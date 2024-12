Das Jahr 2024 endet und somit auch eine Vielzahl von Angeboten. Möchtet Ihr Euch kurz vor Ladenschluss noch ein neues Smartphone unter den Nagel reißen, solltet Ihr in der Tarifwelt von MediaMarkt vorbeischauen. Hier winkt das Xiaomi 14T mit gratis Xiaomi-Tablet und eine Handyvertrag o2-Netz für gerade einmal 14,99 Euro monatlich. Wie gut der Deal tatsächlich ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Das Jahr 2024 hatte viele spannende Angebote für uns auf Lager. Auch kurz vor dem Jahreswechsel steht der Deal-Markt nicht still und so könnt Ihr Euch in der MediaMarkt-Tarifwelt noch einen richtigen Kracher schnappen. Die Rede ist vom Xiaomi 14T, das Ihr derzeit in Verbindung mit einem Handyvertrag von o2 und dem Xiaomi Redmi Pad SE für gerade einmal 14,99 Euro monatlich abgreifen könnt. Allerdings solltet Ihr Euch wirklich beeilen, denn das Angebot gilt womöglich 2025 schon nicht mehr.

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Mit o2 Basic 15 und Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi 14T: Flaggschiff-Killer oder überteuerte Mittelklasse?

Die T-Serie von Xiaomi komplettiert die Flaggschiff-Reihe rund um das Xiaomi 14. Das Xiaomi 14T bietet ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer starken Bildwiederholrate von 144 Hz. Dank MediaTek Dimensity 8300+ und einer Speicherkonfiguration von 12 GB LPDDR5-RAM in Verbindung mit 256 GB Flash-Speicher leistet das Gerät vor allem im Alltag richtig gute Arbeit. Auch bei Games kann das Gerät mithalten, auch wenn Ihr bei grafiklastigen Spielen die Einstellungen etwas optimieren solltet.

Lediglich beim Prozessor und der Ladegeschwindigkeit hat das Xiaomi 14T Pro die Nase vorne. / © nextpit

Die Kamera kann sich ebenfalls sehen lassen. Haupt- und Telekamera knipsen mit jeweils 50 Megapixeln, währen die Ultraweitwinkel Aufnahmen mit 12 Megapixeln schießt. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich dank 67-W-Schnellladefunktion recht flott wieder mit Saft versorgen. Das Xiaomi 14T Pro konnten wir bereits testen. Das etwas größere Modell setzt auf einen verbesserten Prozessor und eine höhere Ladegeschwindigkeit, ähnelt dem Xiaomi 14T aber ansonsten in fast jedem Punkt.

So gut ist der Deal zum Jahresende

Bei MediaMarkt könnt Ihr in Verbindung mit dem o2 Basic 15 einen passenden LTE-Tarif mit 10 GB Datenvolumen und einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s abschließen. Dafür zahlt Ihr die bereits erwähnten 14,99 Euro monatlich, sowie einmalig 79 Euro für das Xiaomi 14T und Redmi Pad SE (Test). Hinzu kommt noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und 4,95 Euro für den Versand. Nachfolgend haben wir das Ganze einmal für Euch durchgerechnet.

Tarif-Check Tarif o2 Basic 15 Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 € Einmalige Kosten 123,94 € Gesamtkosten 483,70 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi 14T (256 GB) – 448,99 €

Xiaomi Redmi Pad SE – 99,89 € Monatliche effektive Ersparnis ~ 2,72 € Zum Angebot*

Ein Flaggschiff-Killer ist das Xiaomi 14T vor allem wegen seines günstigen Preises. Derzeit liegt das beste Angebot für die hier angebotene 256-GB-Variante im Netz bei 448,99 Euro. Dadurch ist es deutlich günstiger als vergleichbare Modelle, wie das Samsung Galaxy S24 (Test). Zusammen mit dem Xiaomi Redmi Pad SE müsstet Ihr also fast 550 Euro zahlen, wenn Ihr die Geräte ohne Tarif kauft. MediaMarkt verlangt nach Ablauf der Mindestlaufzeit jedoch nur 483,70 Euro, wodurch Ihr effektiv 2,72 Euro monatlich sparen könnt.

Allerdings sind solche Effektivkosten nur ein Indikator. Vom Konto werden dennoch 14,99 Euro im Monat abgebucht, was für ein solches Smartphone und ein passendes Android-Tablet (Bestenliste) wirklich spannend ist. Wollt Ihr Euch das Xiaomi-Smartphone bestellen, solltet Ihr Euch jedoch beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 14T interessant für Euch oder soll es ein "echtes" Flaggschiff sein? Lasst es uns wissen!