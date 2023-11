Revolutionärer Smartphone-Zoom? Morgen kommt das Realme GT5 Pro!

Der dem BBK-Electronics-Dachverband angehörige Smartphone-Hersteller Realme wird morgen bereits das Realme GT5 Pro offiziell vorstellen. Auf dem sozialen Netzwerk Sina Weibo wirbt der Smartphone-Hersteller selbstsicher mit einem "Wendepunkt in der Telefotografie". Vermutlich ist der in dem Flaggschiff verbaute LYTIA-Image-Sensor von Sony damit gemeint.

Realme GT5 Pro erscheint am 22. November 2023

Die Oppo- und OnePlus-Schwester Realme hat auf dem chinesischen Netzwerk Sina Weibo zum großen Launch-Event des Realme GT5 Pro eingeladen. Angesetzt ist Mittwoch, der 22. November 2023 um 14:00 Uhr (07:00 Uhr Berlin) – also einen Tag, bevor Nubia das RedMagic 9 Pro und die ehemalige Huawei-Tochter das Honor 100 und Honor 100 Pro ihre neuesten Smartphones am Donnerstag präsentieren.

Wie aus einigen vorherigen Teasern hervorgeht, wird das Realme GT5 Pro einen "Snapdragon 8 Gen 3"-Flaggschiff-Prozessor, gemeinsam mit satten 24 GB Arbeitsspeicher an Bord haben. Praktisch so viel, wie uns Asus in seinem neuesten Gaming-Smartphone, dem ROG Phone 8 Ultimate präsentieren will. Dazu gibt es dann ein besonders hochwertiges AMOLED-Display von BOE, welches eine unglaubliche Helligkeit von bis zu 3.000 Nits darstellen soll.

Das BOE-Display für das Realme GT5 Pro soll 3.000 Nits hell sein. / © Realme | edit by nextpit

Besonderes Augenmerk möchte der chinesische Hersteller allerdings auf seine Quad-Kamera auf der Rückseite richten. Schließlich will man vermutlich mithilfe des LYT-808-Bildsensors von Sony den "Wendepunkt in der Telefotografie" einläuten. Das Realme GT5 Pro soll laut dem Hersteller das erste Android-Smartphone sein, welches Telezoom-Videoaufnahmen in Dolby Vision HDR erstellen kann. Also im Klartext: besonders hochwertige Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen wie Dämmerung oder Nacht. Dazu hat Realme auch schon erste Beispielfotos veröffentlicht.

Erste Testfotos mit dem Realme GT5 Pro (keine Originale). / © Realme | edit by nextpit

Unsere Anfrage an Realme, ob besagtes Smartphone auch hier in Deutschland oder Europa in den Handel kommt, blieb bislang unbeantwortet. Zuletzt hatte das Unternehmen bei dem Realme 11 Pro+ (Test) ja anklingen lassen, dass man sich aus dem deutschen Verkaufsgeschehen zurückziehen möchte und es wenig später revidiert (siehe aktueller Black Friday Deal). Schauen wir also, wie es mit dem Realme GT5 Pro aussehen wird.

Affiliate Angebot Realme 11 Pro

Was haltet Ihr von dem Realme GT5 Pro? Interessantes Smartphone, aber bei der aktuellen Nokia-Patentklage eine unsichere Bank? Schreibt uns Eure Gedanken zu dem Thema gern unten in die Kommentare.