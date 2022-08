Kopfhörer mit unendlicher Laufzeit: Adidas RPT 02 Sol kommt mit Solarzellen

Next Pit TV

Die neuen On-Ear-Kopfhörer von Adidas können mit Solarenergie aufgeladen werden.

RPT-02 Sol verfügen nicht über eine Geräuschunterdrückung

Adidas sagt, dass mit dem RPT-02 Sol eine unbegrenzte Wiedergabe möglich ist.

Die selbstaufladenden Kopfhörer kosten 230 Euro und werden am 23. August auf den Markt kommen.

Die RPT-02 Sol von Adidas werden in Zusammenarbeit mit Zound Industries hergestellt. Mehr als die Hälfte des Kopfhörers besteht aus recyceltem Kunststoff und Nylon. Außerdem verwendet der Kopfbügel selbst die Powerfoyle-Solarzellen, die auch bei den selbstaufladenden Phoenix von Urbanista zum Einsatz kommen. Sowohl das innere Kopfband als auch die Ohrpolster sind abwaschbar, während das gesamte Gerät nach IPX4 wasserdicht ist, was für Schweiß und Wasserspritzer ausreicht.

Die selbstaufladenden Kopfhörer haben eine beeindruckende Akkulaufzeit von 80 Stunden mit einer einzigen Ladung, die aber mit dem solarbetriebenen Kopfband verlängert werden kann. Noch wichtiger ist, dass der RPT-02 Sol mit natürlichem oder künstlichem Licht aufgeladen werden kann. Adidas hat jedoch nicht angegeben, wie viele Stunden hinzukommen, wenn Ihr die Energie der Sonne anzapft. Allerdings wirbt das Unternehmen damit, dass eine unbegrenzte Wiedergabe möglich ist, wenn man eine geeignete Lichtquelle hat.

Adidas sagt, dass sein RPT-02 Sol Kopfhörer eine unbegrenzte Spielzeit haben könnte / © Adidas

Was die Audioeigenschaften angeht, so verfügen die Kopfhörer nicht über eine Geräuschunterdrückung. Stattdessen sind sie mit großen, dynamischen 45-mm-Audiotreibern ausgestattet. Außerdem gibt es eine Bluetooth 5.2-Konnektivität, die mit einer Adidas-App gekoppelt ist. Neben dem Steuerknopf können Nutzer:innen auch die integrierte Aktionstaste am Kopfhörer bemühen und Equalizer-Voreinstellungen auswählen. Der Sprachassistent wird nur durch Drücken der Aktionstaste aktiviert.

Die Adidas RPT-02 Sol-Kopfhörer mit Solarladung sind in den Farben Grau oder Gelb erhältlich. Sie werden am 23. August zum Preis von 230 Euro auf den Markt kommen.