steckt der 1 Zoll große IMX989, der bereits im Xiaomi 12s Ultra begeisterte, die Ultraweitwinkel- sowie die beiden Telekameras setzen auf den IMX868.

Bei Samsung ist das Bild ein wenig zerfahrener. Das Galaxy S23 Ultra bietet eine 200-Megapixel-Hauptkamera, die beiden Teleobjektive mit 3x und 10x bieten jeweils 10 Megapixel, der Ultraweitwinkel bietet 12 Megapixel. Damit habt Ihr auf dem Papier zunächst enorm viel Megapixel-Überschuss und schließlich ein riesiges Loch zwischen 3x und 10x.

Diese beiden Diagramme verdeutlichen die unterschiedlichen Philosophien von Samsung und Xiaomi in Sachen effektiver Megapixel und verfügbarer Sensorgröße in Quadratmillimeter in Abhängigkeit von den Brennweiten. / © NextPit

Die Theorie lässt sich auch in der Praxis in einem ersten Versuch nachvollziehen, wie die folgende Serie aus Zoombildern zeigt. Für eine optimale Vergleichbarkeit haben wir die Auflösung beim Xiaomi 13 Ultra und beim Samsung Galaxy S23 Ultra auf den werksseitig eingestellten 12 beziehungsweise 12,5 Megapixeln belassen. Nachfolgend findet Ihr eine Reihe von Bilderpaaren, jeweils bei guten und schlechten Lichtverhältnissen, mit denen Ihr die Kamera-Qualität vergleichen könnt.

Bevor's losgeht, noch ein Hinweis: Auf dem Xiaomi 13 Ultra läuft noch ein chinesisches ROM. Die Bildqualität ist daher noch nicht unbedingt repräsentativ für den EU-Launch in einigen Wochen. Außerdem werden wir diesen Abschnitt noch aktualisieren, sobald wir uns mehr mit den Kamera-Systemen auseinandergesetzt haben.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit

Im Ultraweitwinkel ist das Duell relativ knapp. Bei der Nachtaufnahme fällt auf, wie viel stärker Samsung die Bilder bearbeitet – und ganze Wände blau einfärbt, die es gar nicht waren. Dafür sind die Nachtaufnahmen durch die Bank beim S23 Ultra deutlich heller. Ebenfalls auffällig: Bei Samsung ist der Mikrokontrast höher, was den Bildern eine künstliche Schärfe verleiht.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 1x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit

Klar, mit der Hauptkamera schlagen sich sowohl das Galaxy S23 Ultra als auch das Xiaomi 13 Ultra sehr gut. Wichtig hier der Hinweis: Wir haben bei beiden Smartphones nicht den Nachtmodus aktiviert – das werden wir zeitnah noch nachholen. Auch hier ergibt sich wieder ein ähnliches Bild: Samsung ist Nachts deutlich heller, Xiaomi dafür näher am tatsächlichen Seheindruck dran.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera 2x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit

Bei Einsatz des 2x-Zooms sieht das nicht viel anders aus – beide Smartphones geben ein 12,5- bzw. 12-Megapixel-Foto aus. Das Xiaomi 13 Ultra generiert dieses aus nativ 12,5 Megapixeln in der Sensormitte, das S23 Ultra setzt auf Pixel-Binning bei einem 50-Megapixel-Ausschnitt aus der Mitte des Sensors.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 3x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit

Beim 3x-Zoom springen beide Hersteller auf die nächste Telekamera um. Bei Samsung kommt also das 10-Megapixel-Tele zum Einsatz. Das Xiaomi 13 Ultra dagegen hat volle 50 Megapixel auf dem IMX868. Auf den ersten Blick ist der Unterschied gar nicht so groß, doch bei vergrößerter Ansicht fällt der Unterschied bei den Details auf.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 5x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit

Ähnlich wie beim 3x-Zoom sieht's auch bei 5x aus. Die Nachtaufnahme fällt hier beim Xiaomi 13 Ultra in Teilen seltsam verwaschen aus. Wir klären in den kommenden Tagen und Wochen, ob das ein zufälliger Aussetzer war oder tatsächlich eine Schwäche bei der Kamera. Ansonsten hat Xiaomi bei der Detailwiedergabe deutlich die Nase vorn.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Telekamera 10x © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera 10x © NextPit

Bei der 10x-Aufnahme gibt's ebenfalls wieder einen Aussetzer beim Nachtfoto – diesmal allerdings bei Samsung. Auch hier werden wir noch einmal testen, ob das Problem System hat. Bei Tageslicht liegen beide Smartphones auf einem sehr ähnlichen Niveau.

Software und Updates

Die vorinstallierte Software ist zu einem großen Teil Geschmackssache. Das gilt zumindest, wenn es um Android-Overlays wie One UI 5 und MIUI 14 geht. Beide basieren auf Android 13 und krempeln die Originalsoftware ordentlich auf links. Beide Oberflächen haben ihre Fan-Base, beide bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, so kommt es hier auch auf Eure Präferenz an.

