Powerstation mit Zusatzakku und 4 Solarpanels zum Spitzenpreis!

Darum lohnt sich das Angebot so sehr

Die AC300 in Kombination mit der B300 ist vielseitig einsetzbar – ob als Solargenerator in Verbindung mit den Solarpanels, als Backup-Akku für Euer Heim oder schließlich für Vanlife. Speziell für Vanlife, dürfte der Transport zu Eurem Van ein sportlicher Kraftakt werden, denn die AC300 wiegt 21,6 Kg und die B300 sogar 31,6 Kg. Dieser Koloss einer Powerstation bietet auch ein entsprechendes Portfolio an zahlreichen Anschlüssen:

6x 230-V-Steckdosen

2x 5V-USA-A

2x 18-W-USB-A-Anschlüsse

1x USB-C-Port mit 100 W Leistung

1x 12-V-Wohnmobil-Anschluss

1x 24-V-Auto-Steckdose

2x Wireless-Charging-Pads mit maximal 15 W

Die Nennkapazität der Bluetti AC300 beträgt 3.072 Wh. Wenn Euch das noch nicht genug, könnt Ihr die Kapazität mit der B300 um weitere 3.072 Wh erweitern. Insgesamt habt Ihr an die AC300 vier Anschlüsse für Zusatzakkus. Auch bezüglich der Leistung seid Ihr bei der AC300 an der richtigen Adresse – die Powerstation spuckt konstant 3.000 W aus, mit kurzzeitigen Leistungssteigerungen auf 6.000 W.

Die Bedienung ist ganz einfach – hier steht Euch die übersichtliche und detaillierte Bluetti-App als Unterstützung zur Seite. Als Backup-Akku ist die Bluetti-Powerstation ebenfalls einsetzbar, da sie im Falle eines Stromausfalls Eure Stromversorgung dank der USV-Funktion problemlos übernimmt. Laden könnt Ihr die Powerstation wie üblich mit Strom aus der Schuko-Steckdose oder mithilfe der vier 120-W-Solarpanels. Neben einer Zelleffizienz von 23 % ist das PV120-Panel nach IP65 gegen Spritzwasser geschützt und staubdicht.

Summa Summarum bekommt Ihr ein leistungsstarkes All-in-One-Paket zu einem guten Preis. Das ist aber nicht alles, denn bei Otto erhaltet Ihr bis zum 31.08. weitere 10 % Rabatt auf die Bestellung und bekommt das Gesamtpaket schon für 3.775,50 Euro! Seid schnell und schlagt bedenkenlos zu!

