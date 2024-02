Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: So viel besser ist das neue Flaggschiff

Xiaomi 14 Ultra und Xiaomi 13 Ultra: Technische Daten im Vergleich

Xiaomis Flaggschiff 2024 Xiaomis Flaggschiff 2023 Produkt Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13 Ultra Abbildung Bewertung Noch nicht bewertet Zum Hands-on des Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13 Ultra - Zum Testbericht Preis (UVP) 1499,90 € ab 1.499,90 € Display 6,73", AMOLED

3.200 x 1.440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,73", AMOLED

3.200 x 1.440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB RAM 12 GB RAM Speicher 512 GB Speicher 512 GB Speicher OS HyperOS auf Basis von Android 14

4 Android-Upgrades + 5 Jahre Sicherheitsupdates MIUI 14 auf Basis von Android 13

3 Android-Upgrades + 5 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, Blende f/1.63-f/4.0, OIS

Ultraweitwinkel: 50 MP, Blende f/1.8

Periskop-Kamera 3,2x, 50 MP, Blende f/2.5, OIS

Telekamera: 5x, 50 MP, Blende f/1.8, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1.9, OIS

Ultraweitwinkel: 50 MP, f/1.8

Teleobjektiv 3,2x: 50 MP, f/1,8, OIS

Teleobjektiv 5x: 50 MP, f/3.0, OIS Selfie-Kamera 32 MP, f/2.0-Blende 32 MP, f/2.0-Blende Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 90 W

Wireless Charging mit 80 W

Reverse Wireless Charging 10 W 5.000 mAh

Schnellladen mit 90 W

Wireless Charging mit 50 W

Reverse Wireless Charging 10 W Konnektivität 5G, LTE, W-iFi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 161,4 x 75,3 x 9,2 mm, 219,8 g 163,18 x 74,64 x 9,06 mm, 227 g Zum Angebot*

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Display und Design

Vergleichen wir das Xiaomi 14 Ultra mit dem Xiaomi 13 Ultra, fällt uns das auffällige Kamera-System auf der Rückseite ins Auge, das bei beiden aus einem riesigen, kreisrunden Element besteht. Bei beiden sieht das nahezu identisch aus, ebenso kommen in beiden vier Kameras zum Einsatz. Der Blick auf die Front präsentiert uns dann beim 2023er-Modell ein durch Gorilla Glass Victus geschütztes, Curved-Display – das Xiaomi 14 Ultra hingegen setzt auf ein Flat-Design und Xiaomi Shield Glass. Mit 219,8 g und 9,2 mm ist das neue Modell gleichzeitig etwas dicker und etwas leichter geworden – ein Stunt, den ich selbst so leider nicht hinbekomme.

Die 50-MP-Hauptkamera mit dem 1-Zoll-Sensor führt das Kamera-System des Xiaomi 14 Ultra an. / © nextpit

Beide Modelle sind natürlich nach IP68 zertifiziert und gegen eindringendes Wasser sowie Staub geschützt. Sonst gibt es optisch keine großen Unterschiede festzustellen.

Das gilt dann auf den ersten Blick auch fürs Display: Beide Male 6,73 Zoll Bildschirmdiagonale, bei beiden 1440p-Auflösung und ebenfalls bei beiden vorhanden ist die variable Bildwiederholrate von 1-120 Hz. Die Spitzenhelligkeit schraubt Xiaomi jetzt aber von 2.600 auf 3.000 Nits.

Von hinten ist das Xiaomi 13 Ultra so gut wie gar nicht von seinem Nachfolger zu unterscheiden. / © NextPit

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: SoC und Performance

Beim Prozessor gab es das erwartbare Update: Der Snapdragon 8 Gen 2 musste im neuen Modell dem Snapdragon 8 Gen 3 weichen. Das bringt einen Performance-Gewinn, der sich allerdings auf einem Niveau abspielt, der eigentlich niemandem im Alltag tatsächlich auffallen dürfte. Ich verzichte an dieser Stelle einmal auf den obligatorischen Vergleich der Benchmark-Tests, oder besser gesagt: Ich vertröste Euch ein wenig, damit wir in unserem eigenen Test die präzisen Werte fürs Xiaomi 14 Ultra ermitteln können.

