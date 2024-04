Mini-Beamer Dangbei Atom im Test: klein, hell, gut!

Design & Verarbeitung

Beim Gehäuse des Dangbei Atom dreht sich alles um Kompaktheit – denn der Mini-Beamer ist mit Maßen von 19,5 x 19,5 x 5 cm äußerst kompakt. Durch das flache Gehäuse passt er sehr gut in Rucksäcke und fällt dort dank des geringen Gewichts von 1,24 kg auch kaum auf. Aber was musste Dangbei dafür weglassen?

Gefällt:

Schön kompaktes und vor allem flaches Gehäuse

Cleveres Lüfterdesign

Gefällt nicht:

Keine Arretierungsmöglichkeiten

Keine Schutzmöglichkeiten für den Projektor

Was mir als Erstes beim Dangbei Atom aufgefallen ist, war die hübsche Verpackung! Denn den Karton des Atom klappt Ihr auf und hebt den Beamer anschließend mit einem feinen Stoffband nach oben. Damit ist die "Unboxing Experience" des Atom deutlich hochwertiger als bei Dangbeis anderen Modellen. Und das kann durchaus zur Zufriedenheit mit einem Produkt beitragen.

Das Gehäuse des Atom ist wirklich kompakt und passt gut in Rucksäcke und Taschen. / © nextpit

Schmeißen wir den Karton zur Seite, finden wir beim Dangbei Atom einen äußerst flachen Mini-Beamer vor. Vom Formfaktor her erinnert er mich ein wenig an den Apple Mac Mini, mit Maßen von 19,5 x 19,5 x 5 cm ist er auch ziemlich genau gleich groß. Das Gewicht von 1,24 kg ist angenehm leicht, was womöglich an dem Kunststoffgehäuse liegt. Das Plastik, das Dangbei verwendet, ist durchaus hochwertig und geht mit perfekten Spaltmaßen in metallene Lautsprechergitter an der Seite über.

An der Vorderseite vertraut Dangbei dann auf Klavierlack, der wirklich schnell Fingerabdrücke und Staub ansammelt. Tief in das Plastik eingelassen verbirgt sich dort die Linse des DLP-Projektors. Ebenfalls an der Vorderseite gibt's eine Kamera und Sensoren für die Auto-Arretierung. Drehen wir den Beamer um, finden wir folgende Anschlüsse vor:

Anschlüsse Dangbei Atom

HDMI mit ARC-Unterstützung

USB 2.0

DC-In

3,5-mm-Klinkenanschluss

Ebenfalls an der Rückseite finden wir einen An- und Ausschalter sowie ein Lüftungsgitter. Für eine effektive Lüftung findet man an der Unterseite noch weitere Lüftungsschlitze. Mit diesen ist es eher weniger ratsam, den Beamer auf Kissen oder dem Bett zu platzieren. Hier zeigen sich andere Modelle wie der JMGO N1 Ultra (zum Test) flexibler.

Die Anschlussvielfalt des Beamers lässt ein wenig zu Wünschen übrig. / © nextpit

Andere Steuerungsmöglichkeiten finden wir direkt am Beamer nicht. Eine Möglichkeit, Inhalte am Beamer selbst zu steuern – wie etwa beim Technaxx TX-127 (zum Test) – habt Ihr hier also nicht. Die Fernbedienung, die Dangbei zum Beamer dazulegt, ist allerdings echt gut.