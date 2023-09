Xiaomi 13T und 13T Pro kommen im September mit und ohne Leica-Logo

Auf der IFA 2023 war von Xiaomi nichts zu sehen, dafür scheinen sie dennoch diesen Monat die Hauptstadt zu beehren. Das allen Anschein nach mit der Präsentation des Xiaomi 13T und dem Xiaomi 13T Pro. Zwar sind sich die Leaker und Tippgeber wenig einig über das tatsächliche Datum, doch der Monat September scheint gesichert. Auch beim Thema Leica-Logo scheint man sich bei Xiaomi nicht einig zu sein. Was es damit auf sich hat, lest Ihr wie immer jetzt bei der nextpit-Redaktion.

Das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro kommen nach Berlin

Bereits in diesem Monat (September 2023) sollen das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro offiziell präsentiert werden. Zwar nicht zur IFA 2023, welche diese Woche Ihre Pforten wieder schließt und wohl primär der Neuheiten bei Solar-Modulen und PV-Anlagen vorgesehenen war, aber es bleibt der Austragungsort mit der Hauptstadt Berlin. Nur was das Datum anbelangt, sind sich Sudhanshu Ambhore und Abhishek Yadav nicht recht einig. Während der eine Tippgeber Samstag, den 16. September vorsieht – was ich gelinde gesagt für sehr unwahrscheinlich halte – will der andere Dienstag, den 26. September als Launch-Termin ausrufen. Das belegt er sogar mit einem angeblichen Teaser (siehe Titelbild), den wir uns erlaubt haben, mit dem originalen Xiaomi-Font nachzugestalten und von den Wasserzeichen zu befreien.

Mit oder ohne Leica-Logo?

Eine weitere Diskrepanz gibt es vonseiten Xiaomi selbst. So soll das Xiaomi 13T mit und ohne Leica-Logo gesichtet worden sein. Zwar werden beide Modelle mit der identischen Hardware ausgestattet, Unterschiede wird es aber in der Kamera-Software geben. So sollen die bekannten Leica-Filter wie der Leica "Authentic Look“ und der "Leica Vibrant Look“ nicht dabei sein, welche wir auch schon bei dem von uns getestetem Xiaomi 13 Ultra bewundern konnten.

Xiaomi wird vermutlich in ja nach Region entscheiden, ob das 13T-Modell nun mit Leica-Logo und -Software erscheint oder nicht. Wir rechnen bei Verzicht auf das Logo auch einen günstigeren Bezugspreis. Der Tippgeber hat neben ersten Bildern auch schon ein paar technische Daten parat!

Für den Monat September sind hierzulande das Xiaomi 13T und 13T Pro vorgesehen. / © Sudhanshu

Technisch auf Flaggschiff-Niveau

So sollen beide nach IP68 zertifizierten Xiaomi 13T mit einem 6,67 Zoll großem OLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz ausgestattet sein. Bei der maximalen Helligkeit wird ein Wert von bis zu 2.600 Nits angegeben. Den Antrieb soll ein Dimensity 9200 und Dimensity 9200 Plus von MediaTek übernehmen, welchem bis zu 16 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher zur Seite stehen werden.

Die Akku-Kapazität wird mit 5.000 mAh angegeben und die Hauptkamera wird von der Makro-Optik befreit. Hier erwarten wir zumindest bei dem Xiaomi 13T Pro eine 50-MP-Hauptkamera mit einer OIS-Unterstützung und einer Blende von f/1.9 durch einen Sony-IMX707-Bildsensor. Die 13-MP-Ultra-Weitwinkel- und 50-MP-Telezoom-Kameras erhalten beide einen OmniVision-Image-Sensor. Lediglich bei der 20-MP-Frontkamera gibt es wieder einen Sony-Sensor – nämlich den IMX596.

Was haltet Ihr von den neuen Xiaomi-Semi-Premium-Smartphones? Mit welchem Preisschild müssten die Geräte versehen werden, damit Ihr einen Kauf in Erwägung zieht. Schreibt uns gern Eure Meinung unten in die Kommentare und lasst uns heftigst diskutieren.