Schaut aber gerne schon einmal auf unseren Test des Xiaomi 14. Auch dort kommt ein Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz, sodass das mindestens schon mal die Richtung vorgibt, in der Ihr auch die Performance des Xiaomi 14 Ultra verorten könnt. Das nicht in besonders großer Stückzahl in Europa erhältliche Xiaomi 13 Ultra wurde seinerzeit in einer Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Systemspeicher angeboten. Auch dieses Jahr beim Xiaomi 14 Ultra gibt es nur eine Variante, wobei die 512 GB mit 16 GB RAM kombiniert werden. Kleines Plus also für das Xiaomi 14 Ultra, wenngleich ich auch da befürchte, dass sich dieser Unterschied nicht im täglichen Einsatz großartig bemerkbar macht.

Bleibt noch die Konnektivität, die ebenfalls weitestgehend identisch ist. Lediglich Bluetooth wurde fürs 14er-Modell einem Upgrade auf Version 5.4 unterzogen. Oder halt, eine Sache ist da wohl doch noch: Es steht zwar nicht im Datenblatt Xiaomis, aber zumindest bei o2 las ich davon, dass die Xiaomi 14 Series eSIM unterstützt.

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Software

Das Xiaomi 14 Ultra vertraut bereits auf Android 14 und anstelle von MIUI auf das neue HyperOS. Das Xiaomi 13 hingegen wurde mit Android 13 auf Basis von MIUI 14 ausgeliefert. Mit HyperOS hat Xiaomi bislang das OS nicht optisch auf links gekrempelt und auch die eines Flaggschiffs unwürdige Bloatware finden wir auf beiden Geräten. Allerdings gibt es einen Unterschied, der bei einer Kaufentscheidung eine Rolle spielen könnte: Beide bieten Euch fünf Jahre lang Sicherheitsupdates an, aber wo Xiaomi beim Xiaomi 14 Ultra vier große Android-Updates zusichert, sind es beim Xiaomi 13 Ultra nur derer drei.

Bedeutet für Euch, dass Ihr heute bei einer Anschaffung beider Modelle das Xiaomi 14 Ultra zwei Jahre länger nutzen könntet. Schön jedenfalls, dass sich Xiaomi bei seinen Software-Versprechen Schritt für Schritt verbessert.

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Kamera

Das Objektiv in der Hauptkamera des Xiaomi 14 Ultra ist mit F1.63 extrem lichtstark. Um bei Tageslicht die Bildqualität zu verbessern, ist eine variable Irisblende verbaut. / © nextpit

Tja, die Kamera ist nicht nur das Aushängeschild beider Modelle, sondern auch die spannendste Kategorie, wenn wir feststellen wollen, wo Xiaomi das 14 Ultra verbessert hat gegenüber dem schon sehr starken Kamera-Smartphone Xiaomi 13 Ultra. Deswegen gibt es jetzt die kalte Dusche für alle Interessierten: Uns fehlen noch ausführliche Testeindrücke des neuen Sensors, weshalb wir nur sehr theoretisch überlegen können, welchen Qualitätssprung wir beim neuen Xiaomi 14 Ultra machen.

Gehen wir fein säuberlich die technischen Daten durch, fallen uns wieder sagenhaft viele Parallelen auf:

50-MP-Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor

50-MP Ultraweitwinkel

2 x Telekameras (2,3x und 5x) ebenfalls mit 50 MP

32-MP-Selfie-Knipse

Leica-Partnerschaft

alle Bilder werden optisch stabilisiert, abgesehen von den Ultraweitwinkel-Kameras

Also ist das Kamera-Line-up bei beiden Modellen identisch? Nope, natürlich nicht. Bei der Hauptkamera, wo der große und brandneue LYT-900-Bildsensor zum Einsatz kommt, handelt es sich um eine komplett neue Produktreihe Sonys, die die alten Sensoren beerbt. Zudem gibt es im Xiaomi 13 Ultra eine f/1.9-Blende, während wir es im neuen Flaggschiff mit einer stufenlos einstellbaren Blende von f/1,63-f/4,0 zu tun bekommen.

Also ja, es gibt viele Gemeinsamkeiten bei beiden Arrays, aber in einem technischen Bereich, in dem wir bei den Kameras mittlerweile qualitativ angekommen sind, sind die Unterschiede nun mal marginal und so können diese vermeintlichen kleinen Dinge das Zünglein an der Waage sein. Ich werde mich hier nicht lang um Kopf und Kragen quatschen, sondern drücke uns gemeinsam die Daumen, dass wir Euch möglichst flott gleich zwei Artikel nachreichen können: Den finalen Test zum Xiaomi 14 Ultra sowie einen expliziten, ausführlichen Kamera-Test des Geräts. Spätestens dann aktualisieren wir auch diesen Beitrag, berichten von den Fortschritten der neuen Kamerasensoren und packen natürlich auch Galerien mit dazu.

