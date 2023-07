Honor 90 und Honor Pad X9 offiziell vorgestellt!

Erst heute Mittag haben wir über den Launch des Honor 90 und den ersten Leaks zu einem Honor Pad X9 berichtet , da stellt der Honor-CEO George Zhao auf dem Pariser-Launch-Event das Smartphone und Tablet offiziell vor. Das Honor 90 will mit einem Snapdragon 7 Gen 1 in der Accelerated Edition und einer 200-MP-Hauptkamera beeindrucken – das Honor Pad X9 hingegen mit einem Snapdragon 685, einem solidem Aluminiumgehäuse und sechs verbauten Lautsprechern. Beides zu recht attraktiven Preisen, sodass ein zweiter Blick auf die nun folgenden technischen Daten sicherlich nicht schaden kann.

Das Honor 90 ist auch für uns offiziell

Mit dem Honor 90 stellt uns die ehemalige Huawei-Tochter ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 13 vor. Anders als bei Huawei gibt es allerdings die Google Mobile Services (GSM) samt Google Play Store. Das Honor 90 ist ab sofort zu einem Preis von £449.99 für 8/256 GB und 594,90 Euro (499,99 £) für 12 GB RAM und 512 GB internen Programmspeicher in den Farben Midnight Black, Emerald Green und Diamond Silver erhältlich.

Dafür bietet der chinesische Konzern ein nach allen vier Seiten abgerundetes 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, mit einer Auflösung von 2.664 x 1.200 px (435 ppi), bei maximalen 120 Hz und satten 1.600 Nits im Peak. Das 161,9 x 74,1 x 7,8 mm große Smartphone hat bei einem Gewicht von 183 g einen gar nicht mal so Mittelklasse mäßigen Octa-Core-Prozessor verbaut: einen Snapdragon 7 Gen 1 in der Accelerated Edition. Der ist gegenüber dem Basis-Prozessor mit seinen vier ARM-Cortex-A710-Performance-Kernen etwas schneller. Ein A710-Core ist auf 2,5 GHz und drei A710-Cores auf 2,36 GHz anstelle der 4 x 2,4 GHz getaktet. Grafisch bleibt man aber mit einer Adreno 644 auf dem identischen Niveau.

Das Honor 90 ist nun auch hierzulande erhältlich / © Honor

Die Hauptkamera des Trios will natürlich mit einer Auflösung von 200 MP auf Basis eines 1/1.4 Zoll großem Image-Sensor nachhaltig beeindrucken. Dazu gibt es dann eine etwas enttäuschende 12-MP-Ultra-Weitwinkel- und fast unnötige 2-MP-Tiefen-Kamera. Auf der Front glänzt das Honor 90 dann aber wieder mit einer 50-MP-Kamera im Punch-Hole-Design.

Zur Vervollständigung der technischen Daten sei auch noch der 5.000 mAh starke Akku genannt, welcher sich mit maximalen 66-W-SuperCharge entsprechend schnell aufladen lässt.

Honor Pad X9

Bei dem nun vorgestellten Android-Tablet, welches hierzulande unter der Bezeichnung Honor Pad X9 in der Farbe Space Grey zum Preis von 179,99 £ ab dem 10. Juli erscheinen wird, sind die Ähnlichkeiten zu dem in China präsentierten Honor Pad 8 Pro frappierend. Es besitzt ein 11,5 Zoll großes IPS-Display mit einer 2K-Auflösung (2.000 x 1.200 px) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Weiterhin kommt hierzulande die Version mit 4 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher in den Handel.

Das Honor Pad X8 Pro ist in drei Farben erhältlich. / © Honor | edit by nextpit

Das 267,3 x 167,4 x 6,9 mm große Android-Tablet hat bei einem Gewicht von 495 g ein Aluminiumgehäuse, unter dem ein Snapdragon 685 schlummert, dessen maximale Taktrate für vier der ARM-Cortex-A73-Kerne mit 2,8 GHz getaktet ist. Die anderen vier ARM-Cortex-A53-Kerne erreichen eine maximale Taktrate von 1,9 GHz und bekommen grafische Unterstützung von einer Adreno 610 GPU (Graphics Processing Unit).

Der Akku bietet eine Kapazität von 7.250 mAh und sorgt unter anderem dafür, dass die sechs verbauten Lautsprecher ihren 360 Grad "Dynamic Sound" zur freien Entfaltung bringen. Vorn wie hinten gibt es noch eine 5-MP-Kamera. Optionale Speicherkarten-Erweiterung vermissen wir aber ebenso, wie eine 3,5 mm große Audio-Klinkenbuchse.