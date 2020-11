Xiaomi zeigt ausfahrbares Handy-Objektiv: Was bringt die Technik?

Xiaomi zeigte sich auf seiner Entwicklerkonferenz MIDC 2020 wieder einmal innovativ. Denn während sich ausfahrbare Smartphone-Kameras schon in vielen Geräten finden, bringt der Hersteller endlich das Objektiv einer Handykamera in Bewegung. Daraus ergeben sich endlich Vorteile, die sich an der Bildqualität künftiger Handys ablesen lassen.

Denn sicher kennt Ihr die ein- und ausfahrbaren Objektive noch von Kompaktkameras und ganz ohne Motor von analogen Modellen. In "richtigen" Kameras sind zusammengeschobene Objektive deutlich kompakter und ermöglichten es so, Digitalkameras auch in der Jackentasche zu verstauen. Diesen Vorteil wird die Technik auch in Smartphones haben. Doch das ist nicht alles.

Denn gerade für die Brennweite zukünftiger Smartphones könnte die Technik Vorteile bieten. Die Brennweite beschreibt im Grunde genommen den Abstand zwischen dem Brennpunkt und der Linse und sorgt dafür, dass Motive auf dem Kamerasensor vergrößert zu sehen sind oder mehr Inhalte auf das Bild passen. Durch das Herausfahren der Linse ist es theoretisch möglich, den Abstand zwischen Sensor und Linse (auch Hauptebene genannt) und somit auch zwischen Fokus und Linse zu vergrößern. Ganz kurz zusammengefasst: Mehr optischer Zoom für euer Smartphone.

Mehr Tele bei mehr Lichteinfall

Aktuell helfen sich Smartphone-Hersteller beim Kampf um den größten Kamerazoom noch mit seitlich liegenden Periskop-Kameras oder digitaler Vergrößerung weiter. Den sprichwörtlichen Vogel schoss Samsung mit dem Space-Zoom im Galaxy S20 Ultra ab. Stattdessen könnten wir zukünftig ausfahrbare Linsen sehen, die durch ein weiteres Herausfahren sogar variable Brennweiten bieten könnten. Ein wenig ließ sich das schon in den Renderbildern zum Xiaomi Mi Mix Alpha sehen, die im Juli zu sehen waren.

Xiaomis neu vorgestellte Technologie bietet das aber erst einmal nicht. Neben einer großen Brennweite soll die Teleskop-Objektivtechnologie auch sehr lichtstark sein. Die Lichtstärke eines Objektivs misst sich an der Offenblende, die bei den in Smartphones genutzten Festbrennweiten in der Regel im Bereich von f/1.7 bis f/2.4 liegt. Telelinsen sind in der Regel lichtschwächer; welche Offenblende Xiaomi in seinen neuen Prototypen realisieren kann, verrät das Unternehmen noch nicht. Neben diesen beiden Eigenschaften verrät Xiaomi auf Weibo weiterhin, dass die Teleskop-Technologie auch besonders gut stabilisiert sei.

Im oben eingebundenen Video schaut die Technologie noch ein bisschen rudimentär aus. Leider zeigt Xiaomi zwar ein Kamerabild, der Hersteller demonstriert hier aber nur den manuellen Fokus auf eine Plastikfigur. Dennoch macht die Ankündigung Lust auf zukünftige Kamera-Smartphones, findet Ihr nicht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn Ihr Euch für Smartphone-Fotografie interessiert, empfehle ich Euch unbedingt Stefans Handy-Foto-Guide.

