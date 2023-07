77-Zoll-OLED-TV von LG so günstig wie nie: Jetzt 500 Euro sparen!

Fernseher von LG zählen ohne Zweifel zu den besten Geräten, die Ihr kaufen könnt. So erschien im vergangenen Jahr die C2-Serie und jetzt könnt Ihr Euch die 77-Zoll Variante des OLED-TVs mit einem Rabatt von 500 Euro bei Media Markt und Saturn sichern. Ob sich das Angebot lohnt und was der Fernseher so auf dem Kasten hat, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Ein Fernseher ist aus den meisten Haushalten kaum noch wegzudenken und Heimkino-System erfreuen sich großer Beliebtheit. Um das perfekte Erlebnis zu schaffen, braucht es allerdings auch einen entsprechenden TV und genau so einen bekommt Ihr bei Media Markt und Saturn gerade deutlich günstiger. Der LG OLED evo C2 ist bei den größten deutschen Elektronikfachmärkten derzeit 500 Euro günstiger als bei anderen Anbietern im Netz.

Affiliate Angebot LG OLED evo C2 77 Zoll Bilddiagonale | OLED evo Panel | Unendlicher Kontrast | Perfektes Schwarz | Weiter Betrachtungswinkel | HDMI 2.1 | Dolby Atmos | 850 Nits

Der LG OLED evo C2 nutzt, wie der Name vermuten lässt ein 77 Zoll großes "OLED evo"-Panel. Durch dieses erreicht der Fernseher nicht nur eine höhere Helligkeit von bis zu 850 Nits, sondern auch eine verbesserte Bildgenauigkeit. Wie für OLED-TVs typisch, erwartet Euch ein unendlicher Kontrast und ein perfektes Schwarz und auch der Betrachtungswinkel ist sehr weit, wodurch Ihr auch von der Seite einen guten Blick auf das Geschehen habt.

Als Prozessor nutzt der LG einen Alpha 9 der fünften Generation, der für eine sehr gute Bildoptimierung sorgt. Auch Gamer sollten beim evo C2 keine Wünsche offen haben, denn neben vier HDMI-2.1-Anschlüssen für Eure Next-Gen-Konsolen ist der Input Lag mit circa 5ms sehr gering und dank AMD FreeSync Premium, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) und G-Sync hat der Fernseher alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt.

Lohnt sich das LG-Angebot von Media Markt?

Zugegeben, mit einem Preis von 2.299 Euro ist das Gerät recht kostspielig. Allerdings findet Ihr für das Geld kaum bessere OLED-TVs und auch im Netz müsst Ihr mit mindestens 2.799 Euro rechnen. Die 77-Zoll-Variante gab es zudem bisher noch nicht günstiger, was den Deal noch einmal deutlich spannender macht.

Der dünne Rahmen des LG OLED evo C2 ist von vorne kaum zu erkennen. / © Media Markt

Habt Ihr das nötige Kleingeld, ist dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert. Allerdings müsst Ihr beachten, dass der TV nicht überall zu diesem Preis verfügbar ist. Auf der Produktseite selbst könnt Ihr nachschauen, ob das Gerät in Eurer Nähe erhältlich ist oder Ihr ihn in einem Markt holen könnt, indem Ihr einfach auf das "PLZ eingeben" klickt. So gibt es das Gerät beispielsweise gerade in keinem Media Markt in Köln, allerdings hat der Saturn Hürth in vorrätig. Dementsprechend lohnt sich ein Blick vorab, bevor Ihr hier einkauft.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Fernsehern von LG gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!