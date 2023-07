Der Urlaub kann kommen: Top-Kamera-Smartphone nur 9,99 Euro monatlich!

Das Honor 90 Lite ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland erhältlich und schon könnt Ihr es Euch mit passendem Super-Select-Tarif bei Media Markt sichern. Mit einer monatlichen Tarifgebühr von 9,99 Euro ist der Tarif-Deal vor allem für alle interessant, die auf der Suche nach einem echten Budget-Kracher sind. In diesem Tarif-Check verraten wir Euch, ob sich das Ganze für Euch lohnt.

Gute Smartphones müssen nicht immer teuer sein. Es gibt bereits wirklich spannende Modelle, die Ihr bereits für 300 Euro bekommt. Das zeigt auch das Honor 90 lLite. Der Neupreis für das Smartphone liegt derzeit bei 249 Euro, allerdings bietet Euch Media Markt gerade einen spannenden Deal mit passendem Mobilfunktarif im Netz der Telefónica mit 10 GB Datenvolumen und das für gerade einmal 9,99 Euro monatlich.

Das Honor 90 Lite ist ein Mittelklasse-Smartphone mit einem 6,7 Zoll großen LTPS-Display, das über eine Bildwiederholrate von 90 Hz verfügt. Die nötige Leistung bringt ein Prozessor von MediaTek. Der Dimensity 6020 nutzt 8 GB RAM und bietet 256 GB internen Gerätespeicher. Das Highlight ist hier jedoch das Kamera-Setup. Denn mit einer 100-MP-Hauptkamera bietet das Smartphone deutlich mehr als andere Mitbewerber in dieser Preisklasse.

Die Knipse wird durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Makrokamera ergänzt. Der Akku fasst zudem satte 5.000 mAh, was Euch problemlos durch den Tag bringt.

Für wen lohnt sich der Media-Markt-Deal zum Honor 90 Lite?

Um diese Frage zu beantworten, müsst Ihr Euch den Tarif ebenfalls genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um den Super Select S, bei dem ihr im LTE-Netz der Telefónica mit maximal 50 MBit/s surft. Dafür stehen Euch 10 GB Datenvolumen zur Verfügung und Ihr bindet Euch 24 Monate lang an den Anbieter. Der Preis liegt hier bei monatlichen 9,99 Euro, allerdings müsst Ihr noch einmal 19,99 Euro für das Smartphone, sowie 29,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr entrichten. Dafür erhaltet Ihr einen Wechselbonus über 30 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Wie Ihr unserer Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr effektiv gerade einmal 65 Cent für den Tarif obendrauf. Kauft Ihr Euch das Smartphone also neu, zahlt Ihr gerade mindestens 249 Euro. Müsstet Ihr Euch noch einen zusätzlichen Tarif dazu sichern, dürftet Ihr durchaus Schwierigkeiten haben, einen Anbieter zu finden, der Euch einen solchen für 65 Cent im Monat überlässt. Dadurch ist das Angebot bereits sehr spannend.

Gerade Menschen, die monatlich nicht zu viel ausgeben möchten, dürften hier voll auf ihre Kosten kommen. Denn nicht nur der effektive Preis ist sehr gering, sondern auch die regulären Tarifkosten sind mit 9,99 Euro durchaus überschaubar. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten und sehr günstigen Mittelklasse-Smartphone, könnt Ihr bei diesem Deal zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind 100-MP-Hauptkameras in einem Smartphone für 249 Euro eine Überraschung für Euch oder erwartet Ihr ein solches Alleinstellungsmerkmal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!