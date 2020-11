Black Friday fast vorbei: Die Top 5-Deals bei Saturn

So schnell es angefangen hat, so schnell geht es auch wieder vorbei: Der Black Friday geht nur noch wenige Stunden. Habt Ihr also keine Zeit für lange Einleitungen, haben wir Euch die Top 5 der Saturn-Deals zusammengefasst.

Top 5: Die besten Black Friday-Deals bei Saturn

(Mit einem Klick auf den Deal gelangt Ihr direkt zum Absatz mit mehr Informationen)

Als NextPit-Leser seid Ihr Black Friday natürlich besonders an Smartphones interessiert! Das Mi Note 10 lite gibt's noch bis 24 Uhr für knapp 250 Euro. Die Ersparnis liegt bei ungefähr 40 Euro, wenn Ihr den Artikel in einer Preissuchmaschine checkt. Das Xiaomi Mi Note 10 lite bietet Euch einen schnellen Snapdragon 730G-Prozessor, eine Quad-Kamera mit einer maximalen Auflösung von 64 Megapixeln sowie einen großen Speicher mit 128 Gigabyte. Der Akku ist mit 5.260 Milliamperestunden zudem echt üppig.

Einen Testbericht bieten wir zum Xiaomi Mi Note 10 lite leider nicht an. Eine kurze Einschätzung aufs Datenblatt bestätigt aber, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Handy stimmt. Darüber hinaus ist MIUI eine sehr fähige und vor allem schöne Android-Oberfläche, wie mein Kollege Antoine in seinem MIUI-Test herausfinden konnte.

Den zweiten Platz macht bei uns die Nintendo Switch Lite für 199,83 Euro an. Ein guter Preis, denn andere Händler verkauften die mobile Spielekonsole vor dem Black Friday noch für stolze 250 Euro. Bei der verkauften Konsole handelt es sich zudem um ein Bundle mit dem beliebten Spiel Animal Crossing, für das man im Netz aktuell 25 Euro zahlt. Die Farbe ist mit "Koralle" allerdings nichts für jeden Gamer. (Psst ... gibt's bei Media Markt auch in Blau!)

Als Lite-Version könnt Ihr die Nintendo Switch Lite übrigens nicht an Euren Fernseher anschließen. Das ist lediglich mit der Nintendo Switch möglich, bei der Ihr die beiden Joy-Con genannten Controller an den Seiten aus dem Gerät nehmen könnt. Am Angebot der Spiele oder an der gebotenen Grafikleistung ändert sich bei der Lite nix.

Wer lieber am Fernseher und mit noch mehr Leistung zocken will, der sollte sich am Platz 3 der Top-Deals erfreuen: der PlayStation 4 Pro. Die Konsole ist zwar schon etwas älter, unterstützt aber alle aktuellen AAA-Spiele und unzählige Klassiker aus den Vorjahren. Dazu schafft die PS4 Pro bereits Auflösungen in 4K und ist im Preis ordentlich gefallen.

Denn die Konsole gibt es für nur 329,52 Euro, während sie bei anderen Händlern vor dem Black Friday noch für 400 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Ein Spiel liegt allerdings nicht bei, doch auch hier könnt Ihr am Black Friday günstige Produkte finden.

Das Oppo A53s kauft Ihr für 135 Euro und aus diesem Grund ist es unsere Nummer 4 der besten Saturn-Deals. Denn Das Handy bietet ein modernes Design mit Punch-Hole-Notch, 128 Gigabyte Speicherplatz und wird bei anderen Händlern für mindestens 170 Euro angeboten. Somit liegt die Ersparnis bei 35 Euro.

Das Display misst 6,5 Zoll und Ihr könnt eine Triple-Kamera nutzen. Der Prozessor, ein Snapdragon 460, ist aber nicht der allerschnellste. Für einen schmalen Kurs lohnt sich der Kauf trotzdem.

Nicht wirklich technisch aufwändig, am Black Friday aber immer wieder beliebt ist der Sodastream Crystal 2.0 – ein Wassersprudler mit drei Glaskaraffen. Der Preis von 85,76 Euro ist gut, denn allzu häufig gibt es das Produkt nicht wirklich günstiger. Vor dem Black Friday musstet Ihr knapp 100 Euro für den Wassersprudler zahlen.

Besonders ist an dem Sodastream Crystal, dass Ihr nicht Plastik- sondern Glasflaschen zum Sprudeln nutzen könnt. Wer also nicht gerne aus Plastikflaschen trinkt, kann hier getrost (und durstig) zuschlagen!

Hierauf müsst Ihr beim Saturn-Kauf achten

Wollt Ihr Euren Postboten ein wenig entlasten und die Waren lieber im Markt abholen? Das ist bei Saturn auch beim Onlinekauf möglich, denn auch am eher stressigen Schnäppchentag bietet der Technikmarkt die Versandart "Abholung im Markt". Dabei erhaltet Ihr nach dem Kauf eine E-Mail und könnt das Produkt im Saturn-Card in der Nähe abholen. Wollt Ihr eure lokale Filiale ein wenig unterstützen, ist das eine gute Möglichkeit.

Darüber hinaus ist der Kauf bei Saturn so komfortabel wie in jedem anderen Onlineshop. Mit den Zahlungsarten PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Finanzierungsmöglichkeiten, der Bezahlung im Markt bei Selbstabholung, dem Kauf auf Rechnung per Klarna und PayDirekt habt Ihr an der digitalen Kasse so ziemlich alle Möglichkeiten. Der Rückgabezeitraum liegt bei 14 Tagen, Mitglieder der Saturn Card können diesen Zeitraum aber verlängern.

Punkte sammeln mit der Saturn Card

Denn mit der Saturn Card bietet Saturn im ganzen Jahr ein kostenfreies Bonusprogramm an. Einmalig registriert sammelt Ihr bei jedem Kauf Punkte, die Euch mit der Zeit einen kostenfreien Premium-Versand, exklusive Sonderangebote und ein verlängertes Umtauschrecht bieten. Habt Ihr Interesse? Dann könnt Ihr Euch die Saturn Card direkt auf dieser Saturn-Seite holen.

Weitere Deal-Artikel auf NextPit

Nicht fündig geworden? Kein Problem, denn wir werfen unsere Augen auch auf andere Onlineshops und auch auf einige Produktkategorien. Alle Deal-Artikel findet Ihr am Black Friday auf unserer Startseite oder Ihr steuert einfach einen der folgenden Artikel an: