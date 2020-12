Xiaomi Mi 11 vorgestellt: SD 888, 108 Megapixel, Ladegerät optional

Xiaomi hat sein neues Flaggschiff, das Xiaomi Mi 11, in China während einer Keynote am Montag, 28. Dezember, offiziell vorgestellt. Es wird allerdings einige Wochen dauern, bis es auch in Europa eingeführt wird.

Das Xiaomi Mi 11 ist das erste Gerät auf dem Markt, das mit Qualcomms neuestem Snapdragon 888-Prozessor ausgestattet ist und verfügt über ein 108-Megapixel-Triple-Fotomodul, der von den neuen Foto-Qualitäten des Chips profitieren sollte. Dazu gibt es ein Amoled-QHD+-Display mit 120 Hz und einen 4600-mAh-Akku. Wie bereits vermutet, verzichtet Xiaomi allerdings auf ein Ladegerät im Lieferumfang.

Dazu verriet Xiaomi bislang noch keine Infos zu Pro- oder Ultra-Versionen und könnte somit dem Trend der fragwürdigen Differenzierung von Smartphones in den letzten Jahren entgegenwirken. Es gibt also nur ein einziges Flaggschiff "to rule them all" – mit Qualcomms neuem Snapdragon 888 Chip und integriertem 5G X60 Modem.

Triple-Kamera mit 108 Megapixeln

All dies wird mit 8 oder 12 GB LPDDR5-RAM und je nach Version 128 oder 256 GB UFS 3.1-Speicher gekoppelt sein. Das Xiaomi Mi 11 glänzte kurz vor seiner offiziellen Präsentation mit hervorragenden Benchmarks und erzielte bis zu 1.135 Punkte im Single-Core und 3.790 Punkte im Multi-Core auf Geekbench 5. Bis vor Kurzem war dies der höchste jemals von einem Android-Smartphone erreichte Wert und dabei sogar besser als das Samsung Galaxy S21 mit dem Snapdragon 888.

In Sachen Fotografie hat sich Xiaomi für eine 108-Megapixel-Hauptkamera (f/1.85), eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera (123° FOV, f/2.4) und einen 5-Megapixel-Makrosensor (f/2.4) entschieden. Das ist ein Sensor weniger als noch beim Xiaomi Mi 10, wobei der Hersteller hier recht überflüssige 2-MP-Makro- und 2-MP-Tiefensensoren einsetzte. Der Verlust eines Sensors ist also nicht unbedingt eine schlechte Sache. Ein Tele-Objektiv fehlt allerdings dennoch und das vor allem dann, wenn Xiaomi tatsächlich keine weiteren Varianten des Mi 11 anbieten wird.

Das Dreifach-Fotomodul des Xiaomi Mi 11 verzichtet auf das Teleobjektiv / © Xiaomi

Der 4600-mAh-Akku kann mit einer kabelgebundenen 55-W-Schnellladung aufgeladen werden, wodurch die Batterie innerhalb von 45 Minuten voll wird. Beim Vorgängermodell mit 50 Watt dauerte das noch 53 Minuten. Reverse Wireless-Charging gibt es zudem mit 10 W.

Wie Xiaomi-Chef Lei Jun kurz vor der Keynote am Montag auf Twitter bestätigte, wird das Xiaomi Mi 11 ohne Ladegerät in der Box ausgeliefert. Ja, ja, genau wie das iPhone 12, das Xiaomi während ihrer Mi 10T Pro-Werbekampagne so munter verspottete. Ja, ja, mit demselben Pseudo-Argument, dass das Ladegerät aus Gründen des Umweltschutz und nicht zur Optimierung der Margen gestrichen wird.

Allerdings werden dem Kunden zwei Optionen angeboten: Eine Box nur mit dem Smartphone, ohne mitgeliefertes Ladegerät und eine Zweite mit dem Smartphone samt 55W-Ladegerät, das als separates Bundle betrachtet wird. Beide werden zum gleichen Preis verkauft.

Xiaomi will den Verbrauchern "die Wahl lassen", das Mi 11 mit oder ohne Ladegerät zu kaufen, zum gleichen Preis. / © Xiaomi

Weitere bemerkenswerte Merkmale des neuen Flaggschiffs sind Harman Kardon Stereolautsprecher, Herzfrequenzerkennung mit Goodix-Fingerabdrucksensor, NFC, IR-Blaster, Wifi 6E und Bluetooth 5. Das Xiaomi Mi 11 wird auch mit der neusten Version von MIUI erscheinen: MIUI 12.5.

120 Hz QHD+ Display mit Gorilla Glass Victus

Auf der Designseite verändert das Xiaomi Mi 11 sein Aussehen mit einem Fotomodul auf der Rückseite in Form einer quadratischen Insel mit abgerundeten Ecken. Also keine vertikalen Streifen mehr, die oben links ausgerichtet sind. Darf ich sagen, dass dieses Aussehen dem iPhone sehr ähnlich ist? Ja, tausendmal ja.

Auch beim Gewicht und der Dicke des Smartphones hat sich Xiaomi Mühe gegeben: 196 Gramm und 8,06 Millimeter im Vergleich zu 208 Gramm und 9 mm beim Xiaomi Mi 10. Der gebogene Bildschirm ist ein 6,81-Zoll-Amoled-Panel mit einer QHD+-Auflösung von 3.200 x 1.440 Eine Premiere für Xiaomi ist zudem die Bildwiederholrate von 120 Hz.

Der Bildschirm des Xiaomi Mi 11 wird durch Gorilla Glass Victus Schutzglas geschützt, dem neuesten Schutzglas von Corning. Der Hersteller verspricht, dass das Glas doppelt so resistent gegen Kratzer ist und gleichzeitig Stürze aus einer Höhe von 2 Metern überstehen kann.

Die drei Grundfarben des Xiaomi Mi 11 und seine zwei Varianten in veganem Leder (von links nach rechts). / © Xiaomi

Das Xiaomi Mi 11 wird in drei Farben erhältlich sein: Weiß, Blau und Schwarz. Eine limitierte Auflage namens Mi 11 Lei Jun Signature Edition mit strukturiertem Glas und Xiaomis Signatur ist ebenfalls geplant, wird aber wahrscheinlich nur auf dem chinesischen Markt erhältlich sein. Schließlich werden wie beim Oppo Find X2 Pro zwei Varianten in veganem Leder angeboten: Smoke Purple und Khak.

Die Preise des von Xiaomi für China angekündigten Mi 11 lauten wie folgt:

Xiaomi Mi 11: 8/128 GB: 3999 Yuan (ca. 500 Euro ohne MwSt.)

Xiaomi Mi 11: 8/256 GB : 4299 Yuans (etwa 540 Euro)

Xiaomi Mi 11: 12/256 GB : 4699 Yuans (etwa 590 Euro)

Das Xiaomi Mi 11 soll am 1. Januar in China auf den Markt kommen. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir mehr über den Preis und das Datum der Markteinführung in Europa erfahren, sowie darüber, ob das Ladegerät hierzulande im Lieferumfang enthalten sein wird oder nicht.

