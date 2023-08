1.300 € günstiger: Rolektro E-Scooter jetzt bei Netto im Angebot

Sind Euch Elektroautos zu teuer, wollt aber dennoch etwas für die Umwelt tun und müsst nicht täglich von München nach Berlin reisen, hat Netto eine entsprechende Alternative für Euch auf Lager. Der Discounter bietet Euch für kurze Zeit den Rolektro E-Scooter mit einer Straßenzulassung gerade 1.300 Euro günstiger an. Ob sich das wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Deal-Check.

Eines sollte von Anfang an klar sein: Um den Roller auf der Straße fahren zu dürfen, benötigt Ihr einen entsprechenden Führerschein. Denn es handelt es sich nicht um einen der Elektro-Tretroller, die Ihr an jeder Ecke in der Stadt mieten können, sondern um einen großen Scooter im Retro-Look mit einer maximalen Geschwindigkeit von 45 km/h.

Affiliate Angebot Rolektro Retro E-Roller Mit Straßenzulassung | maximal 45 km/h | Reichweite bis zu 60 km | 60-V-Lithium-Batterie | Inkl. USB-Port

Der Roller verfügt über eine Straßenzulassung für bis zu zwei Personen und nutzt einen Lithium-Akku mit einer Spannung von 60 V. Diese bringt Euch maximal 60 km weit, bevor Ihr sie über den 5V-USB-Port aufladen müsst und der Nabenmotor hat eine Ausgangsleistung von maximal 2.000 W. Dadurch schafft der Rolektro eine Spitzengeschwindigkeit von 45 km/h.

Der Motorroller ist durch eine Scheibenbremse vorn und eine Trommelbremse hinten abgesichert. Zudem finden sich sowohl an der Front als auch hinten LED-Lichter. Außerdem findet sich ein digitaler Tempomat, sowie eine Anzeige zu Eurem Akkustand. Der Rahmen besteht aus einem Stahlrohrrahmen. Vorsichtshalber gilt es hier noch einmal zu erwähnen, dass natürlich auch eine Helm- sowie Versicherungspflicht für den Scooter gilt.

Für wen lohnt sich das Roller-Angebot?

Zugegeben, eine lange Strecke mit dem Roller solltet Ihr nicht unbedingt auf Euch nehmen. Allerdings eignet sich der Roller gerade für Kurzstrecken umso mehr. Braucht Ihr also ein mobiles Mittel, um zur Arbeit oder Universität zu kommen oder Eure täglichen Einkäufe zu erledigen, ist das Angebot wirklich spannend.

Mehr zum Thema: Hier findet Ihr noch mehr Deals und News zum Thema Elektromobilität

Mit einer UVP von 3.599 Euro ist der E-Scooter nicht gerade günstig, allerdings reduziert Netto den Preis um 1.300 Euro, so dass sich ein neues Angebot von gerade einmal 2.299 Euro bei 91 % positiven Bewertungen ergibt. Ist Euch das zu teuer, ist eine Finanzierung ebenfalls möglich. Alles in allem ist der Stadtflitzer also perfekt für Fahranfänger, Roller-Fans oder auch für Personen, die nicht unbedingt eine halbe Weltreise täglich vor sich haben.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Deals interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!