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Akku und Schnellladen

Das mit dem Schnellladen beherrscht Xiaomi ja. Offensichtlich sah man auch nicht wirklich Bedarf, grundlegende Dinge zu ändern, sodass wir es in beiden Modellen mit einem 5.000-mAh-Akku zu tun bekommen, der maximal mit 90 W druckbetankt werden kann. Einziger Unterschied ist hier das Wireless Charging, welches beim Xiaomi 14 Ultra mit 80 statt "nur" 50 W möglich ist. Beim kabellosen Reverse Charging gibt es dann wieder Augenhöhe mit jeweils 10 W Ladeleistung.

Xiaomi legt den Charger mit in die Box und lädt einfach doppelt so schnell wie das Samsung-Pendant. / © nextpit

Während wir uns bei anderen Herstellern über fehlende Ladegeräte beklagen, bleibt Xiaomi sich treu und packt weiterhin brav den Charger mit in die Box.

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Ich erwähnte es eingangs schon: Die Menge der hierzulande angebotenen Einheiten des Xiaomi 13 Ultra war recht überschaubar. Dementsprechend gering ist wohl die Zahl der Nutzer:innen in Deutschland und ebenso selten wird der Hobel Euch heute noch angeboten. Ich hab zwar einige wenige Angebote um die 1.100 Euro bei Idealo gesehen, meistens waren das aber Marktplatz-Angebote.

Gehen wir nach der UVP, kosten beide Modelle auf den Cent genau gleich viel. Mit diesem Preis wird das Xiaomi 13 Ultra auch nach wie vor auf der Xiaomi-Seite gelistet, ist aber selbstverständlich nicht mehr verfügbar. Solltet Ihr tatsächlich ein originalverpacktes, neues Xiaomi 13 Ultra bekommen können für etwa 1.100 Euro, könnt Ihr bedenkenlos zuschlagen. Versucht man Euch aber, das Teil für knapp 1.500 Steine anzudrehen, müsstet Ihr schon ziemlich behämmert sein, da dann nicht besser zum Xiaomi 14 Ultra zu greifen.

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Preisübersicht Gerät Speicher Preis (UVP) Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM / 512 GB 1.499,90 Euro Xiaomi 13 Ultra 12 GB RAM / 512 GB 1.499,00 Euro

Die Trümpfe liegen hier also auf der Seite des Xiaomi 14 Ultra, vor allem für Schnellentschlossene: Wer nämlich bis zum 18. bestellt (ausgeliefert wird ab dem 19.03.), erhält das 199 Euro teure Photography Kit kostenlos dazu.

Affiliate Angebot Xiaomi 14 Ultra Wer jetzt vorbestellt, erhält das Photography Kit im Wert von 199 Euro kostenlos dazu!

Xiaomi 14 Ultra vs. Xiaomi 13 Ultra: Fazit

Wenn wir die Hauptkamera, die wir im Xiaomi 14 Ultra noch nicht seriös getestet haben, außen vor lassen, sind die Verbesserungen tatsächlich überschaubar. Das ist aber keine Schande angesichts des Niveaus, auf dem wir hier unterwegs sind. Der Akku lädt kabellos deutlich flotter, das SoC sorgt für mehr Performance bei gleichzeitig besserer Effizienz und das Display ist ein klein wenig heller in der Spitze.

Das sind alles keine Gründe, um von einem Xiaomi 13 Ultra auf ein Xiaomi 14 Ultra zu wechseln. Vielleicht ist es aber tatsächlich der neue Kamerasensor mit variabler Blende, der am Ende zählt. Für mich als jemand, der ein Smartphone gerne drei Jahre oder länger nutzen möchte, spielt zudem die Update-Politik eine Rolle, die hier fürs Xiaomi 14 Ultra spricht.

Da das Xiaomi 13 Ultra eh nur sehr schwer erhältlich ist, müssen wir uns auch gar nicht mit der Frage beschäftigen, welches Smartphone wir uns an Land ziehen. Zumindest beim Interesse an Xiaomi-Smartphones kann die uneingeschränkte Empfehlung nur lauten: Kauft Euch verdammt nochmal das Xiaomi 14 Ultra, wenn Ihr das bestmögliche Xiaomi-Device haben wollt. Wollt Ihr generell das beste Android-Smartphone kaufen, lautet Eure Antwort möglicherweise ebenalls Xiaomi 14 Ultra – aber schaut in dem Fall doch sicherheitshalber noch einmal auf unseren Vergleich zwischen Galaxy S24 Ultra und eben dem Xiaomi 14 Ultra.