Honor stellt das Pad X8 Pro vor, während das Honor Pad X9 geleakt wird

Honor hat heute im Heimatland das Honor Pad X8 Pro als verbesserte Version des Basis-Modells offiziell vorgestellt. Und während wir noch das preiswerte Android-Tablet bewundern, wird an anderer Stelle bereits der Nachfolger mit dem Honor Pad X9 geleakt. Die ersten technischen Daten und ein Bild stammen ausgerechnet aus der Google Play Console – ein Tool, das dem ehemaligen Mutterkonzern aufgrund bestehender US-Sanktionen verwehrt ist.

Honor Pad X8 Pro offiziell

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor präsentiert uns heute live in Paris das globale Honor 90. In China war man da etwas schneller und hatte stattdessen heute das Honor Pad X8 Pro, als keines Upgrade des Honor Pad 8 vorgestellt, noch bevor man uns am 12. Juli das Honor Magic V2 als nächste Foldable präsentieren wird.

Das Honor Pad X8 Pro ist in drei Farben erhältlich. / © Honor | edit by nextpit

Das in Violett, Grün oder Schwarz erhältliche Android-Tablet kommt in einem robusten, aber dennoch 495 g leichtem Aluminium-Gehäuse und einem 11,5" großem IPS-Display daher. Die Auflösung beträgt 2.000 x 1.200 px bei einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Helligkeit von 400 Nits. Der fest verbaute Akku bietet eine Kapazität von 7.250 mAh und soll laut Honor 13 Stunden Binge Viewing ermöglichen.

Den Antrieb übernimmt ein Snapdragon 685 – ein Octa-Core-Prozessor, dessen maximale Taktrate für vier der ARM-Cortex-A73-Kerne mit 2,8 GHz angegeben wird. Ergänzt wird das SoC mit wahlweise 4, 6 oder 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Als Betriebssystem ist das MagicOS 7.1 vorinstalliert, welches auf Android 13 basiert. Auf der Vorder- und Rückseite gibt es jeweils eine 5-MP-Kamera mit einer maximalen Blende von f/2.2.

Das Honor Pad X8 Pro bietet Sound satt! / © Honor | edit by nextpit

Das mit sechs Lautsprechern ausgestattete Klangspektakel ist in China ab 999 Yuan zu bekommen – umgerechnet etwas mehr als 125 Euro (6/128 GB 140 Euro). Wann und zu welchem Preis das Tablet auch zu uns kommt, reichen wir Euch nach, sobald wir die entsprechenden Infos bekommen.

Honor Pad X9 geleakt

Derweil ereilt die nextpit-Redaktion ein Leak des Honor Pad X9 aus der Google Play Console, welcher von Pricebaba als Erstes entdeckt wurde. Hierbei handelt es sich bereits um den Nachfolger des Honor Pad 8 (Hands-on), welches ja hierzulande erhältlich ist. So soll das Android-Tablet mit einem Snapdragon 685 ausgestattet sein, was ein deutliches Upgrade zum Snapdragon 680 ist. Richtig – es ist dasselbe SoC wie im heute vorgestellten Honor Pad 8 Pro. Aufseiten des Speichers scheint es kein Upgrade zu werden.

Das Honor Pad X8 Proist gerade raus, da gibt es schon Leaks zum Nachfolger / © Honor | edit by nextpit

Das vermutete IPS-Display hat laut dem Eintrag noch keine Angabe der Diagonale, aber eine Auflösung von 2.000 x 1.200 px, bei einer Pixeldichte von 280 ppi. Auch auf diesem Gerät kommt MagicOS auf Basis von Android 13 zum Einsatz. Hier dürften die kommenden Tage weitere Erkenntnisse liefern.

Und Ihr so? Fans von der Produktkategorie Tablet? Wenn ja, schreibt uns doch einmal in die Kommentare, wofür Ihr Euer Tablet so nutzt.