Bei MIUI zucke ich allein schon deswegen zusammen, weil das oft mit jeder Menge Werbung und Bloatware einhergeht. Besagte Bloatware findet sich leider auch auf dem Xiaomi 13 Ultra wieder. Bedauerlicherweise sehen wir auch immer wieder Features, die zwar auf chinesischen Modellen laufen, aber dann nicht in die globale MIUI-Version implementiert werden.

Für mehr Input zu den beiden aktuellen Software-Versionen schaut unbedingt auf unsere Beiträge MIUI 14 im Test sowie One UI 5 im Test.

Ebenso punktet Samsung auch beim Umsetzen neuer Android-Versionen. Hier wird schneller und konsequenter umgesetzt – und bekanntlich unterstützt Samsung seine Smartphones auch sehr lange. Euch erwarten vier Android-Versionen und fünf Jahre Support bei den Sicherheits-Patches. Bei Xiaomi ist das alles weniger offiziell, aber Ihr dürft zumindest ebenso mit fünf Jahren Sicherheitsupdates, allerdings nur drei Android-Versionen rechnen.

Akku und Quick-Charging

So wie wir bei der Software immer wissen, dass wir nur Bestes von Samsung zu erwarten haben, so wissen wir beim Akku aber auch, dass es da bei den Koreanern ein wenig hängt. Nichts gegen die Akku-Kapazität – die 5.000 mAh, die uns Xiaomi für das Ultra kredenzt, bekommen wir auch beim Galaxy S23 Ultra. Das Problem ist eher die Ladegeschwindigkeit.

Samsung krebst da immer noch bei gechillten 45 W herum, während Xiaomi zwar langsamer ist als die 120 W des Xiaomi 13 Pro, aber dem Ultra-Modell immerhin noch 90 W verpasst. Selbst das Wireless Charging gelingt dort mit 50 W schneller als das, was Samsung kabelgebunden zu bieten hat. Reverse Charging beherrschen beide, aber auch das ist bei Xiaomi flotter. Und noch ein Unterschied: Xiaomi packt Euch den Charger in die Box. Samsung, die "Nachhaltigkeits-Profis", lassen das leider sein.

Das Samsung Galaxy S23 lädt 20 Minuten, um bei 50 Prozent zu landen. Die komplette Ladung braucht fast eine Stunde. Das dürfte bei Xiaomi flotter gehen – mehr Infos gibt es auch in dieser Hinsicht, sobald wir das Gerät getestet haben.

In beiden Modellen bringen die Hersteller große 5.000-mAh-Akkus unter. / © NextPit

Preise und Verfügbarkeit

Kurzer Prozess beim Preis: Ein Modell – das Galaxy S23 Ultra – können wir kaufen, das andere nicht. Beim Xiaomi 13 Ultra wissen wir nicht einmal exakt, wann es nach Deutschland kommt und wie viel es kosten wird.

So viel dürfte aber fest stehen: Egal, was uns Xiaomi sagt – es wird richtig teuer. Ihr blättert für das Xiaomi 13 Pro schon knapp 1.300 Euro auf den Tisch des Hauses, und das Ultra wird mit mehr RAM sowie mehr Speicher (512 GB) erscheinen. Allerdings ist natürlich auch das S23 Ultra aus Südkorea nicht wirklich ein Schnapper. Satte 1.399 Euro sind hinzulegen und dafür bekommt Ihr lediglich die kleinste der drei Konfigurationen.

Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB – 1.399 € 512 GB ? 1.579 € 1 TB – 1.819 €

Wenn Ihr mich fragt, sind beide Unternehmen bei der Preisgestaltung in Sphären angekommen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber sei es drum: Sobald uns Xiaomi sowohl eine Verfügbarkeit als auch die unverbindliche Preisempfehlung nennt, erfahrt Ihr sie hier – auch, wenn's weh tut.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Hier gelangt Ihr direkt zur Produktseite des Samsung Galaxy S23 Ultra! Zur Geräte-Datenbank

Fazit

Beim Fazit wollten wir jetzt ja eigentlich gern klären, für welches der beiden Modelle Ihr eher Eure Niere verhökert – dem Samsung Galaxy S23 Ultra oder dem Xiaomi 13 Ultra. Das ist natürlich schwierig, wenn Ihr nur eines der Teile im Handel erhaltet.

Schauen wir auf den Vergleich des Xiaomi 13 Pro mit dem Galaxy S23 Ultra, hat Samsung vor allem zwei Trümpfe in der Hand: die vielseitige Kamera und der S Pen. Einen Stylus besitzt auch das Xiaomi 13 Ultra leider nicht, aber kameratechnisch könnte Xiaomi unter Umständen Samsung den Schneid abkaufen. Dazu punktet Samsung erneut bei der besseren Software-Unterstützung.

Xiaomi hingegen bietet das hellere Display, deutlich schnelleres Fast-Charging und – mit Blick auf die Performance des Xiaomi 13 Pro – vermutlich auch mehr Leistung. Hier sind zwei sensationell gute Smartphones auch auf der Zielgeraden noch so eng beieinander, dass vermutlich das Zielfoto entscheiden muss. Oder besser gesagt: Der persönliche Geschmack und vielleicht auch der eigene Geldbeutel. Falsch machen könnt Ihr eh bei keinem der beiden Premium-Smartphones irgendwas.