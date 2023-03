Anker Powerbank: Bis zu 45 % Rabatt für kurze Zeit, ab 19,99 Euro

Auch der größte Akku eines Smartphones ist irgendwann einmal leer. Da kaum noch ein Modell über eine wechselbare Batterie verfügt, ist ein regelmäßiger Zugang zu einer Steckdose daher Pflicht. Hat man allerdings mal das Aufladen über Nacht vergessen oder schlicht nicht die Möglichkeit dazu, etwa unterwegs, beim Camping, bei einem Stromausfall etc. ist eine Powerbank der ideale Helfer in der Not. Da Noname-Geräte oft die versprochene Ladegeschwindigkeit oder Kapazität in der Praxis nicht bieten und teilweise sogar gefährlich sind, empfiehlt sich der Griff zu einem bekannten Markenhersteller wie Anker. Wir haben für Euch die aktuellen Powerbank-Angebote geprüft.

High-End von Anker: Powerbank mit bis zu 140 Watt

Das beste Modell der aktuellen Rabattaktion ist die Anker 737 Powerbank* mit Power Delivery 3.1. Diese bietet eine enorme Kapazität von 24.000 mAh und macht euch damit selbst bei intensiver Smartphone-Nutzung für rund eine Woche vom Stromnetz unabhängig. Interessant ist an diesem Modell aber vor allem die hohe Ladeleistung von bis zu 140 Watt. Diese gilt sowohl für das Aufladen der Anker-Powerbank selbst als auch das Laden angeschlossener Geräte. Damit ist also auch der Betrieb sowie das gleichzeitige Laden eines Notebooks kein Problem. Maximal lassen sich drei Geräte anschließen (2× USB-C, 1× USB-A), ein integriertes Display informiert über die Ausgangs- und Eingangsleistung und die geschätzte Zeit für das vollständige Aufladen des tragbaren Ladegeräts. Die Powerbank wird derzeit vom Hersteller bei Amazon für 127,50 statt 150 Euro angeboten.

Anker-Powerbank mit 20.000 mAh und mehr

Die Anker 337 Powerbank* bietet eine noch höhere Kapazität von 26.800 mAh, der Preis beträgt aktuell 59,49 statt 69,99 Euro. Möglich macht dies der Verzicht auf ein Display und eine niedrigere Ladegeschwindigkeit von 20 Watt Input (2× USB Micro-B) und 30 Watt Output (3× USB-A). Noch etwas günstiger ist die Anker 525 Powerbank*, welche derzeit für 55,99 statt 69,99 Euro angeboten wird. Ihr bekommt hier 20.000 mAh Kapazität, könnt die Powerbank mit 18 Watt via USB-C laden und angeschlossene Geräte mit 20 Watt „betanken“.

Kabelloses Laden mit magnetischer Powerbank

Bei der Anker 633 Magnetic Battery* handelt es sich – wie der Name bereits verrät – um eine Powerbank, die magnetisch ist und sich damit stabil an der Rückseits des Smartphones platzieren lässt. Das Laden erfolgt kabellos und die 10.000 mAh starke Powerbank verfügt über einen integrierten Ständer. Die Eingangs- und Ausgangsleistung beträgt 20 Watt (via USB-C). Über USB-A beträgt die Ladeleistung 18 Watt, kabellos 7,5 Watt. Statt 75,99 Euro kostet das Modell für kurze Zeit nur 59,99 Euro. Die Anker 622 Magnetic Battery* opfert Kapazität für eine geringe Dicke von nur 12,8 mm, bietet aber immerhin noch 5.000 mAh, womit sich die meisten Smartphones ein Mal voll aufladen lassen. Im Lieferumfang befindet sich eine austauschbare Pop-Grip-Halterung, die Powerbank kann mit 12 Watt geladen werden. Das kabellose Laden erfolgt mit 7,5 Watt Leistung. Dieses Modell ist besonders stark, nämlich von 65,99 auf 35,99 Euro rabattiert – eine Ersparnis von 45 Prozent.

Budget-Lösung und weitere Anker-Deals

Mit 19,99 statt 24,99 Euro ist die Anker 321 Powerbank* das günstigste Modell aus der aktuellen Rabattaktion bei Amazon. Sie bietet eine Kapazität von 5.200 mAh, 12 Watt Ladeleistung und 1× USB-C sowie 1× USB-A. Die Powerbank im hosentaschenfreundlichen Format (9,6 × 4,5 × 2,3 cm) wiegt 118 Gramm. Für Euch war keine spannende Powerbank dabei? Die Anker-Angebote beinhalten auch anderes praktisches Zubehör wie Ladegeräte/Netzteile, USB-C-Hubs, eine Thunderbolt Docking Station oder Powerstations mit Solarpanels – hier geht es zur Übersicht*.