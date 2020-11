Für kurze Zeit gratis: Diese Apps sind jetzt kostenlos erhältlich

Es ist wieder Zeit für unsere Empfehlungen über kostenlose Apps im Play Store und App Store, für die Ihr normalerweise blechen müsstet. In dieser Woche sind wieder Apps und Games für Android und iOS dabei, die Ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gratis herunterladen könnt. Viel Freude beim Stöbern.

Kostenlose Apps für Android

Games

Toy Of War ( 0,99 Euro ): Ein ganz niedliches Spiel, das an Toy Story erinnert. In diesem Third-Person-RPG müsst Ihr nämlich gegen verrückt gewordenes Spielzeug antreten und die Welt von bösen Orcs befreien.

Mirror Land ( 2,99 Euro ): Dieses Manga-Game ist ebenfalls ein Rollenspiel mit niedlicher Grafik und einem Kampfsystem. Ihr könnt Eure Figuren leveln, ausrüsten und müsst Monster besiegen.

Cooking Quest ( 1,09 Euro ): Ein klassisches Restaurant-Game, bei dem Ihr Geduld mitbringen müsst und ein eigenes Restaurant aufbauen könnt. Dann wird lecker gekocht! Ein kurzweiliger Zeitvertreib.

Boymate10 ( 3,29 Euro ): Ein Denkspiel im Kartendesign, bei dem Ihr einen bestimmten Score erreichen müsst, um Eure Mitspieler zu schlagen. Ihr hantiert in diesem Game mit Zahlen.